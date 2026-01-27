'এটা গল্প হলেও পারত...!' 16 বছর পর 'প্লেব্যাক' সফরনামায় ইতি অরিজিতের

'এটা গল্প হলেও পারত...!' 16 বছর পর 'প্লেব্যাক' সফরনামায় ইতি অরিজিতের
'ফেম গুরুকুল'- থেকে উঠে আসা অরিজিৎ-এর জার্নি ফিরে দেখা যাক আরও একবার ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 27, 2026 at 10:38 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 জানুয়ারি: উজ্জ্বল সফরনামার আচমকাই ইতি টানলেন 'পদ্মশ্রী' অরিজিৎ সিং (Arijit singh) । 2011 সালে গানের জগতে যে বাতি জ্বলেছিল 16 বছর পর তা নিভে গেল । মঙ্গলবার অনুরাগী-শ্রোতাদের চমকে দিয়ে গান থেকে অবসর ঘোষণা গেরুয়া গায়কের । 'ফেম গুরুকুল'- থেকে উঠে আসা অরিজিৎ-এর জার্নি ফিরে দেখা যাক আরও একবার ।
গানের তালিম
মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জের বাসিন্দা অরিজিৎ । জন্ম 1987 সালের 25 এপ্রিল । বাবা পাঞ্জাবি শিখ কক্কর সিং, মা অদিতি সিং বাঙালি হোম মেকার । অনেক ছোট বয়স থেকেই বাড়িতে গানের রেওয়াজে হাতেখড়ি অরিজিতের । মায়ের তরফের আত্মীয়ের থেকে ইন্ডিয়ান ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক শেখার শুরু । তিনি রাজেন্দ্র প্রসাদ হাজারির কাছে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং ধীরেন্দ্র প্রসাদ হাজারির কাছে তবলায় তালিম নেন। বীরেন্দ্র প্রসাদ হাজারী তাঁকে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও পপ সঙ্গীত শেখান। তিন বছর বয়সে তিনি হাজারী ভাইদের কাছে প্রশিক্ষণ শুরু করেন এবং নয় বছর বয়সে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে কণ্ঠসংগীতের প্রশিক্ষণের জন্য সরকারের কাছ থেকে বৃত্তি লাভ করেন।
বড় হওয়ার পথে তিনি মোজার্ট, বিঠোফেন এবং আধুনিক বাংলা গান শুনতেন। তিনি গোলাম আলি খান, ওস্তাদ রশিদ খান, জাকির হোসেন এবং আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো সঙ্গীতশিল্পীদের আদর্শ মানতেন । ভালোবাসেন কিশোর কুমার, হেমন্ত কুমার ও মান্না দে-র গান ।
কেরিয়ার শুরুর পথে
সিংহের সঙ্গীত জীবন শুরু হয় যখন তাঁর গুরু রাজেন্দ্র প্রসাদ হাজারি তাকে 18 বছর বয়সে নিজের শহর ছেড়ে রিয়েলিটি শো 'ফেম গুরুকুল' (2005)-এ অংশ নিতে উৎসাহিত করেন। শো চলাকালীন, পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালির মনে ধরে অরিজিতের আওয়াজ । 'সাওয়ারিয়া'- সিনেমার জন্য 'ইয়ুন শবনমী' গানটি গাওয়ার সুযোগ দেন অরিজিৎকে। কিন্তু তখনও ভাগ্য সদয় হয় না । সিনেমার চিত্রনাট্যে পরিবর্তনের কারণে বাদ পড়ে অরিজিতের গান । যা আর কখনও মুক্তি পায়নি । এমনকী, টিপসের কুমার তৌরানি সিংকে একটি মিউজিক অ্যালবামের জন্য চুক্তিবদ্ধ করেন । কিন্তু সেটাও নাকিা শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়।
সিং পরে 2006 সালে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করার জন্য মুম্বইতে চলে আসেন । প্রথমদিকে লোখান্ডওয়ালা এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। সেখানেই নিজে টাকা খরচ করে ব্যক্তিগত রেকর্ডিং স্টুডিও স্থাপন করেন । বিজ্ঞাপন, রেডিও স্টেশন ও টেলিভিশন চ্যানেলের জন্য সঙ্গীত প্রোগ্রামার ও প্রযোজক হিসেবে কাজ করেন। শুরু হয় এক অন্য লড়াই । পরবর্তীতে তিনি শঙ্কর-এহসান-লয়, বিশাল-শেখর, মিথুন, মন্টি শর্মা এবং প্রীতমের মতো সুরকারদের সঙ্গে সঙ্গীত প্রোগ্রামার ও প্রযোজক হিসেবে কাজ করেন।
আশিকি 2 আর আকাশ ছোঁয়া সাফল্য
2010 সালে, সিং 'গোলমাল 3', 'ক্রুক' এবং 'অ্যাকশন রিপ্লে'-এর মতো সিনেমায় প্রীতমের সঙ্গে কাজ করেন। তবে 'মার্ডার ২' সিনেমার 'ফির মহব্বত' গানের মাধ্যমে হিন্দি সিনেমায় প্লেব্যাক শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। 'এজেন্ট বিনোদ' সিনেমায় 'রাবতা' গান জনপ্রিয়তা এনে দেয় অরিজিতের ঝুলিতে । এরপর 'প্লেয়ার্স', 'ককটেল' ও 'বরফি' সিনেমায় অরিজিতের গানের জাদু হিন্দি গানের জগতে জমি শক্ত করতে সাহায্য করে ।
সালটা 2013, মুক্তি পায় 'আশিকি 2' । 'তুম হি হো' গানের হাত ধরে ভারতবর্ষে আসে অরিজিৎ সুনামি । না, তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি । নাম-যশ-খ্যাতি, এই সবকিছু এক লহমায় ঝুলিতে এশে পড়ে অরিজিৎ সিংয়ের ।
অরিজিতের সুরেলা জাদুতে আচ্ছন্ন আবালবৃদ্ধবনিতা
হিন্দির পাশাপাশি বাংলা সিনেমার জগতেও অবাধ যাতায়াত অরিজিতের । 'বোঝে না সে বোঝে না' থেকে শুরু করে 'চাঁদের পাহাড়' কিংবা 'গ্য়াংস্টার', 'ইয়েতি অভিযান', 'বিজয়া', 'গোত্র'-র মতো একাধিক বাংলা গানে সিংয়ের ছোঁয়ায় মুগ্ধ হন শ্রোতারা ।
পুরস্কার-সম্মাননা
অরিজিৎ সিং তাঁর 16 বছরের কেরিয়ারে একাধিক পুরস্কার-সম্মান পেয়েছেন । 2023 সালে, সিং 'ব্রহ্মাস্ত্র: পার্ট ওয়ান – শিবা' সিনেমায় 'কেসরিয়া' গানের জন্য 68তম ফিল্মফেয়ার পুরস্কারে সেরা পুরুষ প্লেব্যাক গায়কের জন্য ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পান । 2025 সালে, 'লাপাতা লেডিস' সিনেমায় 'ও সজনি' গানের জন্য বেস্ট মেল প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসাবে অষ্টম ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জিতে নেন ।
তিনি 'পদ্মাবত' (2018)-এর 'বিনতে দিল' এবং 'ব্রহ্মাস্ত্র: পার্ট ওয়ান – শিবা' (2022) সিনেমায় 'কেসারিয়া' গানের জন্য দু'বার সেরা পুরুষ নেপথ্য গায়কের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতেছেন।
2025 সালে ভারত সরকার অরিজিৎ সিংকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করে।
2020 সালে সিং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিতে সবচেয়ে বেশি স্ট্রিম হওয়া ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন । তাঁর গানগুলো স্পটিফাই ইন্ডিয়ার বছর শেষের চার্টগুলিতে ধারাবাহিকভাবে শীর্ষস্থানে ছিল। আজও তাঁর গান প্রতি মুহূর্তে গুনগুন করেন শ্রোতারা । প্লে-ব্যাক দুনিয়া থেকে আচমকা বিদায় নেওয়ায় লক্ষ লক্ষ অরিজিৎ সিং অনুরাগীদের হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়েছে ।