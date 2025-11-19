প্রথমবার মেয়ের ঝলক শেয়ার আরবাজ-সৌরার, প্রকাশ্যে খুদের নামও

প্রথমবার মেয়ের ঝলক শেয়ার আরবাজ-সৌরার, প্রকাশ্যে খুদের নামও
আরবাজ খান ও সৌরা খান প্রকাশ্যে আনলেন তাঁদের মেয়ের প্রথম ঝলক ৷ প্রকাশ্যে আনলেন নামও ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2025 at 12:37 PM IST|
Updated : November 19, 2025 at 12:45 PM IST
হায়দরাবাদ, 19 নভেম্বর: পরিণীতি চোপড়া রাঘব চাড্ডার পর এবার আরবাজ খান (Arbaaz Khan) ও সৌরা (Sshura Khan) খান প্রকাশ্যে আনলেন তাঁদের মেয়ের প্রথম ঝলক ৷ প্রকাশ্যে আনলেন নামও ৷
এদিন সোশাল মিডিয়ায় আরবাজ খান দুটি ছবি শেয়ার করেন ৷ পাশাপাশি জানান, খুদে সদস্যের নামও ৷ আরবাজ-সৌরা যৌথভাবে সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "সবচেয়ে ক্ষুদ্র হাত ও পা, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের সবচেয়ে বড় অংশ" এরপর ভালোবাসার ইমোজি শেয়ার করে হ্যাশট্যাগে মেয়ের নাম প্রকাশ্যে আনেন ৷ আরবাজ-সৌরা মেয়ের নাম রেখেছেন, সিপারা খান (Sipaara Khan) ৷ সোশাল মিডিয়ায় সেই ছবি আসতেই অনুরাগী ও বলিউড তারকাদের শুভেচ্ছা ৷
22 বছর পর মেয়ে সন্তানের বাবা হয়েছেন আরবাজ ৷ দ্বিতীয় স্ত্রী সৌরা 5 অক্টোবর কন্যা সন্তানের জন্ম দেন ৷ অর্থাৎ 58 বছর বয়সে ফের একবার পিতৃসুখে বিভোর আরবাজ খান ৷ গওহর খান, মাহিপ কাপুর থেকে শুরু করে অনুরাগীরা খুদে সিপারাকে ভালোবাসা জানান সোশাল মিডিয়ায় ৷
এরআগে আরবাজের প্রথম পক্ষের স্ত্রী অর্থাৎ মালাইকা আরোরার সঙ্গে আরবাজের একটি পুত্র ছিল ৷ তারপর প্রায় 22 বছর পর ফের কন্যার বাবা হন তিনি ৷ ফলে ফের একবার খবরে খুশির হাওয়া ওঠে খান পরিবারে ৷ পরিবারের নতুন এবং কনিষ্ঠ সদস্যের আগমনে উচ্ছ্বসিত হন দাদু সেলিম খান, জেঠু সলমন খান, কাকা সোহেল খান থেকে শুরু করে ঠাকুরমা সালমা খান ৷
2017 সালে প্রথম স্ত্রী মালাইকা অরোরার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় আরবাজের ৷ 19 বছর তাঁরা সংসার করার পর পথ আলাদা করার সিদ্ধান্ত দেন ৷ এরপর 2023 সালের ডিসেম্বরে ফের বিয়ে সারেন আরবাজ ৷ মুম্বইয়ে বোন অর্পিতা খানের বাড়িতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে হয় রূপটান শিল্পী সৌরার সঙ্গে আরবাজের বিয়ের অনুষ্ঠান হয় ।