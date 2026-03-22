অন্য ঘরানায় তৈরি আরিফিন-সৌরসেনীর 'জ্যাজ সিটি', কেমন হল সিরিজ

অন্য ঘরানায় তৈরি আরিফিন-সৌরসেনীর 'জ্যাজ সিটি', কেমন হল সিরিজ
আরিফিন শুভ এবং সৌরসেনী মৈত্রর জুটিকে দেখা যাবে 'জ্যাজ সিটি' ওয়েব সিরিজে । এই দু'জনকে ঘিরে রয়েছে আরও একগুচ্ছ চরিত্র ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 22, 2026 at 2:44 PM IST
কলকাতা, 22 মার্চ: ওটিটিতে 19 মার্চ হাজির বাংলা ওয়েব সিরিজ 'জ্যাজ সিটি'। পরিচালক সৌমিক সেন সাংবাদিক সম্মেলনেই বলেছিলেন যে তিনি ম্যাগি বানাতে পারেন না । বিরিয়ানিতে বিশ্বাসী । 'জ্যাজ সিটি' অনেকটা সময় নিয়ে বানিয়েছেন পরিচালক, তা তাঁর নির্মাণেই স্পষ্ট । ধর তক্তা মার পেরেকের ফসল এই সিরিজ নয় । প্রতি পরতে রিসার্চের বিপুল ছাপ রয়েছে ।
1971-এ বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের সময়টাকে সযত্নে তুলে ধরেছেন পরিচালক ও তাঁর সেনাবাহিনী । সেই সময়ের অনেক অজানা কাহিনি উঠে এসেছে ওয়েব সিরিজে । এই ওয়েব সিরিজের কেন্দ্রীয় চরিত্র জিমি রায় । বিলিতি বাবুদের পাড়ার এক জ্যাজ ক্লাবের দায়িত্ব তার কাঁধে । জিমির সঙ্গে সম্পর্কে শীলা । তাদের সম্পর্কের পরিণতি বলে দিলে সবটা বলা হয়ে যাবে । তাই থাক ।
তবে, জিমি অর্থাৎ আরিফিন শুভ এবং শীলা অর্থাৎ সৌরসেনী মৈত্রর জুটির জন্য আপনাকে 'জ্যাজ সিটি' দেখতে হবে । এই দু'জনকে ঘিরে রয়েছে আরও একগুচ্ছ চরিত্র । তাদের মধ্যে কেউ ঠিক করে, কেউ ভুল করে, কেউ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার, কেউ আবার গর্জে ওঠে প্রতিবাদে ।
এর আগে জাতীয় স্তরে চর্চিত ওয়েব সিরিজ 'জুবিলি' লেখেন সৌমিক । তবে, এই সিরিজের মারফত সৌমিক সেনকে আলাদাভাবে চিনবে দর্শক । বাংলা ছাড়াও হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় ডাবিং হবে এই সিরিজটি । তবে, বাংলা ভাষার সিরিজটিতেও আছে হিন্দি-ইংরাজির মিশেল । গল্প, চিত্রনাট্য, চিত্রগ্রহণ, কস্টিউম সবেতেই রয়েছে যত্নের ছাপ । প্রত্যেকে নিজের নিজের চরিত্রে প্রভাব ফেলেছেন ।
আরিফিন ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা । এপারেও তাঁর কাজ কম নয় । একইসঙ্গে সৌরসেনী দিনদিন পরিচালকদের চোখের মণি হয়ে উঠছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না । শীলা তাঁকে অন্যভাবে হাজির করেছে দর্শকের দরবারে । পাশাপাশি শতাফ ফিগার, অনিরুদ্ধ গুপ্ত, শ্রেয়া ভট্টাচার্য, তানিকা বসু, আলেকজান্দ্রা টেলর, শাহির রাজ, শান্তনু ঘটক সকলের চরিত্রেই বিভিন্ন স্তর আছে । প্রত্যেকের চরিত্র আলাদা আলাদাভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে দেখানো হয়েছে । প্রত্যেক অভিনেতার সাজপোশাক আলাদা প্রশংসা দাবি করে ।
সিরিজটিতে মোট দশটি এপিসোড আছে । প্রত্যেক পর্বের থ্রিলার এলিমেন্ট দর্শককে আটকে রাখতে বাধ্য করবে । সহজ কথায় দৃশ্যগুলি থেকে চোখ সরানো দায় । একটি সিন মিস করলেও বড় মিস হয়ে যায় । 'কর্পূর' আর 'ধুরন্ধর'-এর ফাঁকে ঘরে বসে 'জ্যাজ সিটি' দেখলে ঠকবেন না ।