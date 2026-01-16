সুস্মিতা সেন মডেলিং আইডল ! 'জুনিয়র মিস ইন্ডিয়া' ক্রাউন জয় আসানসোলের আরোহীর

সুস্মিতা সেন মডেলিং আইডল ! 'জুনিয়র মিস ইন্ডিয়া' ক্রাউন জয় আসানসোলের আরোহীর
মাত্র 10 বছর বয়সেই ঠিক করে ফেলেছে লক্ষ্য ৷ সুন্দরী প্রতিযোগিতায় আইডল সুস্মিতা সেনের মতো অবিকল ভঙ্গিতে ক্রাউন পরে চমকে দেন এই খুদে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 16, 2026 at 2:23 PM IST
আসানসোল, 16 জানুয়ারি: বয়স বড়জোর 10। আসানসোল ঊষাগ্রাম গার্লস স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। আর এই বয়সেই জাতীয় সুন্দরীর ক্রাউন চাপলো রানিগঞ্জের লালবাংলা এলাকার স্কুলছাত্রী আরোহী চট্টোপাধ্যায়ের মাথায়। সম্প্রতি রাজস্থানের জয়পুরে অনুষ্ঠিত হওয়া 'জুনিয়র মিস ইন্ডিয়া' (Junior Miss India 2026) ইভেন্টে 8 থেকে 10 বছরের বিভাগে, আরোহী 'জুনিয়র মিস ইন্ডিয়া' খেতাব জয় করেছে। জয়পুর থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে আসার পরেই ইটিভি ভারতের মুখোমুখি খুদে 'মিস ইন্ডিয়া'।
কথায় আছে ইচ্ছে আর স্বপ্ন দেখা যদি প্রবল হয় তাহলে সেই লক্ষ্যে একদিন পৌঁছানো যায়। কয়েক মাস আগেই একটি টকশো'তে আরোহীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল 'জুনিয়র মিস ইন্ডিয়া'র নাম কি? তখন সে সে উত্তর দিতে পারেনি। বাড়িতে এসে নিজের বাবাকে বলেছিল "আমিই একদিন জুনিয়র মিস ইন্ডিয়া হব"। এবার খুদে জাতীয় সুন্দরীর ক্রাউন যখন তার মাথায় বসছে, তখন তার দুচোখ ভরে যাচ্ছে জলে। সে তখনও বিশ্বাস করতে পারেনি, দৌড়টা কঠিন হলেও লক্ষ্যটা এত কাছে ছিল।
ছোট থেকেই মডেল হওয়ার ইচ্ছে
আসানসোলের রানিগঞ্জ কয়লা অঞ্চলের লাল বাংলা এলাকা। সেখানেই আরোহী চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। বাবা অরিজিৎ চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত শিল্পী। দুর্গাপুরের একটি লিডিং ব্যান্ডের গায়ক। মা রিমা চট্টোপাধ্যায় জুয়েলারি-সহ নারীদের নানান প্রসাধনের ব্যবসা করেন। তাঁদের একমাত্র মেয়ে আরোহী। আসানসোলের গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড স্কুল ঊষাগ্রাম গার্লস স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী আরোহী চট্টোপাধ্যায়।
আরোহীর মা রিমা চট্টোপাধ্যায় বলেন, "ছোট থেকে যখন জ্ঞান হয়েছে আরোহীর, তখন থেকেই নানা ধরনের পোজ দিয়ে দাঁড়াতো আয়নার সামনে। টিভিতে সবসময় মডেলিংয়ের অনুষ্ঠানে দেখতো। আর সেগুলোই নিজে করার চেষ্টা করত। ছোট বয়সে সেসব আমরা খুব একটা পাত্তা দিইনি। আমাদের গান বাজনার ঘর। কিন্তু ওর গানের প্রতি তেমন উৎসাহ দেখেনি। ওর উৎসাহ হচ্ছিল মডেলিংয়ের প্রতি। ওর কাকু একটি ক্যামেরা নিয়ে আসে। সেই ক্যামেরার সামনে আরোহী এত সপ্রতিভ ভাবে পোজ দেয় যাতে আমরাও চমকে যাই। এর পরেই আমরা সত্যি ভাবতে শুরু করি কিভাবে এই পথে ওকে এগিয়ে নিয়ে যাব। সেই মতো আসানসোলে ভালো কোচ ও মেন্টরের খোঁজ পাই। ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করে আরোহী। তবে ঐন্দ্রিলা ম্যামকে ছাড়া ওর এই জার্নি সম্পূর্ণ হতো না। আমরা নিজেরাও ভাবিনি ও জুনিয়ার মিস ইন্ডিয়ার খেতাব জয় করবে।"
সুস্মিতা সেনই রোল মডেল
ছোটবেলায় সুস্মিতা সেনকে দেখেই মডেলিং করার ইচ্ছে হয়েছিল আরোহীর। ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে আরোহী বলে "সুস্মিতা সেনের মিস ইউনিভার্স হওয়ার ভিডিয়ো আমি দেখি ৷ আমি ওঁর ফ্যান। ওঁর সমস্ত কিছুই আমি ফলো করতাম। এছাড়াও প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, ক্যাটরিনা কাইফকেও আমি প্রচণ্ড পরিমাণে ফলো করি। আমি ওদের মতো হতে চাই।"
আরোহীর বাবা অরিজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানান, "ছোটবেলায় আরোহী বলেছিল আমি যদি কোনদিন মিস ইন্ডিয়া হই, সুস্মিতা সেন যেভাবে মুখে হাত দিয়ে ক্রাউন ধরেছিল। আমি ঠিক সেটাই করব স্টেজে গিয়ে। আমরা অবাক হয়ে গিয়েছি ওর সেই ছোটবেলার ভাবনা এখনও পর্যন্ত মনের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। ওর নাম যখন ঘোষণা করা হয় ও ঠিক ওই ভাবেই মঞ্চে ওঠে এবং মুখে হাত দিয়ে কাঁদতে শুরু করে ৷ ওই ভাবেই ক্রাউন ধরে মাথায়। ভাবনা আর স্বপ্ন যদি একসঙ্গে মিলেমিশে যায়, সেই লক্ষ্যে মানুষ একদিন পৌঁছাবেই বলে আমরা মনে করি।"
মাল্টিটাস্কার আরোহী ! এতদিক সামলায় কি করে ?
একদিকে মডেলিং শেখার জন্য কঠিন পরিশ্রম অধ্যাবসায়। অন্যদিকে স্কুলের পড়াশোনার চাপ। যোগার ক্লাস, ডান্স আরও কত কি। কীভাবে এত দিক সামলায় এই ছোট্ট মেয়ে। আরোহী নিজেই জানালো সেই কথা। আধোয়াধো গলায় আরোহী জানায়, "আমি রোজ স্কুল যেতে পারি না। সে কারণে আমাকে স্কুলে বকাঝকাও করে না। কারণ তারা জানে আমি একদিন টপার হবই। আমার বন্ধুরা আমাকে খুব সাপোর্ট করে। স্কুলের ম্যামরাও আমাকে খুব সাপোর্ট করে। সেই কারণে আমি এগিয়ে যেতে পারছি। তবে আগামী দিনে পড়াশোনায় চাপ বাড়বে। সেজন্য আমাকে আরও পরিকল্পনা করতে হবে। যাতে আমি পড়াশোনা আর মডেলিং একসঙ্গে সামলাতে পারি।"
আধো আধো কথা আরোহীর। কিন্তু তার মাঝেও আরোহী যেন এই বয়সেই অনেক বেশি ম্যাচিওর। সে স্বপ্ন দেখছে এবং সে স্বপ্ন সফল করার কথা বলছে। আগামী দিনে আরোহীর ইচ্ছে আরও বড় ইভেন্টে পারফর্ম করা এবং মডেল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। স্বপ্ন অবশ্যই সুস্মিতা সেনের মত মিস ইউনিভার্স হওয়া।