শহরে গান গাইতে হাজির আরমান মালিক! বাংলা গানে মাতৃভাষাকে প্রতিনিধিত্ব রূপমের

আপ্লুত আরমান কী বললেন কলকাতায় এসে ?

armaan-malik-performences-with-rupam-islam-dino-james-and-others-in-kolkata
কলকাতায় মিউজিক্যাল সন্ধ্যা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 21, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 21 ফেব্রুয়ারি: এ শহর আনন্দের। কোনও ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান হোক বা কোনও সংগঠনের আয়োজনে কোনও মিউজিক্যাল শো- সবেতেই মেতে উঠতে প্রস্তুত থাকে শহরবাসী। তেমনই একটি রাতের সাক্ষী হতে চলেছে এই শহর। এক স্বনামধন্য ব্র‍্যান্ডের আয়োজনে অ্যাকোয়াটিকাতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'রয়্যাল স্ট্যাগ বুম বক্স' (ফোর্থ এডিশন)। বাংলা গান থেকে হিপ হপ, রক, পপ, র‍্যাপ গানে শহর মাতাতে হাজির থাকবেন ফসিলস, আরমান মালিক, দিনো জেমস, পায়েল ধারে, ডিজে সাহিল গুলাটি। অনুষ্ঠানের আগে প্রেস কনফারেন্সে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শিল্পীরা।

রূপম বলেন, "আজ মাতৃভাষা দিবস। আজকের অনুষ্ঠানে আমরা বাংলা ভাষাকে প্রতিনিধিত্ব করছি। এটা একটা গৌরবের ব্যাপার আমার কাছে। আমার নতুন গান 'ক্ষুধার্ত মাংসাশী' প্রথম স্টেজে গাইব আমি আজ। এটা আলাদাভাবে একটা গৌরবের ব্যাপার। আমরা এখনও স্বাধীন গানবাজনায় বিশ্বাসী। দেশের মানচিত্রে স্বাধীন রক মিউজিক দেশের মানচিত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জায়গায় প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি সেটা গর্বের বিষয়। আজ যাদের সঙ্গে পারফর্ম করব সেটা খুব উল্লেখযোগ্য।"

আপ্লুত আরমান কী বললেন কলকাতায় এসে ? (ইটিভি ভারত)

রূপম এদিন মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "নিজের মাতৃভাষাকে সবার সম্মান জানানো উচিত। অকারণে বানান ভুল করা উচিত নয়। বাংলা বই না পড়লে আর কীসের বাঙালি হলাম আমরা?" আরমান মালিক এদিন কলকাতার প্রতি ভালোবাসা উজাড় করে বলেন, "এখানে গান গাইতে আসলে আমার ভালো লাগে। আর এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমার চার বছরের সম্পর্ক। তাই রাতের অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি হচ্ছি।"

মূূূলত, আরমান মালিকের গান শোনার জন্য অধীর আগ্রহে রয়েছেন অনুরাগীরা ৷ আরমান মালিক বাণিজ্যিকভাবে 200-র বেশি গান গেয়েছেন ৷ একাধিক সিনেমায় তাঁর গান আজও গুনগুন করে শ্রোতারা ৷ তালিকায় ধরা যেতে পারে 'ডব্লিউ', 'জয় হো', 'ভূতনাথ', 'রক্ত চরিত্রা', 'চেইন কুলি কি মেইন কুলি', 'চিল্লার পার্টি', 'হিরো', 'হেট স্টোরি 3'-এর মতো সিনেমা ৷ এছাড়াও একাধিক অ্যালবাম উপহার দিয়েছেন আরমান ৷

2006 সালে টিভি গানের প্রতিযোগিতা, সারেগামাপা লিটল চ্যাম্পসে অষ্টম স্থান অধিকার করেন আরমান ৷ তারপর সেখান থেকে শুরু হয় তাঁর গানের সফর ৷ শঙ্কর-এহসান-লয় সঙ্গীত ত্রয়ীর সঙ্গীত পরিচালনায়, 2007 সালে 'তারে জমিন পর'সিনেমায় 'বাম বাম বোলে' গানের মাধ্যমে শিশু গায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। 2010 সালে, তিনি 'মাই নেম ইজ খান' সিনেমাতেও এক ইংরেজ অভিনেতার হয়ে ভয়েস ডাব করেন ৷ 2014 সালে, মালিক 'জয় হো' সিনেমায় 'তুমকো তো আনা হি থা' দিয়ে গানের জগতে শ্রোতাদের মন জয় করে নেন আরমান মালিক ৷

