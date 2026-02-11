প্লে-ব্যাক ছেড়ে পরিচালনায় অরিজিৎ, ডেবিউ করছেন কোন বলি-তারকার কন্যা

প্লে-ব্যাক ছেড়ে পরিচালনায় অরিজিৎ, ডেবিউ করছেন কোন বলি-তারকার কন্যা
এবার অরিজিৎ সিংয়ের পরিচালনায় অভিনয় করবেন নওয়াজ-কন্যা শোরা সিদ্দিকী । থাকছেন কি নওয়াজ নিজে?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 11, 2026 at 2:45 PM IST
কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: অনুরাগীদের জন্য সুখবর ৷ প্লে-ব্যাক ছেড়ে এবার নিজের পরিচয়ের একটি অন্য দিক খুলে দিতে চলেছেন অরিজিৎ সিং । ছবি পরিচালনার কাজে হাত দিয়েছেন তিনি ।
জিয়াগঞ্জের ভূমিপুত্র অরিজিৎ সিং-এর প্লেব্যাক ছেড়ে দেওয়ার ক্ষতে সামান্য হলেও প্রলেপ দিয়েছিল সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্কা শঙ্করের সঙ্গে তাঁর যুগলবন্দি পারফরম্যান্স । প্রলেপ এখানেও যে অরিজিৎ প্লেব্যাক ছাড়লেন, গান তো নয় । নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে গান বানাবেন তিনি । আসলে গান তাঁকে ছেড়ে যাওয়ার দুঃসাহসও দেখাবে না কোনওদিন ।
প্রেমের গান হোক বা বিচ্ছেদের যন্ত্রণা, রাতের পার্টি হোক বা একলা বিকেল অরিজিৎকে চাই সবসময় । বছরের পর বছর ধরে কণ্ঠের জাদুতে আবালবৃদ্ধবনিতার মন জিতে নিয়েছেন তিনি । কিন্তু এবার একেবারে অন্য ভূমিকায় নিজেকে ভক্তদের কাছে মেলে ধরবেন তিনি । এই খবর অবশ্য পুরনো নয় । পরিচালক হিসেবে নিজেকে হাজির করার প্রক্রিয়া অনেকদিন আগে থেকেই চালু করেছেন তিনি ।
বিনা প্রশিক্ষণে নিজেকে মেলে ধরার প্রয়াস কোনওকালেই অরিজিৎ সিংয়ের নেই । এবারও তার অন্যথা হয়নি । রীতিমতো প্রশিক্ষণ নিয়েই এই কাজে পা বাড়িয়েছেন তিনি । তাঁর প্রথম ছবি 'সা' এখনও মুক্তির অপেক্ষায় । কিন্তু সেই ছবির রিলিজের আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় ছবি 'ভয়'-এর কাজ । সূত্রের খবর, এই 'ভয়' ছবির হাত ধরেই অভিনয়ে ডেবিউ করতে চলেছেন নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকীর মেয়ে শোরা সিদ্দিকী । পিতা-পুত্রী দু'জনেই অভিনয় করবেন এই ছবিতে ।
জানা যাচ্ছে, ছবির শুটিং অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে । শুটের মাঝেই অরিজিৎ দুবাইয়ে যান আর ফিরে এসে আবার কাজ শুরু করেন । খুব গোপনীয়তার সঙ্গে শুটিং চলছে বলে জানা গিয়েছে । 'ভয়' ছবি তিনটি আলাদা গল্প নিয়ে তৈরি হচ্ছে । তার মধ্যে একটি গল্পের অর্ধেক অংশের শুট ইতিমধ্যেই শেষ করেছেন পরিচালক । ছবিতে গানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে তা বলাই বাহুল্য । সুরকার-পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের নামও উঠে আসছে আলোচনায় । এই ছবির জন্য কি কোনও গান বানিয়েছেন অরিজিৎ ? সময় দেবে সেই উত্তর ।
এর মাঝেই সম্প্রতি এক্স-এ 'গুড মর্নিং' লিখে পোস্ট করেন অরিজিৎ সিং । আর সেখানেই এক অনুরাগীর প্রশ্ন, "দাদা, তোমার বানানো ফিল্মটা কবে পাব?" উত্তরে অরিজিৎ বলেন, "এই বছর ।" সুতরাং আর জল্পনা কল্পনা নয় ছবি নিয়ে আসছেন অরিজিৎ, এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই ।