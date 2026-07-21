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'লজ্জা করছে না ?' ছাত্র বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জ, প্রতিবাদে সরব অরিজিৎ

দিলজিৎ দোসাঞ্জ, শাবানা আজমি, সোনাক্ষী সিনহার পর এবার দিল্লির যন্তরমন্তরে ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জের ঘটনায় প্রতিবাদে সামিল অরিজিৎ সিং ৷

arijit-singh-breaks-silence-on-delhi-jantar-mantar-cjp-protest
গর্জে উঠলেন অরিজিৎ (আইএএনএস/এক্স হ্যান্ডেল স্ক্রিনশট)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 21, 2026 at 1:49 PM IST

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হায়দরাবাদ, 21 জুলাই: দিল্লির যন্তরমন্তরে ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের লাঠিচার্জের বিরুদ্ধে এবার গর্জে উঠলেন অরিজিৎ সিং (Arijit Singh) ৷ ইতিমধ্যেই বলিউডের একাধিক তারকা এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন ৷ নিট-ইউজি (NEET-UG) পরীক্ষা ঘিরে বিতর্ক এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতির অভিযোগের প্রতিবাদে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র ডাকা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সোমবার রাজপথে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। সেই বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ ৷ ঘটনায় আহত হন অনেকে ৷ বলিউডের অনুরাগ কাশ্যপ, রীতেশ দেশমুখ, শাবানা আজমি, অনু কাপুর, দিলজিৎ দোসাঞ্জের পাশাপাশি এবার প্রতিবাদ জানালেন গায়ক অরিজিৎ সিং ।

অরিজিৎ তাঁর ব্যক্তিগত এক্স হ্যান্ডেলে প্রতিবাদী পোস্ট করেন ৷ শুধু তাই নয়, বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে নেটিজেনদের নানা প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন তিনি ৷ প্রথম পোস্টে তিনি লেখেন, "এ বার তো ছাত্রছাত্রীদেরও মারধর করা হচ্ছে । দিল্লি পুলিশের কাছে আমার প্রশ্ন, আপনাদের কি একবারও লজ্জা করছে না? আর নেতা-মন্ত্রীদের বলছি, কী চলছে এগুলো ? আপনারা কি সত্যিই নিজেদের ঈশ্বর বলে ভাবতে শুরু করেছেন? সব কিছুর হিসাব মানুষ মনে রাখবে। মনে রাখবেন, এই পৃথিবীতে একমাত্র স্থায়ী সত্য হল পরিবর্তন। হর হর মহাদেব ।"

arijit-singh-breaks-silence-on-delhi-jantar-mantar-cjp-protest
অরিজিৎ সিংয়ের পোস্ট (এক্স হ্যান্ডেল স্ক্রিনশট)
arijit-singh-breaks-silence-on-delhi-jantar-mantar-cjp-protest
অরিজিৎ সিংয়ের পোস্ট (এক্স হ্যান্ডেল স্ক্রিনশট)

এরপর এক নেটিজেন প্রশ্ন তোলেন, যদি প্রতিবাদীরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার না করতেন, প্রতিবাদকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতেন, সিজিপি-র মতো স্পনসরড পার্টি না থাকত, তাহলে সরকার সহযোগিতা করত ৷ এই বিষয়েও সম্মতি জানান অরিজিৎ ৷ তিনি নেটিজেনের কথার উত্তরে লেখেন, "এটাও ঠিক ৷ হয়তো এখানে অনেকেই ছাত্রও নয় ৷ কিন্তু প্রশ্নটা আলাদা ৷ কেন এতদিন ধরে নেতারা চুপ ছিলেন ? প্রথমেই এই সমস্যার সমাধান করা উচিত ছিল ৷ ইগো ইগো খেলবে ৷ এত ঝামেলা বাড়তে দেওয়ার কারণ কী ছিল ? কারণ সকলেই জানেন, সিজিপিকে কেউ সিরিয়াসলি নেবে না ৷ বিক্ষোভ হলে ল অ্যান্ড অর্ডার দেখিয়ে এখানেই অধ্যায় শেষ করে দেবে ৷ তাহলে প্রতিবাদও শেষ হয়ে যাবে ৷"

arijit-singh-breaks-silence-on-delhi-jantar-mantar-cjp-protest
অরিজিৎ সিংয়ের পোস্ট (এক্স হ্যান্ডেল স্ক্রিনশট)
arijit-singh-breaks-silence-on-delhi-jantar-mantar-cjp-protest
অরিজিৎ সিংয়ের পোস্ট (এক্স হ্যান্ডেল স্ক্রিনশট)

অরিজিতের এই বার্তা মুহূর্তের মধ্যেই সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই তাঁর স্পষ্ট অবস্থানের প্রশংসা করেছেন । উল্লেখ্য, 15 জুলাইও অরিজিৎ একটি পোস্টে প্রতিবাদী মুখ সোনম ওয়াংচুককে সমর্থন জানিয়ে পোস্ট করেছিলেন ৷ দিল্লির এই ঘটনাকে ঘিরে দেশজুড়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে বিতর্ক ক্রমশ বাড়ছে ৷ এর মধ্যে অরিজিতের মতো জনপ্রিয় শিল্পীর প্রতিবাদ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে ৷

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TAGGED:

POLICE LATHICHARGE AT JANTAR MANTAR
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ARIJIT SINGH NEWS
অরিজিৎ সিং যন্তরমন্তরে আন্দোলন
ARIJIT SINGH JANTAR MANTAR PROTEST

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