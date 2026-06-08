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ভারত-পাক সীমান্তে ইতিহাস রচনা রহমান-ইমতিয়াজের ! 'জয় হো' সুরে আপ্লুত নেটিজেনরা

'জয় হো- আ মিউজিক্যাল স্যালুট টু দ্য ব্রেভহার্টস' নামে এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আটারি বর্ডার পোস্টে এআর. রহমান প্রথমবার সঙ্গীত পরিবেশন করেন ৷

ar-rahman-and-imtiaz-ali-creates-history-at-attari-border-on-promotion-of-main-vaapas-aaunga-cinema
ভারত-পাক সীমান্তে ইতিহাস রচনা রহমান-ইমতিয়াজের ! (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 8, 2026 at 11:59 AM IST

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হায়দরাবাদ, 8 জুন: মুক্তির অপেক্ষায় 'ম্যাঁয় ওয়াপস আয়ুগা' ৷ 'চমকিলা' সাফল্যের পর এবার দেশভক্তিমূলক সিনেমা আনছেন পরিচালক ৷ তার আগে দো আটারি সীমান্তে সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানালেন পরিচালক ইমতিয়াজ আলি ও অস্কারজয়ী সঙ্গীত পরিচালক এআর রহমান ৷ কথা বললেন দেশভাগ, প্রেম ও মানবতা নিয়ে। 7 জুন বিকেলে আটারি সীমান্তে দেশের বীর সন্তানদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ইমতিয়াজ আলি ও সঙ্গীত-মায়েস্ত্রো এআর রহমান।

অনুষ্ঠানে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ইমতিয়াজ ৷ তিনি বলেন, "এই পরিবেশনাটি আমাদের জাতীয় চেতনা, সীমান্তে দায়িত্বরত বীর জওয়ান অর্থাৎ বিএসএফ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর এবং আমাদের সকলকে একসূত্রে বেঁধে রাখা সংহতি ও ভালোবাসার প্রতি এক শ্রদ্ধার্ঘ্য।"

দেশভাগ, প্রেম ও মানবিকতার প্রেক্ষাপটে নির্মিত তাঁর আসন্ন সিনেমারর প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, "এই দলের অংশ হতে পারাটা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। আর বিষয়টি সত্যিই চমৎকার যে, ‘ম্যাঁয় ওয়াপস আয়ুগা’ (Main Vaapas Aaunga) সিনেমাকে কেন্দ্র করে হচ্ছে ৷ যে সিনেমার পটভূমি গড়ে উঠেছে 1947 সালের দেশভাগের সময় সীমান্ত সৃষ্টির ঘটনাকে ঘিরে। সেই সময়ে কেবল ঘরবাড়ি বা জীবনই যে হারিয়ে গিয়েছিল তা নয়, বরং ভেঙে গিয়েছিল অসংখ্য হৃদয়ও। আমরা ভালোবাসার বার্তা নিয়ে এসেছি, কারণ শেষ পর্যন্ত ভালোবাসাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে।"

'জয় হো- আ মিউজিক্যাল স্যালুট টু দ্য ব্রেভহার্টস' (Jai Ho – A Musical Salute to the Bravehearts) নামে এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আটারি বর্ডার পোস্টে এআর. রহমান প্রথমবার সঙ্গীত পরিবেশন করেন ৷ বিখ্যাত 'বিটিং রিট্রিট' (Beating Retreat) অনুষ্ঠানের সময় আয়োজিত এই সন্ধ্যায় দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও জাতীয় গর্ব উদযাপনের লক্ষ্যে জেসিপি (JCP) স্টেডিয়ামে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। এছাড়া, ভারত ভাগের প্রেক্ষাপটে রচিত প্রেমের গল্প 'ম্যাঁয় ওয়াপস আয়ুগা' (Main Vaapas Aaunga)-র জন্যও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

জানা গিয়েছে, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম অভিবাসন প্রক্রিয়ার ফলে তৈরি হওয়া বিচ্ছেদ, বিরহ এবং সম্পর্কের ওপর পড়া প্রভাবের ব্যক্তিগত কাহিনি থেকেই এই সিনেমা অনুপ্রাণিত। পরিচালক ইমতিয়াজ আলি, অভিনেতা ভেদাং রায়না এবং প্রযোজক মোহিত চৌধুরী আসন্ন মিউজিক অ্যালবাম ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সাহস ও আত্মত্যাগের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।

ar-rahman-and-imtiaz-ali-creates-history-at-attari-border-on-promotion-of-main-vaapas-aaunga-cinema
'জয় হো' সুরে আপ্লুত নেটিজেনরা (সংগৃহীত)

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এআর রহমানের কণ্ঠে ‘চাঁদা সুরজ লাখোঁ তারে’ (Chanda Suraj Lakhon Taare) গানটির হৃদয়স্পর্শী পরিবেশনার মধ্য দিয়ে ৷ গানগুলো পরিবেশন করেন মোহিত চৌহান, নীলাঞ্জনা ঘোষ, পূজা তিওয়ারি, নার্গিস এবং ভেদাং রায়না। সবশেষে রহমানের গাওয়া দেশাত্মবোধক কালজয়ী গান ‘মা তুঝে সালাম’ (Maa Tujhe Salaam)-এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয় ৷

ইমতিয়াজ আলির নিজস্ব ঘরানার প্রেম, বিরহ ও মানবিক আবেগের আবহে নির্মিত ‘ম্যাঁয় ওয়াপস আয়ুগা’ সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ, নাসিরুদ্দিন শাহ, শর্বরী ওয়াঘ এবং ভেদাং রায়না। উল্লেখ্য, এই সিনেমার সংগীত পরিচালনা করেছেন এআর. রহমান এবং এর গীত রচনা করেছেন ইরশাদ কামিল। বিড়লা স্টুডিওস, অ্যাপ্লজ এন্টারটেইনমেন্ট এবং উইন্ডো সিট ফিল্মসের মোহিত চৌধুরী ও শিবাশিস সরকারের প্রযোজনায় নির্মিত এই সিনেমাটি 12 জুন গ্লোবালি মুক্তি পাচ্ছে ৷

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IMTIAZ ALI
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এআর রহমান ইমতিয়াজ আলি
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