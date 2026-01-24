'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল'-এর রেটিং কমানো হচ্ছে ! ম্যানিপুলেশন নিয়ে সরব পরিচালক অরিত্র

'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল'-এর রেটিং কমানো হচ্ছে ! ম্যানিপুলেশন নিয়ে সরব পরিচালক অরিত্র
'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল'-এর রেটিং কমানোর পাশাপাশি আর কী অভিযোগ পরিচালকের ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 24, 2026 at 1:20 PM IST
কলকাতা, 24 জানুয়ারি: "হল থেকে বেরোবার সময় মানুষের হাসি, হাততালি, বাচ্চাদের আনন্দ - সব মিলিয়ে আবেগে ভাসছি। তারপর ফোনটা খুললাম। ঠিক তখনই দেখলাম -BookMyShow-এ রেটিং নেমে গিয়েছে। একটার পর একটা নেগেটিভ ভোট, ফেক প্রোফাইল, পরিচিত সেই পুরনো প্যাটার্ন - ম্যানিপুলেশন।" বিস্ফোরক অভিযোগ 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল' সিনেমার পরিচালক অরিত্র মুখোপাধ্যায়ের ৷
কী লিখেছেন পরিচালক ?
23 জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছে হরর-কমেডি ছবি 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল'। প্রথম দিনেই বেশ কয়েকটা সিনেমা হলে হাউজফুল হওয়ার খবর মিলেছে। তারপরেই পরিচালকের কপালে পড়ে চিন্তার ভাঁজ ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় জানান, নেগেটিভ ভোটিং ভূতের হামলা আবার শুরু হয়ে গিয়েছে। শুধু নেগেটিভ ভোটিং ভূত নয়-ট্রোল ভূত, ফেক প্রোফাইল ভূত, বট বাহিনী সব একসঙ্গে নামানো হয়েছে ময়দানে।
অরিত্র লেখেন, "আমি একজন নবীন পরিচালক। ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল আমার চতুর্থ ছবি। ইন্ডাস্ট্রির কোন মানুষের সাথে রাইভেলরি তো দূরের কথা, পরিচিতিও খুব সীমিত।গতকাল বেহালার অজন্তায় হাউসফুল শো। অনেক বছর ধরে সহকারী পরিচালক হিসাবে কাজের সূত্রে নেগেটিভ ভোটিং কী, ট্রোল কী, সংগঠিতভাবে কীভাবে একটা ছবির perception ভাঙা হয়- এসব আমার অজানা নয়। তবু বলি একটা ছবির পেছনে থাকে বহু মানুষের পরিশ্রম- যাদের অনেকের জীবন একটা ছবির সাফল্যের ওপর নির্ভর করে।"
ইটিভি ভারতের তরফে অরিত্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "8.7 থেকে নেগেটিভ ভোটিং করে 7.7 করে দিল 30 মিনিটে। কাকাবাবুকেও কমাচ্ছে দেখলাম। এইমাত্র দেখলাম 8.9 থেকে এখন 8.1 হয়ে গেল। কাজটা যারাই করছে ভালো করছে না। এতে আখেরে বাংলা ছবিরই ক্ষতি, আর কিছুই না।"
অরিত্রর কথায়, মুক্তির দিন থেকেই ভাড়া করা লোক, ফেক আইডি আর বট ব্যবহার করে গড়ে 10-এ 1 রেটিং দিয়ে বুক মাই শো-তে পরিকল্পিতভাবে ছবি ডোবানোর চেষ্টা চলছে। সঙ্গে সোশাল মিডিয়ায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নেগেটিভিটি ছড়ানো হচ্ছে। পরিচালক সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "রেটিং নামানো খুব সহজ। ফেক আইডি বানানো খুব সহজ। কিন্তু হলভর্তি দর্শকের উচ্ছ্বাস ফেক নয়। আমি জানি, এই পোস্টে কিছু বদলাবে না। কালকেও আবার রেটিং নামতে পারে। আরও ট্রোল আসতে পারে। তবু লিখলাম, কারণ- আমি বিশ্বাস করি, সিনেমা শেষমেশ হলের ভেতরেই জেতে বা হারে। অ্যালগরিদমে নয়।"
এই ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মিমি চক্রবর্তী, সোহম মজুমদার, বনি সেনগুপ্ত, স্বস্তিকা দত্ত, অনামিকা সাহা, জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, মানসী সিনহা, কাঞ্চন মল্লিক, উজান চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ছবির গল্প জিনিয়া সেনের। আর চিত্রনাট্য ও সংলাপ গোধূলি শর্মা ও জিনিয়া দুজনেরই লেখা।