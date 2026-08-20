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'হংসরাজ' ছবির পঞ্চাশ বছরে মুক্তির পথে অরিন্দমের কলমে লেখা বই 'সাদা কালো স্মৃতি'

জানা যায়, 'হংসরাজ' ছবির পরিচালক অজিত গঙ্গোপাধ্যায় অরিন্দমদের কাছে ছিলেন অজিত মামা। তবে, হংসরাজের রোলে অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালকের প্রথম পছন্দ ছিলেন না!

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মুক্তির পথে অরিন্দমের কলমে লেখা বই 'সাদা কালো স্মৃতি' (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2026 at 1:47 PM IST

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কলকাতা, 20 অগস্ট: অজিত গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা ছবি 'হংসরাজ' (Hangsharaj) 1976 সালের 20 অগস্ট মুক্তি পায়। সেই অনুযায়ী আজ এই ছবির পঞ্চাশ বছর। সেদিনের স্মৃতি আজও টাটকা ছবির হংসরাজ অর্থাৎ অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়ের (Arindam Ganguly)। স্মৃতিরা ফিরে ফিরে আসে। আর তাই সেই স্মৃতির ডানায় ভর করেই এবার আস্ত একটা বই লিখে ফেলেছেন অরিন্দম । শালিধান প্রকাশনা থেকে আজ 'হংসরাজ' ছবির পঞ্চাশ বছরে প্রকাশিত হতে চলেছে অভিনেতা, সঙ্গীত শিল্পীর লেখা বই 'সাদা কালো স্মৃতি'।

'সাদা কালো স্মৃতি' প্রকাশে কলকাতার প্রেস ক্লাবে অরিন্দম এবং তাঁর স্ত্রী তথা অভিনেত্রী খেয়ালি দস্তিদার ছাড়াও হাজির থাকার কথা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী চক্রবর্তী, অভিনেত্রী অলোকা গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গীত শিল্পী স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত, কবি শুভ দাশগুপ্ত, প্রফেসর ড. ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়ের।

কলকাতার উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা সিনেমা হলে মুক্তি পেয়েছিল সাদা-কালো ছবি 'হংসরাজ'। সেই তিনটি হলই আজ আর নেই কলকাতা শহরের বুকে। সিঙ্গল স্ক্রিন হল ভেঙে শপিং মল, মাল্টিসোরিড উঠেছে। তবু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মন থেকে মুছে যায়নি 'হংসরাজ' ও এই ছবির গানগুলি। প্রসঙ্গত বলতেই হয়, এই 'হংসরাজ'ই প্রথম বাউলগানে মিউজিক্যাল হিট ছবি।

অনেকেই ভাবেন 'হংসরাজ' অরিন্দমের প্রথম ছবি। কিন্তু না, সেটি ছিল তাঁর জীবনের 16 নম্বর ছবি। 'প্রস্তর সাক্ষর' ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শিশুবেলার রোল করেছিলেন তিনি। জানা যায়, 'হংসরাজ' ছবির পরিচালক অজিত গঙ্গোপাধ্যায় অরিন্দমদের কাছে ছিলেন অজিত মামা। তবে, হংসরাজের রোলে অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালকের প্রথম পছন্দ ছিলেন না! প্রথমে অন্য কাউকে নেওয়ার কথাই ভাবা হয়েছিল। হংসরাজের গানগুলোতে প্লে ব্যাক করার জন্য তাঁকে বাছা হয়েছিল প্রথমে।

একদিন বনশ্রী সেনগুপ্ত তাঁদের বাড়িতে ফোন করে বলেন, ''সুধীনদা (দাশগুপ্ত) নতুন ছবির জন্য গান বানাচ্ছেন, বাচ্চাদের নিয়ে বাচ্চাদের ছবি হবে। তাই বাচ্চার কন্ঠে গান লাগবে। গানের জন্যে সুধীনদার সঙ্গে তুই একবার দেখা কর।'' দেখা করার পর সিলেক্ট হলেন অরিন্দম। কিন্তু সেখানেও বিপত্তি। গানটা তোলার পরে এইচএমভি বলতে শুরু করে 'একে তো নতুনদের নিয়ে ছবি তার ওপর নতুন কেউ গাইলে বিক্রি করা মুশকিল। নামী বিখ্যাত শিল্পীকে দিয়ে না গাওয়ালে চলবে না।' তখন আরতি মুখোপাধ্যায় হংসরাজের গানগুলো গাইলেন। তাই আর গাওয়া হয়নি অরিন্দমের। এরপর পরিচালক অজিত তাঁকে ডেকে বলেন 'তোর তো এই ছবিতে গান গাওয়া হল না কিন্তু আমি হংসরাজের জন্য নতুন মুখ খুঁজে পাচ্ছি না। তাই তুই হংসরাজের পার্টটা কর।' প্রথমে না করলেও মা অনুভা গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায় পরে অভিনয়টা করেছিলেন তিনি। আর সেই 'হংসরাজ' ছবিতে অভিনয় করার পর তাঁর নামই হয়ে গিয়েছিল 'হংসরাজ'।

হংসরাজে অরিন্দম ছাড়াও অভিনয় করেছিলেন স্বর্ণালী গাঙ্গুলি নাগ (টিয়া), বাসুদেব পাল (শামু), বিউটি মামণি মুখোপাধ্যায় (নূপুর), সুবীর ঘোষ (ডনি) প্রমুখ। সেই সময়ের নামজাদা শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সন্ধ্যারানি, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনতা রায়, জহর রায়, কামু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

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HANGSHARAJ BENGALI MOVIE
HANGSHARAJ BENGALI MOVIE ACTOR NAME
ARINDAM GANGULY MOVIES
অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায় হংসরাজ
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