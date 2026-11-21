'খেলো বাংলা'র শুটিং সেটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ! প্রয়াত টেকনিশিয়ান, প্রশ্নের মুখে টলিউডের কর্মপরিবেশ
Accident at Shooting Set: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায় আসন্ন রিয়ালিটি শো 'খেলো বাংলা' সেটে কাজ করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ প্রাণ হারান আর্ট বিভাগের কর্মী৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 7:07 AM IST|
Updated : November 21, 2026 at 7:50 AM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায় আসছে আরও এক রিয়ালিটি শো 'খেলো বাংলা'। তারই শুটিং চলছে জোকায়। সম্প্রতি এই আসন্ন শো-এর সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পৈলানে। তার ঠিক দু'দিন কাটতে না কাটতেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল সেটে। প্রাণ হারালেন আর্ট বিভাগের কর্মী চন্দ্রকান্ত স্বাইন। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার সন্ধ্যা 7টা 35 মিনিট নাগাদ। রাতারাতি চন্দ্রকান্তকে ESI হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
জানা গিয়েছে, প্রায় 20 ফুট উচ্চতায় মই (ল্যাডার) বেয়ে উঠে ফ্লেক্স লাগানোর কাজ করছিলেন সদ্যপ্রয়াত টেকনিশিয়ান। খবর, সেই সময় শর্ট সার্কিটের কারণে উপর থেকে নীচে পড়ে যান তিনি। অত উপর থেকে পড়ায় গুরুতর আহত হন এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, সদ্যপ্রয়াত চন্দ্রকান্ত ওড়িশার বাসিন্দা। তিনি এবং তাঁর দাদা সূর্যকান্ত একই কাজের সুবাদে দীর্ঘদিন কলকাতাবাসী। অবিবাহিত চন্দ্রকান্তর বাড়িতে দাদা ছাড়া রয়েছেন বয়স্ক মা-বাবা। চন্দ্রকান্তর মৃত্যুতে শোকাহত টলিপাড়া। খবর, শনিবার সেটের কাজ বন্ধ থাকবে। রিয়ালিটি শো-এর প্রযোজনা সংস্থা প্রয়াতের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে।
ঝলমলে আলো, ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, তারকাদের উপস্থিতি-পর্দার সামনে বিনোদনের রং যতই উজ্জ্বল হোক, পর্দার পিছনের কর্মীদের জীবনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কতটা? টলিউডের শুটিং সেটে পরপর দুর্ঘটনা সেই প্রশ্নই নতুন করে সামনে নিয়ে এল। কখনও লোকেশন বদলের পথে গাড়ি দুর্ঘটনা, কখনও আবার সেট তৈরির কাজ করতে গিয়ে উপর থেকে পড়ে মৃত্যু। কাজ করতে গিয়ে একের পর এক টেকনিশিয়ানের প্রাণহানি কি শুধুই দুর্ঘটনা, নাকি এর পিছনে রয়েছে নিরাপত্তার ঘাটতি ও নজরদারির অভাব?
শুক্রবার সন্ধ্যায় স্টার জলসার আসন্ন গেম শো 'খেলো বাংলা'-র সেটে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ফের টলিউডের কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল। অনুষ্ঠানটির সেট তৈরির কাজ চলাকালীন ফ্লেক্স লাগাতে গিয়ে উপর থেকে পড়ে মৃত্যু হয় আর্ট বিভাগের কর্মী চন্দ্রকান্ত স্বাইনের। কিন্তু ঠিক কী কারণে তিনি উপর থেকে পড়ে গেলেন, কতটা উচ্চতায় কাজ করছিলেন, তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিল কি না-এমন একাধিক প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা।
শুটিংয়ের সেট তৈরি হোক কিংবা কোনও দৃশ্যের প্রস্তুতি, প্রতিটি কাজের পিছনে থাকে বহু মানুষের পরিশ্রম। বিশেষ করে আর্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মীদের অনেক সময় উঁচুতে উঠে কাজ করতে হয়। ফ্লেক্স লাগানো, সেটের কাঠামো তৈরি, আলো বা অন্যান্য সাজসজ্জার ব্যবস্থা-সব ক্ষেত্রেই থাকে শারীরিক ঝুঁকি। এমন কাজে কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সেফটি গিয়ার, যথাযথ সুরক্ষাব্যবস্থা এবং কাজের জায়গায় নজরদারি অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু 'খেলো বাংলা'-র সেটে ঠিক কী ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি হিন্দি ছবি 'মিশন মির্চি'-র শুটিং চলাকালীন গ্যাংটকে লোকেশন পরিবর্তনের পথে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান কলকাতার লাইট বিভাগের কর্মী পিন্টু মণ্ডল। গত ১৬ নভেম্বর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গাড়িটি। পরের দিন হাসপাতালে মৃত্যু হয় পিন্টুর। ওই ঘটনায় আহত হন গাড়ির চালক বাবর আলি মোল্লাও। পিন্টুর মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারকে ৩৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা জানায় ছবির প্রযোজনা সংস্থা ম্যাডক ফিল্মস। আহত চালকের চিকিৎসার দায়িত্বও নেয় তারা।
পরপর দু'টি ঘটনায় দুর্ঘটনার ধরন আলাদা হলেও মূল প্রশ্নটি একই-শুটিংয়ের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কতটা প্রস্তুত প্রযোজনা সংস্থা, চ্যানেল কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিট? লোকেশন পরিবর্তনের সময় যাতায়াতের নিরাপত্তা থেকে শুরু করে সেট নির্মাণের সময় উচ্চতায় কাজ করার নিয়ম, প্রতিটি ক্ষেত্রেই কি যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে?
শুটিংয়ের ব্যস্ততা, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার চাপ কিংবা বাজেটের সীমাবদ্ধতা-কোনও কিছুই কর্মীদের জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। বিশেষত যাঁরা ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করেন, তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, সুরক্ষার সরঞ্জাম, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে চিকিৎসা ও বিমার নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন। শুধু দুর্ঘটনার পর ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেই কি দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? নাকি দুর্ঘটনা এড়াতে আগাম নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত?
অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উপস্থিতিতে যে সেট পর্দায় ঝলমল করে ওঠে, তার নেপথ্যে থাকেন অসংখ্য পরিচিত-অপরিচিত কর্মী। তাঁদের শ্রমেই তৈরি হয় বিনোদনের জগৎ। অথচ সেই কর্মীদের জীবনই যদি কর্মক্ষেত্রে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, তবে বিনোদন শিল্পের অগ্রগতির পাশাপাশি কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়েও সমান গুরুত্বে ভাবতে হবে। চন্দ্রকান্ত স্বাইন ও পিন্টু মণ্ডলের মৃত্যু তাই শুধু দুটি দুর্ঘটনার খবর নয়, টলিউডের পর্দার পিছনের কর্মীদের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আত্মসমীক্ষারও জরুরি বার্তা।