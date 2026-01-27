প্লেব্যাক ছাড়লেন অরিজিৎ ! কী প্রতিক্রিয়া জোজো-লোপামুদ্রা থেকে ইমনের ?

প্লেব্যাক ছাড়লেন অরিজিৎ ! কী প্রতিক্রিয়া জোজো-লোপামুদ্রা থেকে ইমনের ?
অরিজিতের সিনেমার গান থেকে অবসর ঘোষণায় কী প্রতিক্রিয়া জোজো, লোপামুদ্রা মিত্র থেকে ইমন চক্রবর্তীর ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 27, 2026 at 11:11 PM IST
কলকাতা, 27 জানুয়ারি: আর সিনেমায় গান গাইবেন না 'পদ্মশ্রী' পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পী অরিজিৎ সিং। মঙ্গলবারের সন্ধ্যায় নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এই সিদ্ধান্তের কথা শিল্পী জানিয়েছেন স্বয়ং। স্বভাবতই এই খবরে স্তম্ভিত তাঁর অনুরাগীরা। এই খবর সামনে আসতেই হতবাক অন্যান্য স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পীরাও । অরিজিতের সিনেমার গান থেকে অবসর ঘোষণায় কী প্রতিক্রিয়া জোজো, লোপামুদ্রা মিত্র থেকে ইমন চক্রবর্তীর ?
লোপামুদ্রা মিত্র
অরিজিৎ একজন শিল্পী মানুষ। পা থেকে মাথা অবধি তিনি একজন শিল্পী। তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন। তাঁর যদি ইচ্ছে হয় গাইবেন, ইচ্ছে না হলে গাইবেন না। আমাদেরও অনেককিছু ইচ্ছে হয়, কিন্তু সাহস পাই না করতে। অরিজিৎ কেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমি জানি না। তবে, আমার ধারণা ওঁর অনেকগুলো গান করা আছে সেগুলো শুনব আমরা একে একে। বেশ কিছুদিন পাব সেই গানগুলো। তারপর দেখা যাক না কী হয়।
ইমন চক্রবর্তী
অরিজিতের এমন সিদ্ধান্ত আমি খুব স্বাভাবিকই মনে করছি, সেভাবেই দেখছি। প্লে-ব্যাক অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটাই সব নয়। প্লেব্যাক বাদ দিয়ে আরও অনেককিছু করার থাকে একজন শিল্পীর। একজন শিল্পী ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক করতে পারেন। আমরা যদি মাইকেল জ্যাকসনের কথা বলি, তা হলে ওঁর কটা প্লে-ব্যাক আমরা পেয়েছি? সবই তো ওঁর নিজস্ব মিউজিক। আমরা যদি কোনও শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী বা লোকশিল্পীর কথা ধরি তা হলে কটা প্লেব্যাক আমরা পাই তাঁদের? তাঁরা প্লেব্যাকের উপরে নির্ভর করেন না। নিজেদের মতো গেয়ে চলেন, সাধনা করেন। মিউজিক নিজেই 'ইউনিভার্স'। তবে, ছবির গানে অরিজিৎকে মিস করব। আমার মনে হয় ওঁর আলাদা কোনও পরিকল্পনা আছে। সেটা দেখার অপেক্ষায় রইলাম।
জোজো মুখোপাধ্যায়
অরিজিতের এই সিদ্ধান্তটা ওঁর একান্ত নিজস্ব যে তিনি আর প্লেব্যাক করবেন না। উনি গাইবেন তা সে কোনও কনসার্টে হোক বা ওঁর নিজস্ব চ্যানেলে। জিয়াগঞ্জে অরিজিৎ গান ছাড়াও আরও অনেক কাজ করছেন। আমি শুনেছি জিয়াগঞ্জে রাজ্যস্তরের খেলোয়াড়দের জন্য অরিজিৎ অনেক ভালো ভালো কাজ করছেন। নানা সময়ে অনেক ধরনের সামাজিক কাজ করেন অরিজিৎ। সেই জায়াগায় দাঁড়িয়ে যদি একজন শিল্পী মনে করেন তিনি আর প্লেব্যাক করবেন না, শুধু নিজের জন্যই গাইবেন তা হলে একজন শিল্পী হিসেবে আমি সেটাকে সাধুবাদ জানাই। তবে অরিজিতের একজন অনুরাগী হিসেবে আমি ওঁর ছবির গান মিস করব। সারা বিশ্ব জুড়ে ওঁর অনেক ফ্যান আছে। তাঁদের যেমন খারাপ লাগবে আমারও লাগবে। তবে, আমার ধারণা প্লেব্যাক ছাড়াও অরিজিৎ হয়ত ভালো কিছুই করবেন।