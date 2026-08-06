Exclusive: ফের সুব্রত রায়ের হাত ধরলেন 'সাধক' অরিন্দম ! কোন চরিত্রে রয়েছেন অভিনেতা ? ফাঁস ফার্স্ট লুক

Exclusive: ফের সুব্রত রায়ের হাত ধরলেন 'সাধক' অরিন্দম ! কোন চরিত্রে রয়েছেন অভিনেতা ? ফাঁস ফার্স্ট লুক
'সাধক বামাক্ষ্যাপা' হিসাবে নজর কেড়েছিলেন অভিনেতা অরিন্দম ৷ এবার তাঁকে দেখা যাবে 'সতীপীঠ কালীঘাট'-এ ৷ এক্সক্লুসিভলি ইটিভি ভারত সামনে এনেছে অভিনেতার প্রথম ঝলক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 6, 2026 at 1:42 PM IST
কলকাতা, 6 অগস্ট: 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' (Sadhak Bamakhyapa)-র পর ফের প্রযোজক সুব্রত রায়ের (Subrata Roy) হাত ধরলেন অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায় (Arindam Ganguly)। সুব্রত রায় প্রযোজিত আসন্ন ধারাবাহিক 'সতীপীঠ কালীঘাট' (Satipith Kalighat)-এ সাধক ব্রহ্মানন্দের চরিত্রে রয়েছেন প্রখ্যাত এই অভিনেতা ৷ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ধারাবাহিকের শুটিং।
টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে তপন সিনহা ফ্লোরে চুটিয়ে চলছে 'সতীপীঠ কালীঘাট' ধারাবাহিকের শুটিং। রয় সিনেওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রযোজনাতেই আসছে এই ধারাবাহিক। বাংলা টেলিভিশনের নিয়মিত দর্শক এখনও ভোলেনি 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' ধারাবাহিকের কথা। সুব্রত রায়ের প্রযোজনাতে এই ধারাবাহিক নিজ গুণে পার করেছিল তিন হাজার পর্ব। এই ধারাবাহিকে অভিনেতার অভিনয় এতটাই সাবলীল ছিল যে একটা সময়ে অরিন্দমকে এক প্রকার সত্যিকারের বামাক্ষ্যাপা ভাবতে শুরু করেছিল বাঙালি দর্শক।
আর এবার আরও একবার তিনি হাত ধরেছেন সুব্রত রায়ের। শুটিংও শুরু করেছেন তিনি। সাধক ব্রহ্মানন্দের চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন অভিনেতা দ্রোণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর চরিত্রের নাম আত্মারাম ৷ এর আগে সুব্রত রায়ের প্রযোজনাতে 'গুরুদক্ষিণা' ধারাবাহিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। এবার আরও একবার। ধারাবাহিকের প্রোমো এসে গিয়েছে বেশ অনেকদিন হল। ইতিমধ্যেই তা দর্শকের নজর কেড়েছে। কালীঘাট মন্দিরের ইতিহাস, পুরাণ, লোকবিশ্বাস এবং বাংলার ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে তৈরি এই মেগায় ইতিহাস ও পৌরাণিক উপাদানের মিশেল থাকছে।
উল্লেখ্য, 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' জনপ্রিয় ভারতীয় বাংলা ভক্তিমূলক টেলিভিশন ধারাবাহিক, যা বিখ্যাত সাধক বামাক্ষ্যাপার জীবন ও সাধনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। এই ধারাবাহিকটি তারাাপীঠের সাধক বামার মা তারার প্রতি অগাধ ভক্তি, অলৌকিক ক্ষমতা এবং সমাজ ও মন্দিরের সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদের গল্প তুলে ধরেছিল । ধারাবাহিকটি 2007 সালের 15 জানুয়ারি তৎকালীন 'ইটিভি বাংলা' (বর্তমানে কালার্স বাংলা) চ্যানেলে সম্প্রচার শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ 9 বছর ধরে চলেছিল এই ধারাবাহিক ৷ এরপর 2016 সালের মাঝামাঝি সময়ে এর সম্প্রচার শেষ হয়।
এটি বাংলা টেলিভিশনের এক অনন্য মাইলফলক স্পর্শ করেছিল। ধারাবাহিকটি দীর্ঘ পথচলায় তিন হাজার পর্ব করেছিল ৷ তৎকালীন সময়ে এই ধারাবাহিকটির টিআরপি ছিল আকাশছোঁয়া ৷ এটা রেটিং চার্টের শীর্ষে থাকত। অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়ের দুর্দান্ত অভিনয় এবং মা তারার প্রতি ভক্তির গল্প আপামর বাঙালি দর্শকদের এতটাই আবেগঘন করে তুলেছিল যে, প্রাইম টাইম স্লটে এটি ইটিভি বাংলার এক নম্বর শো হিসেবে বছরের পর বছর রাজত্ব করেছে।