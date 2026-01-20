বিতর্কে জেরবার রহমানের পাশে আমিন-রাহিমা-খাতিজা, তীক্ষ্ণ জবাব সমালোচকদের
ধর্মীয় মেরুকরণ নিয়ে বিতর্কে জেরবার এ আর রহমান ৷ সোশাল মিডিয়ায় সমালোচনার জবাব অস্কারজয়ী গায়কের তিন সন্তানের ৷ কী লিখলেন খাতিজা, রাহিমা ও আমিন ?
হায়দরাবাদ, 20 জানুয়ারি: সাধারণত প্রচারের আলো থেকে তিনি দূরেই থাকেন ৷ তাঁর সোশাল মিডিয়ায় সাক্ষাৎকার কম, কাজের খতিয়ান থাকে বেশি ৷ এহেন অস্কারজয়ী শিল্পী সাম্প্রতিক সময়ে বিতর্কিত মন্তব্যের কারণে চলে এসেছেন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ৷ ধর্মীয় মেরুকরণ নিয়ে রহমানের বক্তব্যকে কাঁটাছেড়ায় ব্যস্ত নেটপাড়ায় ৷ কিন্তু দেশের জন্য তাঁর এতদিনের ভালোবাসাকে লহমায় ভুলে যাওয়া সমালোচকদের জবাবা রহমানের সন্তানদের ৷ সোশাল মিডিয়ায়, বাবার পক্ষ নিয়ে তাঁকে সমর্থন জানান খাতিজা, রহিমা ও আমিন ৷ দেশবাসী তথা সমালোচকদের আরও একবার মনে করিয়ে দেন, তাঁদের বাবা এ আর রহমান কীভাবে এই দেশকে গর্বিত করেছেন ৷
আমিনের পোস্ট
আমিন এবং তার বোনেরা, খাতিজা ও রাহিমা, তাদের বাবার সমর্থনে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে বেশ কিছু পুরনো ভিডিয়ো এবং ছবি পোস্ট করেছেন। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, একটি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিশাল জনসমুদ্রের উদ্দেশে রহমান হাত নাড়ছেন, আর স্পিকারগুলোতে তার অস্কারজয়ী গান 'জয় হো' বাজছে। পাশাপাশি, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর থেকে জাতীয় পুরস্কার গ্রহণের আরেকটি ছবিও পোস্ট করেছেন রহমানের সন্তানরা।
পাশাপাশি, মোদির মুখে রহমানের প্রশংসার ভিডিয়োও ইন্সটা স্টোরিতে তুলে ধরেন তাঁরা ৷ যেখানে প্রধানমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, "তা সে এ আর রহমানের সঙ্গীত হোক বা রাজামৌলির গল্প বলার ভঙ্গি, এটি ভারতীয় সংস্কৃতির এক কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে এবং বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষের মন জয় করেছে।"
রাহিমার পোস্ট
খাতিজাও তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে একই ভিডিয়ো ও ছবি শেয়ার করেছেন। রাহিমাও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ভিত্তিতে তর্ক করা লোকেদের সমালোচনা করে কয়েকটি নোট পোস্ট করেছেন। তার শেয়ার করা একটি নোটে লেখা আছে, "তাদের কাছে ভগবদ গীতা, কুরান বা বাইবেল পড়ার সময় নেই-সেই পবিত্র বাণীগুলো পড়ার, যা ভালোবাসা, শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সত্য শেখায়। কিন্তু তাদের কাছে একে অপরের সঙ্গে তর্ক করা, উপহাস করা, উস্কানি দেওয়া, গালি দেওয়া এবং অসম্মান করার জন্য পৃথিবীর সমস্ত সময় আছে।"
তিনি রহমানের একাধিক গানের কথা মনে করিয়ে বলে দেন, কীভাবে তাঁর মতো সঙ্গীত শিল্পী গানের মাধ্যমে দেশপ্রেম বারবার দেখিয়েছেন ৷ রাহিমার কথায়, "মিঃ রহমানের বক্তব্যের প্রতি মানুষ যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, তা আমরা যত দেখছি, ততই তারা আসলে তাকেই সঠিক প্রমাণ করছে ৷ যদিও তারা তার উদ্দেশ্যকে তার অনভিপ্রেত বিষয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছে। আপনি এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারবেন না যে, তাকে আপনি অন্য যে কোনও পরিচয়েই পরিচিত করুন না কেন, তিনি অন্য সবার চেয়ে বেশি ভারতীয়।"
রাহিমা আরও লেখেন, রহমান ভারতের অন্যতম একজন সঙ্গীত প্রতিভা ৷ তিনি যে সকল গান দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন তা জীবনেরই গল্প বলে ৷ তাঁর কথায়, " আমি এমন কোনও 'ভারতীয়'কে চিনি না, যিনি রহমানের মতো করে জাতিকে একত্রিত করতে পেরেছেন। প্রত্যেক ভারতীয়কে ভারতীয় হতে পেরে গর্বিত করেছেন। হৃদয়স্পর্শী সুর থেকে শুরু করে ক্রীড়া সঙ্গীত পর্যন্ত, 'খাজা মেরে খাজা' থেকে 'ও পালানহারে', 'কুন ফায়া কুন' থেকে 'মন মোহনা', 'বন্দে মাতরম' থেকে ভবিষ্যতে যা কিছু আসবে, সর্বশক্তিমান তাকে কেবল তার শিল্পকে ব্যবহার করে এই বিশ্বকে উন্নত স্থানে পরিণত করার ক্ষমতাই দিয়েছেন। এবং তাই হবে।"
রাহিমা জানান, রহমানের শুধু এই সাক্ষাৎকার নয়, আগের দেওয়া প্রতিটা সাক্ষাৎকার লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে দেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা-দর্শ ৷ সবশেষে রাহিমা লেখেন, "আপনি আমাকে একজন রহমানিয়াক বলতে পারেন। তাই হোক। কিন্তু তিনি আপনার উপর, আমার উপর, এই দেশের উপর এবং এই গ্রহের উপর যে প্রভাব ফেলেছেন, তা আপনি মুছে ফেলতে পারবেন না।"