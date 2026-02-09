আমি খুব নার্ভাস...বলেও অনুষ্কা শঙ্করের কনসার্টে গাইলেন অরিজিৎ, 'মায়া ভরা রাতি'তে মাতোয়ারা দর্শক

আমি খুব নার্ভাস...বলেও অনুষ্কা শঙ্করের কনসার্টে গাইলেন অরিজিৎ, 'মায়া ভরা রাতি'তে মাতোয়ারা দর্শক
শহর সাক্ষী রইল এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানের । অনুষ্কা শঙ্করের সঙ্গে এক মঞ্চে গাইলেন অরিজিৎ সিং । সারপ্রাইজ ভিজিট করলেন লোপামুদ্রা মিত্রর 'সহজ পরব' অনুষ্ঠানেও ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 9, 2026 at 1:28 PM IST|
Updated : February 9, 2026 at 1:37 PM IST
কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: প্লেব্যাক থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন অরিজিৎ সিং । এই খবরে মন ভালো নেই তাঁর ভক্তদের । সিনেমার গানে তাঁর কণ্ঠ না-পাওয়া মানে অনেকটা শূন্যতা । এরই মাঝে কলকাতার মঞ্চে ফের শোনা গেল অরিজিৎ সিংয়ের কণ্ঠ ৷ আর সেই মুহূর্তকেই লুটেপুটে নিল কলকাতাবাসী । সোশাল মিডিয়া খুললে আজ শুধুই তাঁর কণ্ঠ । সঙ্গী বিখ্যাত সেতার বাদক অনুষ্কা শঙ্কর ।
রবিবার অনুষ্কা শঙ্করের কনসার্টে অতিথি শিল্পী হিসেবে হাজির ছিলেন অরিজিৎ সিং । মঞ্চে তাঁর উপস্থিতির কথা আগে কেউ ঘোষণা করেননি । মঞ্চে হঠাৎ করেই হাজির হলেন সঙ্গীত শিল্পী । অনুষ্কা যখন দর্শকদের সামনে জিয়াগঞ্জের ভূমিপুত্রকে আমন্ত্রণ জানান, তখনই গ্যালারি জুড়ে উচ্ছ্বাস । করতালিতে ভরে ওঠে অডিটোরিয়াম । মঞ্চে উঠে খানিকটা ইতস্তত অরিজিৎ । তিনি বলেন, "এই মুহূর্তে আমি খুব নার্ভাস...আর আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ ।"
এরপর যে সুরেলা সফর অরিজিৎ আর অনুষ্কার যুগলবন্দিতে শহরবাসী পেল, তা মনের মণিকোঠায় তুলে রাখার মতো । অনুষ্কা শঙ্কর ও তবলাবাদক বিক্রম ঘোষের সঙ্গে অরিজিৎ সিং পরিবেশন করেন 'মায়া ভরা রাতি' । লক্ষ্মী শঙ্করের গাওয়া এই বাংলা গান, প্রয়াত সেতার-সম্রাট পণ্ডিত রবি শঙ্করের সুরে বাঁধা ৷ আর সেই সুরে অরিজিতের কণ্ঠ যেন নতুন করে প্রাণ পেল মহানগর । এদিন গান শেষে অরিজিৎ জানান, অনুষ্কার বাড়িতে গিয়ে দু'জনে একসঙ্গে নতুন একটি গানও কম্পোজ করেছেন । সুতরাং নতুন ভালো কিছু আসছে, তা বলাই বাহুল্য ।
পাশাপাশি এদিন লোপামুদ্রা মিত্রর 'সহজ পরব'-এর অনুষ্ঠানেও হঠাতই হাজির হন অরিজিৎ সিং । ঘটনাচক্রে রবিবার ছিল লোপামুদ্রার জন্মদিন । সেখানে লোপামুদ্রাকে নিজের হাতে পায়েস খাইয়ে দেন অরিজিৎ । সঙ্গে ছিল পুষ্পস্তবক । লোপামুদ্রার কথায়, "সহজ পরব-এর পাওনা এটাই যে সহজ মানুষরাই এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে । কাল আমার জন্মদিন ছিল, কোয়েল-অরিজিৎ আমাকে জীবনের সেরা উপহার দিল । কৃতজ্ঞতা শব্দটিও ছোট হয়ে যায় কোয়েল আর অরিজিৎ সিং-এর কাছে । এখনও ঘোর কাটেনি আমার ।"
উল্লেখ্য, চলতি বছরের 27 জানুয়ারি সোশাল মিডিয়া পোস্টে প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী অরিজিৎ সিং ঘোষণা করেন, তিনি আর কোনও নতুন প্লেব্যাক কাজ নেবেন না । শ্রোতাদের উদ্দেশে লেখা সেই বার্তায় তিনি জানান, এত বছরের ভালোবাসার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্লেব্যাক গানের অধ্যায় আপাতত বন্ধ করছেন তিনি । পরে নিজের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে আরও স্পষ্ট করে লেখেন, এই সিদ্ধান্ত কোনও হঠকারিতা নয়, বরং দীর্ঘ ভাবনাচিন্তার ফল ।
শিল্পীর প্লেব্যাক থেকে সরে দাঁড়ানোর পরেই তাঁর সতীর্থ, অগ্রজ এবং অনুজদের দাবি ছিল-প্লেব্যাক থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন অরিজিৎ, কিন্তু গান থেকে তো নয় । প্লেব্যাক শিল্পীর জীবনের শেষ কথা নয় । অরিজিৎ নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে গাওয়ার পদক্ষেপ করেছেন । আর সত্যিই তাই যেন প্রমাণিত হওয়ার দিন শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই । রবিবারের অনুষ্ঠানে অরিজিতের গান শুনে তেমনটাই বলছেন দর্শক থেকে অনুরাগীরা ৷