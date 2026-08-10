কলকাতায় এবার শার্লক হোমস, রহস্যের কেন্দ্রে বাঙালি আবহ

কলকাতায় এবার শার্লক হোমস, রহস্যের কেন্দ্রে বাঙালি আবহ
অরিন্দম শীলের নতুন ছবি ‘কলকাতায় শার্লক’-এর লোগো প্রকাশ পেয়েছে। এই ছবির প্রযোজনায় ক্যামেলিয়া প্রোডাকশনস।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 10, 2026 at 12:39 PM IST
কলকাতা, 10 অগস্ট: তিলোত্তমার বুকে এবার রহস্যের জাল বুনতে আসছে শার্লক হোমস। আর তাকে কলকাতার বুকে নিয়ে আসছেন পরিচালক অরিন্দম শীল। তাঁর নতুন ছবি 'কলকাতায় শার্লক'-এর অফিসিয়াল লোগো প্রকাশ্যে এসেছে। নামেই যার ইঙ্গিত, ছবির রহস্যের সঙ্গে এবার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাবে কলকাতা এবং বাঙালিয়ানা।
রূপা দত্তের উপস্থাপনায় এবং ক্যামেলিয়া প্রোডাকশনসের প্রযোজনায় তৈরি হতে চলেছে এই রহস্য-রোমাঞ্চ ভরা ছবি। অদ্ভুত কিছু মৃত্যু, এক অভিনেতা এবং কলকাতার স্বতন্ত্র পরিবেশ-এই তিন উপাদানকে কেন্দ্র করেই তৈরি হবে গল্পের রহস্য। তার সঙ্গে থাকবে কিংবদন্তি গোয়েন্দা শার্লক হোমসের উপস্থিতির বিশেষ ছাপ। লোগো প্রকাশের মধ্য দিয়ে শুরু হল ছবির প্রচারপর্ব। ছবির নাম এবং প্রথম ঝলকেই স্পষ্ট, প্রচলিত গোয়েন্দা গল্পের বাইরে গিয়ে কলকাতার নিজস্ব সংস্কৃতি ও আবহের সঙ্গে শার্লকের চরিত্রকে এক নতুন প্রেক্ষাপটে হাজির করতে চলেছেন পরিচালক।
অরিন্দম শীল পরিচালিত ‘কলকাতায় শার্লক’-এর শুটিং শুরু হওয়ার কথা আগামী মাসে। ছবির বিষয়বস্তু এবং কলকাতার প্রেক্ষাপটে শার্লকের এই অভিনব সংযোগ ইতিমধ্যেই বাংলা ছবির দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করেছে। ছবির গল্পে কলকাতার প্রেক্ষাপটে উঠে আসবে একের পর এক রহস্যময় মৃত্যু। সেই রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবেন এক অভিনেতা। আর গোটা ঘটনার নেপথ্যে থাকবে শার্লক হোমসের পরিচিত রহস্যভেদী ছায়া। তবে এটি শার্লক হোমসের চেনা লন্ডন নয়-রহস্যের কেন্দ্র এবার কলকাতা, আর গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে বাঙালিয়ানার নিজস্ব স্বাদ। সুতরাং রহস্য শুরু হতে চলেছে। এবার কলকাতার মাটিতে শার্লকের সেই অমোঘ প্রশ্ন-‘The game is a foot!’