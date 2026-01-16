ঋতুপর্ণার সঙ্গে নতুন কাজের ইঙ্গিত ! তারপরেই পোস্ট মুছলেন অর্জুন চক্রবর্তী ; কেন ?
নতুন বছরে নতুন একটি হিন্দি প্রোজেক্টের খবর শেয়ার করার পরেই তা মুছে দেন অভিনেতা ৷ যা নিয়ে ধন্ধে পড়েন অনুরাগীরা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 16, 2026 at 10:31 AM IST
কলকাতা, 16 জানুয়ারি: নতুন বছরে নতুন কাজের খবর দিয়েছিলেন অনুরাগীদের ৷ সোশাল মিডিয়ায় সেই খবর আসতে অনেকেই শুভেচ্ছা বার্তাও দেন ৷ কিন্তু কিছু পরেই কাজের সেই খবর সোশাল মিডিয়ার পাতা থেকে মুছে দেন অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তী (Arjun Chakraborty) ৷ শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়ের পর এবার ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর (Rituparna Sengupta) সঙ্গে নতুন একটি কাজের খবর দিয়েছিলেন অভিনেতা অর্জুন । আচমকাই সেই পোস্ট ডিলিট করাই ধন্ধে পড়েন অনুরাগীরা ৷ আবেগের বশে কী আগেভাগে কাজের খবর দিয়ে কিছু ভুল করে ফেলেছেন অভিনেতা নাকি অন্য কিছু ?
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়ের সঙ্গে নতুন কাজের কথা আগেই জানিয়েছেন অর্জুন চক্রবর্তী। এই পরিচালক জুটির 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড' ছবিতে অভিনয় করছেন তিনি। অভিনেতা দেন আরও এক সুখবর। জানা যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর সঙ্গেও একটা কাজ নিয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছে অভিনেতার। তিনি নিজের সোশাল মিডিয়া।হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, "অনেক বছর বাদে আমার কাছে সুখবরের পর সুখবর আসছে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি আমার ভবিষ্যৎ এর দিকে। অসম্ভব কিছু চরিত্র যা কিন্তু আমার কাছে অভাবনীয়। আমি ঠিকই করেছিলাম যে যদি মনের মতো কাজ না পাই তাহলে করব না। আমার কথা কি ঈশ্বর শুনতে পেলেন? জানি না ৷ তবে 26-এর শুরুটা দারুণ।"
তিনি আরও লেখেন, "যেমন আরম্ভ করলাম নন্দিতা-শিবপ্রসাদ এর ছবি, 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড' দিয়ে। আমি হলফ করে বলতে পারি আমার এই রূপ দেখে দর্শকদের গায়ে কাঁটা দেবে। আজ ভোরবেলা রিতুর(পর্ণা) ফোন পেলাম। শিবুর কাছে ও আমার কাজের সম্পর্কে কিছু শুনে থাকতে পারে। ও আমার ভীষণ প্রিয় সহকর্মী। হয়তো একটা হিন্দি ছবিতে এক সঙ্গে কাজ করব। ওর উচ্ছাস আমায় শক্তি যোগায়, নন্দিতা শিবুর আদর এবং আমার প্রতি সম্মান মিশ্রিত ভালোবাসা আমায় আরও আরও ভালো কাজ করার জন্য ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে। মুম্বই থেকে প্রস্তাব পেয়েছি। দু'জনকে হ্যাঁ বলেছি। 2026 তাকিয়ে আমার দিকে। আমার দর্শক, প্রিয় জন অপেক্ষা করে আছে আমার কাছে যা গচ্ছিত আছে তা উজাড় করে দিতে পারলাম কি না। অপেক্ষা শুধু অপেক্ষা। আমি কথা দিলাম আমি আপনাদের চমকে দেব।"
অভিনেতা নিজের লেখাতেই জানিয়েছেন হয়তো একটা হিন্দি ছবিতে একসঙ্গে কাজ করবেন তিনি এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। কোন চরিত্র কোন ছবি এর কোনও আভাস অবশ্য তিনি দেননি। এই খবর পোস্ট করার কিছুক্ষণ পরেই সোশাল মিডিয়া থেকে তা মুছেও দেন অভিনেতা অর্জুন ৷ এই বিষয়ে অর্জুন চক্রবর্তীকে ফোনে ধরার চেষ্টা করা হলে, উত্তর মেলেনি ৷