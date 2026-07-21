'লজ্জা করছে না ?' ছাত্র বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জ, প্রতিবাদে সরব অরিজিৎ
দিলজিৎ দোসাঞ্জ, শাবানা আজমি, সোনাক্ষী সিনহার পর এবার দিল্লির যন্তরমন্তরে ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জের ঘটনায় প্রতিবাদে সামিল অরিজিৎ সিং ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 1:49 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 জুলাই: দিল্লির যন্তরমন্তরে ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের লাঠিচার্জের বিরুদ্ধে এবার গর্জে উঠলেন অরিজিৎ সিং (Arijit Singh) ৷ ইতিমধ্যেই বলিউডের একাধিক তারকা এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন ৷ নিট-ইউজি (NEET-UG) পরীক্ষা ঘিরে বিতর্ক এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতির অভিযোগের প্রতিবাদে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র ডাকা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সোমবার রাজপথে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। সেই বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ ৷ ঘটনায় আহত হন অনেকে ৷ বলিউডের অনুরাগ কাশ্যপ, রীতেশ দেশমুখ, শাবানা আজমি, অনু কাপুর, দিলজিৎ দোসাঞ্জের পাশাপাশি এবার প্রতিবাদ জানালেন গায়ক অরিজিৎ সিং ।
অরিজিৎ তাঁর ব্যক্তিগত এক্স হ্যান্ডেলে প্রতিবাদী পোস্ট করেন ৷ শুধু তাই নয়, বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে নেটিজেনদের নানা প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন তিনি ৷ প্রথম পোস্টে তিনি লেখেন, "এ বার তো ছাত্রছাত্রীদেরও মারধর করা হচ্ছে । দিল্লি পুলিশের কাছে আমার প্রশ্ন, আপনাদের কি একবারও লজ্জা করছে না? আর নেতা-মন্ত্রীদের বলছি, কী চলছে এগুলো ? আপনারা কি সত্যিই নিজেদের ঈশ্বর বলে ভাবতে শুরু করেছেন? সব কিছুর হিসাব মানুষ মনে রাখবে। মনে রাখবেন, এই পৃথিবীতে একমাত্র স্থায়ী সত্য হল পরিবর্তন। হর হর মহাদেব ।"
এরপর এক নেটিজেন প্রশ্ন তোলেন, যদি প্রতিবাদীরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার না করতেন, প্রতিবাদকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতেন, সিজিপি-র মতো স্পনসরড পার্টি না থাকত, তাহলে সরকার সহযোগিতা করত ৷ এই বিষয়েও সম্মতি জানান অরিজিৎ ৷ তিনি নেটিজেনের কথার উত্তরে লেখেন, "এটাও ঠিক ৷ হয়তো এখানে অনেকেই ছাত্রও নয় ৷ কিন্তু প্রশ্নটা আলাদা ৷ কেন এতদিন ধরে নেতারা চুপ ছিলেন ? প্রথমেই এই সমস্যার সমাধান করা উচিত ছিল ৷ ইগো ইগো খেলবে ৷ এত ঝামেলা বাড়তে দেওয়ার কারণ কী ছিল ? কারণ সকলেই জানেন, সিজিপিকে কেউ সিরিয়াসলি নেবে না ৷ বিক্ষোভ হলে ল অ্যান্ড অর্ডার দেখিয়ে এখানেই অধ্যায় শেষ করে দেবে ৷ তাহলে প্রতিবাদও শেষ হয়ে যাবে ৷"
অরিজিতের এই বার্তা মুহূর্তের মধ্যেই সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই তাঁর স্পষ্ট অবস্থানের প্রশংসা করেছেন । উল্লেখ্য, 15 জুলাইও অরিজিৎ একটি পোস্টে প্রতিবাদী মুখ সোনম ওয়াংচুককে সমর্থন জানিয়ে পোস্ট করেছিলেন ৷ দিল্লির এই ঘটনাকে ঘিরে দেশজুড়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে বিতর্ক ক্রমশ বাড়ছে ৷ এর মধ্যে অরিজিতের মতো জনপ্রিয় শিল্পীর প্রতিবাদ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে ৷