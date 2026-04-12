চিরন্তন সুরের মাঝে প্রশান্তির পথে আশা ভোঁসলে, শোকজ্ঞাপন রহমান-সেলিম-জুবিনের
আশা ভোঁসলের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন এআর রহমান, বিশাল দাদলানি থেকে সেলিম মার্চেন্ট, জুবিন নটিয়াল ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 12, 2026 at 4:29 PM IST
হায়দরাবাদ, 12 এপ্রিল: সঙ্গীত জগতে এখন শোকের ছায়া। কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলের প্রয়াণে শোকাহত সঙ্গীত জগত থেকে তারকা জগত । রবিবার মুম্বইয়ে 92 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মহান শিল্পী। তাঁর মৃত্যুর খবর সামনে আসতেই বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির বিশিষ্টজনেরা শোক প্রকাশ করেছেন সোশাল মিডিয়ায় ।
অস্কার ও গ্র্যামি জয়ী সঙ্গীত পরিচালক এ আর. রহমান তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে প্রয়াত গায়িকার সঙ্গে তোলা একটি পুরনো ছবি শেয়ার করেন। ছবির ক্যাপশনে তিনি লেখেন, "নিজের কণ্ঠস্বর ও অনন্য আভার মাধ্যমে তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন... কী অসাধারণ এক শিল্পী ।" উল্লেখ্য প্রয়াত এই গায়িকার সঙ্গে রহমান বহু গানে কাজ করেছেন । যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'রঙ্গিলা রে', 'তানহা তানহা' এবং 'রাধা ক্যায়সে না জ্বলে'।
সংগীত পরিচালক বিশাল দাদলানি তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে প্রয়াত গায়িকার ছবির একটি কোলাজ শেয়ার করেন। সেই কোলাজে তাঁর শৈশব থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ের ছবির ক্রম দেখা যায়। তিনি লেখেন, "নিঃসন্দেহে, সর্বকালের অন্যতম সেরা শিল্পী তিনি। স্মরণে #AshaBhosle জি। ভারতীয় ধ্রুপদী চলচ্চিত্র সংগীতের চারজন স্তম্ভস্বরূপ কিংবদন্তির মধ্যে তিনি ছিলেন শেষজন।"
Asha Bhosle Ji lives forever with her voice and aura 🌹🫶🏼🤲🏼... What an artist 🫶🏼 pic.twitter.com/udQmDeB3cq— A.R.Rahman (@arrahman) April 12, 2026
গায়ক জুবিন নটিয়াল তাঁর ইনস্টাগ্রামে প্রয়াত গায়িকার একটি সাদাকালো পুরনো ছবি শেয়ার করেন। ছবির ক্যাপশনে তিনি দীর্ঘ শোকবার্তায় লেখেন, "যে কণ্ঠস্বর একসময় নীরবতাকে প্রাণবন্ত করে তুলত, সেই কণ্ঠস্বরই আজ চির-নীরবতায় বিলীন হয়ে গেল। আশা ভোসলের প্রয়াণে বিশ্ব কেবল একজন গায়িকাকেই হারাল না, বরং হারাল একটি যুগ, একটি অনুভূতি এবং লক্ষ লক্ষ গানের মাঝে স্পন্দিত হওয়া একটি হৃদস্পন্দনকে।"
জুবিন আরও লেখেন, "তাঁর কণ্ঠস্বর কেবল কানেই বাজত না, তা হৃদয়েও অনুভূত হতো । বিরহ-বেদনায়, প্রেমে, গভীর আকুতিতে এবং আনন্দ-উৎসবে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম কেবল তাঁর গান শুনেই বড় হয়নি, তাঁর গানের মাধ্যমেই জীবনের নানা অনুভূতিকে উপলব্ধি করতে শিখেছে। আজ সুরগুলো যেন আরও ভারী মনে হচ্ছে। নীরবতা যেন আরও তীব্র হয়ে ধরা দিচ্ছে। কিন্তু তাঁর মতো কিংবদন্তিরা কখনও হারিয়ে যান না, তাঁরা কেবল প্রতিধ্বনিত হতে থাকেন, প্রতিটি সুরে, প্রতিটি স্মৃতিতে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে, যারা তাঁর গানে খুঁজে পেয়েছিল পরম প্রশান্তি। চিরন্তন সুরের মাঝে তিনি শান্তিতে বিশ্রাম নিন। তাঁর পরিবারের প্রতি রইল গভীর সমবেদনা ও প্রার্থনা। হর হর মহাদেব।"
সঙ্গীত পরিচালক সেলিম মার্চেন্ট লেখেন, "একটি যুগের কখনও সমাপ্তি ঘটে না, তা চিরকাল প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। ধন্যবাদ, আশা জি-আপনি যে সুরকেই স্পর্শ করেছেন, তাকেই নিজের কণ্ঠের জাদুতে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।" সুরকার লেসলি লুইস এক বিবৃতিতে বলেছেন, "আশা জি কেবল একটি কণ্ঠস্বর ছিলেন না। তিনি ছিলেন অগ্নিশিখা। তিনি ছিলেন চপলতা। তিনি ছিলেন গভীর আকুতি। একটি গান যা কিছু হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখতে পারে । তিনি ছিলেন তার সবকিছুই। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হল, তিনি সবকিছুকেই অত্যন্ত সাবলীল করে তুলতেন। তাঁর মতো আর দ্বিতীয় কেউ কখনও আসবেন না। তিনি যেকোনও ঘরানা, যেকোনও মেজাজ বা যেকোনও যুগে প্রবেশ করে মুহূর্তের মধ্যেই সেটিকে নিজের করে নিতে পারতেন। কেবল মানিয়ে নেওয়া নয়, বরং সেটির ওপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করা। আমার মতো যেসব মানুষ তাঁর গান শুনে বড় হয়েছেন, তাঁদের কাছে তিনি সবসময় ছিলেন, আছেন ও থাকবেন ।"
সুরকার শেখর রবজিয়ানি সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, "আশা জির প্রয়াণের খবর শুনে আমার মনে হচ্ছে যেন সময়টাই হঠাৎ থমকে গিয়েছে। আমার কাছে তিনি সর্বদা সঙ্গীতেরই এক প্রতিশব্দ হয়েছিলেন । যেদিন থেকে আমার স্মৃতিশক্তি সজাগ হয়েছে, সেদিন থেকেই তিনি আমার মনে বাস করছেন। এমন একটি দিনও যায় না, যেদিন আমি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনি না । তাঁর সঙ্গে কয়েকবার দেখা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। যা ছিল আমার জন্য এক পরম পাওয়া। সেই কথোপকথন আর মিষ্টি হাসির স্মৃতিগুলো আজও অমলিন। ওম শান্তি।"
প্রসঙ্গত প্রবাদপ্রতীম গায়িকা আশা ভোঁসলেকে শনিবার ব্রীচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রবিবার তাঁর প্রয়াণের খবর আসে । সোমবার বিকেল 4টায় শিবাজি পার্কে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। 2000 সালে এই প্রখ্যাত সংগীতশিল্পীকে মর্যাদাপূর্ণ 'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার'-এ ভূষিত করা হয়েছিল । এরপর 2008 সালে তিনি লাভ করেন 'পদ্মবিভূষণ' সম্মাননা।