রিঙ্গোর নতুন জার্নি ভূতুড়ে বাড়িতে, আসছে 'দ্য রেসিডেন্ট'

রিঙ্গোর নতুন জার্নি ভূতুড়ে বাড়িতে, আসছে 'দ্য রেসিডেন্ট'
বিভিন্ন বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষদের ভয় ও অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার গল্প নিয়ে তৈরি হবে এই ফ্রাঞ্চাইজি । যার প্রথম গল্প 'দ্য কেস অফ HZ26' ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 2, 2025 at 5:44 PM IST
কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: দর্শকের দরবারে আসতে চলেছে অর্ণব রিঙ্গো বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্রাঞ্চাইজি 'দ্য রেসিডেন্ট'-এর প্রথম বাংলা ছবি 'দ্য কেস অফ HZ26'। ভয়ের ছবি বললেও ভুল বলা হবে না এটিকে ।
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ভৌতিক বাড়িগুলো নিয়ে অনেক ভয়ের ও অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার গল্প রয়েছে । যাঁদের সেগুলি নিয়ে নিজস্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁদের নিয়েই তৈরি হচ্ছে 'দ্য রেসিডেন্ট' । অর্থাৎ সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হচ্ছে এই ফ্রাঞ্চাইজি । যার প্রথম গল্প 'দ্য কেস অফ HZ26', যা ভারতের সিমলার বিখ্যাত দুখানি হাউস-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি ৷ এটি এমন একটি জায়গা, যা বছরের পর বছর ধরে বড় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, যেখানে লোকজন অতিপ্রাকৃত ঘটনার মুখোমুখি হয় বলে দাবি করে থাকে ।
এই ফিচার ফিল্মটি তুলে ধরে 1960-এর দশকের শেষ দিকে প্যাটেল পরিবার যে সব অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল সেই কাহিনি । সেই বাস্তব ঘটনাকে 2024 সালের প্রেক্ষাপটে রূপান্তর করা হয়েছে, যেখানে একটি দম্পতি HZ26 নামক একটি বাংলোতে এসে থাকতে শুরু করে এবং কিছু অস্বাভাবিক অতিপ্রাকৃত ঘটনার মুখোমুখি হয় । দিন যত যায়, ঘটনাগুলি ততই ভয়ানক হয়ে ওঠে এবং শেষমেশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় ।
গল্পের কেন্দ্রে শন এবং মায়া । শোকস্তব্ধ দম্পতি ওরা । মায়া গর্ভাবস্থাতেই হারিয়েছে সন্তানকে । সেই থেকে মায়া বিষন্নতায়, আর অবসাদে ভুগছেন । স্ত্রী'র এহেন অবস্থা দেখে শহরের কোলাহল থেকে দূরে, এক বাংলো কিনে নতুন করে জীবন শুরু করতে চায় শন এবং সেটা সে করেও । কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মায়ার বিষন্নতা তীব্র আকার ধারণ করে । তখন শন বাড়িটির অতীত ইতিহাস জানতে শুরু করে এবং জানতে পারে, তাদের আগেও এক পরিবার এখানে থাকত, যারা কিছু ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল । এরপর শন সাহায্যের জন্য একজন ফ্রিল্যান্স মিডিয়াম রুদ্রজিৎকে ডাকে ৷ যে তাদের সাহায্য করার আশ্বাস দেয় ।
কী হয় এরপর এবার সেটাই দেখার । বিশদে জানতে হলে দেখতে হবে পরতে পরতে গা ছমছমে গল্পের মোড় নেওয়া অর্ণব রিঙ্গো পরিচালিত ভয়াবহ ছবি 'দ্য রেসিডেন্ট' । শনের চরিত্রে শন বন্দ্যোপাধ্যায়, আর মায়ার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন প্রত্যুষা রোসলিন । তা ছাড়াও ছবিতে আছেন সব্যসাচী চৌধুরী, রানা বসু ঠাকুর, রাইমা ঘোষ , সুগত গুহ , তপস্যা দাশগুপ্ত , সুভার্থী বিশ্বাস । প্রযোজনায় 'রিং আ বেল ফিল্মস' । প্রযোজক ঐন্দ্রিলা বন্দ্যোপাধ্যায় । চিত্রনাট্য, নির্দেশনা , চিত্রগ্রহণ, পরিচালনা, সম্পাদনা থেকে সঙ্গীত সবই সামলেছেন রিঙ্গো । বিদেশের নানা জায়গায় এই ছবি ঘোরার পর মুক্তি পাবে ভারতে ।