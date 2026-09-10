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বিগ বস-এর ঘরে 'রকস্টার' ! বন্ধুর সমর্থনে প্রথমবার কী করতে চলেছেন অরিজিৎ সিং ?

রূপরেখা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথভাবে 'ফেম গুরুকুল' জয়ের মাধ্যমে কাজী জাতীয় স্তরে পরিচিতি লাভ করেন ৷ শোতে অরিজিৎ-ও অংশ নিয়েছিলেন ৷ তিনি ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন।

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বিগ বস-এর ঘরে 'রকস্টার', সমর্থন অরিজিতের (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2026 at 9:46 AM IST

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হায়দরাবাদ, 10 সেপ্টেম্বর: গত 6 সেপ্টেম্বর, রবিবার শুরু হয়েছে 'বিগ বস 20' (Bigg Boss 20)। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক সলমন খান দর্শকদের এই সিজনের 16 জন প্রতিযোগীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে যিনি সবার নজর কেড়েছেন, তিনি হলেন গায়ক এবং 'ফেম গুরুকুল' খ্যাত তারকা কাজী তৌকির (Qazi Touqeer)। 'বিগ বস'-এর ঘরে কাজীকে দেখে আনন্দিত তাঁর বন্ধু, গায়ক অরিজিৎ সিং (Arijit Singh)। তিনি জানিয়েছেন যে, সলমন খান সঞ্চালিত রিয়েলিটি শো 'বিগ বস' তিনি এই প্রথমবার দেখবেন ৷ এর একমাত্র কারণ হলেন প্রতিযোগী কাজী তৌকির।

গায়ক অরিজিৎ সিং 'বিগ বস 20'-এর প্রতিযোগী কাজী তৌকিরের প্রতি তাঁর সমর্থনও জানিয়েছেন। 2005 সালের রিয়েলিটি শো 'ফেম গুরুকুল'-এ একসঙ্গে অংশ নেওয়ার সুবাদে তাঁদের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব রয়েছে। অরিজিৎ তাঁর টুইটার হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "জীবনে এই প্রথমবার আমাকে 'বিগ বস' দেখতেই হবে ৷ কারণ আমাদের রকস্টার কাজী সেখানে রয়েছে।"

বিবি (BB) হাউসে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই কাজী সবার নজর কাড়তে শুরু করেন। বাড়ির ভেতরে তাঁর মজার মুহূর্তগুলো এখন সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর বলা "আই অ্যাম আ রকস্টার বেবি, কাম অন!" (I'm a rockstar baby, come on!) কথাটিও ইন্টারনেটে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

মে মাসে কাজী তাঁর সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে অরিজিতের প্রশংসা করে একটি পোস্ট শেয়ার করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই প্লেব্যাক গায়কের মনে কারও প্রতি কোনও ক্ষোভ, হীনম্মন্যতা বা হিংসা নেই। তিনি একটি ভিডিয়ো ক্লিপও শেয়ার করেন, যেখানে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের জিয়াগঞ্জে অরিজিতের সঙ্গে দেখা করতে দেখা যায়। তাঁদের দুজনকে স্কুটারে চড়তে এবং রিয়েলিটি শো-এর স্মৃতিচারণ করতেও দেখা গিয়েছিল।

ভিডিয়োতে কাজী বলেন, "অরিজিৎ সম্পর্কে কী আর বলব? তার কোনও বদভ্যাস বা হীনম্মন্যতা নেই, কারও প্রতি কোনও ঈর্ষাও নেই। সে ভীষণ উদ্যমী ও প্রাণবন্ত। সে অত্যন্ত খাঁটি মানুষ এবং হ্যাঁ, সে যে একজন প্রতিভাবান শিল্পী, তা তো আমরা সবাই জানি। মুর্শিদাবাদের মানুষদের, বিশেষ করে জিয়াগঞ্জের সবাইকে অনেক ভালোবাসা জানাই। তারা আমাকে প্রচুর ভালোবাসা দিয়েছেন। অরিজিতের কর্মী ও তার পরিবারের সদস্যরাও দারুণ মানুষ।" কাজী আরও জানান যে, জিয়াগঞ্জে যেসব শিশু ক্রিকেট খেলতে আগ্রহী, তাদের জন্য অরিজিৎ একটি অ্যাকাডেমি গড়ে তুলেছেন।

উল্লেখ্য, 2005 সালে রূপরেখা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথভাবে রিয়েলিটি শো 'ফেম গুরুকুল' (Fame Gurukul) জয়ের মাধ্যমে কাশ্মীরি গায়ক কাজী জাতীয় স্তরে পরিচিতি লাভ করেন ৷ সেই সময়ে ভারতীয় রিয়েলিটি টেলিভিশনের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ হয়ে ওঠেন। এই শোতে বর্তমান ভারতের অন্যতম শীর্ষ সঙ্গীতশিল্পী অরিজিৎ সিংও অংশ নিয়েছিলেন এবং তিনি ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন। অর্থাৎ, তৎকালীন সময়ে অরিজিৎ সিংকে পেছনে ফেলে কাজী তৌকির বিজয়ী মুকুট অর্জন করেছিলেন।

ফেম গুরুকুল জেতার পর তাঁর ও রূপরেখার অ্যালবাম 'জোড়ি নম্বর 1' বেশ জনপ্রিয় হয়, যার মধ্যে 'ইয়ে পল' গানটি বেশ প্রশংসিত হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি 'ফ্যান্টম' (2015) সিনেমায় 'আফগান জলেবি' গানটির মিউজিক ভিডিয়োতে কাজী তৌকিরকে স্ক্রিন শেয়ার করতে দেখা যায়। দীর্ঘ সময় পর আবার কাজী তৌকির লাইমলাইটে ৷

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ARIJIT SINGH BIGG BOSS
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