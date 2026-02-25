এখনই পথ চলা শেষ নয় ! একাধিক সিনেমার গানে অরিজিৎ-কে শুনতে পাবেন শ্রোতারা

এখনই পথ চলা শেষ নয় ! একাধিক সিনেমার গানে অরিজিৎ-কে শুনতে পাবেন শ্রোতারা
নতুন বার্তায় আর কী বললেন অরিজিৎ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 25, 2026 at 1:01 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 ফেব্রুয়ারি: প্লে-ব্যাক থেকে অবসর ঘোষণা করে গোটা দেশকে চমকে দিয়েছিলেন অরিজিৎ সিং ৷ অথচ কিছুদিন আগেই আমির খান প্রযোজিত এক দিন সিনেমার টাইটেল ট্র্যাক মুক্তি পেয়েছে ৷ এরপরেই অনুরাগীরা অনুমান করতে থাকেন, তাহলে কি ফের প্লে-ব্য়াক জগতে ফিরছেন 'গেরুয়া' শিল্পী ? মঙ্গলবার রাতে সোশাল মিডিয়ায় নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন অরিজিৎ ৷ জানালেন, শুধু এই বছর নয়, আগামী বছর পর্যন্ত ছবির গানে শোনা যাবে তাঁর গলা ৷
মঙ্গলবার, অরিজিৎ এক্স (টুইটার)-এ গিয়ে তাঁর শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে সরাসরি এক দীর্ঘ বার্তা পোস্ট করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, যদিও তিনি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা বন্ধ করে দিয়েছেন, তবুও তার অনেক অসমাপ্ত গান রয়েছে। তিনি লেখেন, "এই বার্তাটি কেবল আমার শ্রোতাদের জন্য ৷ দয়া করে এখনই পড়বেন না এবং সোয়াইপ করবেন না যদি আপনি আমার শ্রোতা না হন, এটি একটি বিনীত অনুরোধ। আমি আপনাদের সবাইকে বলতে চাই যে আমি আপনাদের সকলকে ভালোবাসি। এই নির্মম পৃথিবীতে আপনাদের আশীর্বাদের জন্য অনেক ধন্যবাদ। যদিও আমি নতুন দায়িত্ব নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি, তবুও বাকি বা অসমাপ্ত থাকা গানের তালিকা কম নয়। আমাকে অনেক গান সম্পূর্ণ করতে হবে ৷"
This message is just for my listeners— WhoamI (@Atmojoarjalojo) February 24, 2026
please dont read and swipe right now if you are not my listener, its a humble request.
Hello beautiful people! ❤️
I just want to tell you all that I love you.
Thank you so much for your kindness in this ruthless world.
Although I have…
গায়কের এমন ঘোষণা সামনে আসতেই মুখে হাসি ফুটেছে অনুরাগীদের ৷ এক্স হ্যান্ডেলে অরিজিৎ আরও লেখেন, "অনেক অসমাপ্ত গান আছে, সেগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি পেতে থাকবে। হয়তো এই পুরো বছর জুড়ে। হয়তো আগামী বছরও তা ছড়িয়ে পড়বে।" তিনি অনুরাগীদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, তার সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্যদের সঙ্গে তর্ক যেন কেউ না করেন।
there is not one reason behind this, there are several reasons plus I have been trying to do this since a long time. Finally I have gathered the right courage. One of the reasons were simple, I get bored pretty quick, thats why I keep changing arrangements of the same songs and…— WhoamI (@Atmojoarjalojo) January 27, 2026
এর আগে, অরিজিৎ ইংরাজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্লে-ব্যাক থেকে নিজের অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ তিনি লিখেছিলেন, "আমি এখন থেকে প্লেব্যাক কণ্ঠশিল্পী হিসেবে কোনও নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করব না। আমি এটি বন্ধ করছি। এটি একটি দুর্দান্ত যাত্রা ছিল ৷" তিনি বলেছিলেন যে তার সিদ্ধান্তের পিছনে কেবল একটি কারণ ছিল না। অরিজিৎ লিখেছিলেন, "এর বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে ৷ আমি দীর্ঘদিন ধরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছি। অবশেষে আমি সঠিক সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছি ৷"
I still have to finish some pending commitments— WhoamI (@Atmojoarjalojo) January 27, 2026
will finish them. So you might get some releases this year.
তবে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, যে গান গাওয়া বন্ধ করছেন না ৷ অরিজিতের অবসর ঘোষণার কিছু সময় পরেই জিয়াগঞ্জে গায়কের বাড়িতে পা রেখেছিলেন আমির খান ৷ সেখানে তিনি চারটে দিন কাটানোর পাশাপাশি, তাঁর প্রযোজিত 'এক দিন' সিনেমায় গান গাইতে শোনা গিয়েছে অরিজিৎকে ৷ অর্থাৎ প্লে-ব্যাক হিসাবে এখনও অরিজিতের একাধিক গান শুনতে পাবেন শ্রোতারা ৷ এর থেকে খুশির খবর আর কী হতে পারে অনুরাগীদের কাছে ৷