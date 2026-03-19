বরবেশে অর্জুন চক্রবর্তী ! 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' সিনেমায় সেরে ফেললেন কঠিন কাজ

এই ছবিতে অর্জুন চক্রবর্তীর দুই বউয়ের একজন রাইমা সেন ৷ অন্যজন কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিনেমায় অভিনেতাকে তৃতীয়বার বসতে দেখা যাবে বিয়ের পিঁড়িতে ৷ কিন্তু কেন ?

আসছে 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 19, 2026 at 5:11 PM IST

কলকাতা, 19 মার্চ: 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' ছবিতে নিজের লুকে হাজির হলেন অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তী। উইন্ডোজ প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে এই প্রথম কাজ করতে চলেছেন অভিনেতা। শুধু তাই নয়, বেশ অনেকদিন পরেই আবার বড় পর্দায় অভিনয় করতে দেখা যাবে তাঁকে।

এই ছবিতে অর্জুন চক্রবর্তীর চরিত্রের নাম মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী। নিজের চরিত্রের প্রথম পোস্টারে ঐতিহ্যবাহী বরবেশে ধরা দিয়েছেন অভিনেতা। মাথায় টোপর আর গলায় রজনীগন্ধার মালা। পরনে সাবেকী পাঞ্জাবী। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে এই ছবিতে অভিনয় করছেন তিনি। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়ের প্রযোজনায় এই প্রথম কোনও ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন তিনি।

অর্জুন চক্রবর্তী নিজের উচ্ছ্বাস ভাগ করে নিয়ে বলেন, "এই ছবিতে মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর ভূমিকায় অভিনয় করাটা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা আমার। পাশাপাশি ছবিটাও আমার কাছে খুব স্পেশাল। কেননা এই প্রথম শিবু, জিনিয়া এবং নন্দিতা দি'র সঙ্গে কাজ করলাম। ওঁদের গল্পের আমি বরাবর গুণমুগ্ধ। নন্দিতা দি খুব ভালো একজন মানুষ। শুরুর দিন থেকে ওঁর উষ্ণ অভ্যর্থনা, ব্যবহার আমাকে আপ্লুত করেছে। একইভাবে কাজটা করা সহজ করে দিয়েছে। খুব ভালো একটা টিমের সঙ্গে কাজ হয়েছে। চরিত্রটার মধ্যে একটা ঐতিহ্য আছে। ছবিটা মুক্তির অপেক্ষায় আছি এবার। দেখতে চাই ছবিটা সকলের কেমন লাগে এবং আমার চরিত্রটা দর্শক কীভাবে নেয়।"

জানা গিয়েছে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়ের আসন্ন এই ছবিতে মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর দু’টি বিয়ে হয়ে গিয়েছে । তৃতীয়বার সে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন । এই ছবিতে অর্জুন চক্রবর্তীর দুই বউয়ের একজন রাইমা সেন ৷ অন্যজন কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গরমেই সিনেমা মুক্তি বলে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, 1983 সালে হিন্দি ছবি 'জারা সি জিন্দেগি'র মাধ্যমে বড়পর্দায় ডেবিউ করেন অর্জুন চক্রবর্তী । এরপর 1986 সালে 'অঙ্কুশ' ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি । তারপর 1989 সালে 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছবির মাধ্যমে বাংলা ছবির দুনিয়ায় পা রাখেন অর্জুন । 2018 সালে 'ভালোবাসার বাড়ি' ছিল অর্জুন চক্রবর্তী অভিনীত শেষ ছবি । এর পরে বেশ অনেকগুলো বছরের ব্রেক নিয়ে ফিরতে চলেছেন তিনি দর্শকের দরবারে । অভিনেতা সামাজিক মাধ্যমে বেশ সচল । প্রায়ই নিজের বক্তব্য জনসমক্ষে তুলে ধরেন তিনি । অভিনেতার সঙ্গীত চর্চার কথাও কারও অজানা নয় । 2008 সালে 'টলিলাইটস' নামের একটি ছবির পরিচালনাও করেন তিনি। আর এবার একেবারে অন্য ইমেজে ধরা দেবেন অভিনেতা।

