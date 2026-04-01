April Fools' Day 2026: অক্ষয়-অজয়-রোহিত যখন বলিউডের প্র্যাঙ্ক মাস্টার

অক্ষয় কুমার, অজয় দেবগণ কিংবা রোহিত শেঠ্ঠীর মজার ঠেলায় জেরবার হতে হয় সেটের কলাকুশলী থেকে টেকনিশিয়ানদের ।

APRIL FOOLS DAY 2026 Akshay Kumar, Ajay Devgn, Rohit Shetty's Pranks Left Others Shocked
বলিউডের প্র্যাঙ্ক মাস্টার (আইএএনএস)
Published : April 1, 2026 at 4:52 PM IST

হায়দরাবাদ, 1 এপ্রিল: বোকা দিবস (APRIL FOOLS DAY 2026) । এই একটা দিন, কাউকে বোকা বানালে যে রেগে যায় না, বরং হাসি ফোটে মুখে । অবশ্যএমন অনেকেই আছেন, যাদের কাছে কোনও বিশেষ দিন নয়, রোজই কাউকে না কাউকে বোকা বানাতে বা লেগ পুল করতে ভালোবাসেন । তারকাদের কথা ধরলে অক্ষয় কুমার কিংবা অজয় দেবগণ রয়েছেন তালিকার প্রথম সারিতে । এপ্রিল ফুল দিনে, বলিউডের সেই সব তারকাদের প্র্যাঙ্ক স্টোরি বা মজাদার মুহূর্তগুলোর দিকে ফিরে যাওয়া যাক, যেখানে শুধু তাঁদের সহকর্মীরা নন, মজা নিয়েছে নেটপাড়াও ।

ঘটনা 1-

অজয় দেবগন হয়তো 'দৃশ্যম' এবং 'সিংঘম'-এর মতো সিনেমায় তাঁর তীব্র ও বলিষ্ঠ চরিত্রের জন্য পরিচিত । কিন্তু পর্দার আড়ালে তাঁর এক দুষ্টু ও কৌতুকপ্রিয় দিকও রয়েছে। পরিচালক রোহিত শেঠ্ঠির সঙ্গে মিলে তিনি একবার হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে 'সিংঘম রিটার্নস' ছবির শুটিং চলাকালীন প্র্যাঙ্ক করেছিলেন। এই জুটি আগে থেকেই এই প্র্যাঙ্কটির পরিকল্পনা করেছিলেন । এতে একজন 'স্পট বয়'-কে যুক্তও করেছিলেন। তাঁরা ওই স্পট বয়কে সাদা পোশাক পরিয়ে দিয়েছিলেন এবং গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যে, শুটিং সেটটি ভূতুড়ে।

যেহেতু শুটিংটি রাতে হচ্ছিল । স্বভাবতই নিঃঝুম জায়গা । সেটের অনেক কলাকুশলীরা আগে থেকেই কিছুটা নার্ভাস ছিলেন। দূর থেকে হঠাৎ সেই সাদা পোশাক পরা 'ভূত'-এর আবির্ভাব দেখে অনেকের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি হোটেলের ঘরে বসে ভূতের গল্প শুনিয়েও তাঁরা কলাকুশলীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। সত্যিটা যখন সকলের সামনে আসে, তখন রাগ করবে কী, সকলে হেসেই খুন ।

ঘটনা - 2

অজয় দেবগন এবং রোহিত শেঠি—উভয়েই স্বীকার করেছেন যে, অতীতে তাদের করা কিছু দুষ্টুমি বা প্র্যাঙ্ক সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। রণবীর আল্লাহবাদিয়ার একটি পডকাস্ট অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এই জুটি তাঁদের সবচেয়ে চরম কিছু প্র্যাঙ্কের কথা আলোচনা করেন। শেঠ্ঠি এমন এক মজার প্র্যাঙ্কের কথা তুলে ধরেন, যেখানে তারা একজন মহিলা ও তাঁর সন্তানদের প্রোডাকশন টিমের এক সদস্যের বাড়িতে পাঠিয়ে দাবি করেছিলেন যে, ওই মহিলাই হলেন সেই সদস্যের প্রথম স্ত্রী। পরিস্থিতিটি এতটাই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল যে, তা গুরুতর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। অজয় রসিকতা করে জানান যে, তাঁদের দুষ্টুমি হয়তো "একটা-দুটো বিবাহবিচ্ছেদের" জন্যও দায়ী হতে পারে। দুজনেই স্বীকার করেন যে, আগেকার দিনে মানুষ তাঁদের এই ধরনের মজার প্র্যাঙ্কে বিরক্ত হত, রেগেও যেত । তবে তাতে কিচ্ছু যায় আশত না অজয়-রোহিতের । তবে বর্তমানে, কোনওরকম মজা বা দুষ্টুমি করার সময় তারা এখন অনেক বেশি সতর্ক থাকেন বলেও সেই পডকাস্টে জানান।

ঘটনা - 3

বলিউডের সব দুষ্টুমিই যে খুব বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে, তা নয়। এর মধ্যে কিছু কিছু বেশ সাদামাটা কিন্তু মন ছুঁয়ে যাওয়াও হয় । কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকর, অভিনেতা দেব আনন্দের সঙ্গে ঠিক যেমন মজা করেছিলেন। একবার লতাজি নিজের কণ্ঠস্বর গোপন এক অনুরাগীর ছদ্মবেশে দেব আনন্দকে ফোন করেছিলেন। তিনি বেশ কয়েক মিনিট ধরে দেব আনন্দের সঙ্গে কথা বলেন । কথোপকথনের ফাঁকে একটি গানও গুনগুন করে শোনান। দেব আনন্দ, যিনি লতাজিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, তিনি কিন্তু শুরুতে বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারেননি যে ওপাশে স্বয়ং লতাজিই কথা বলছেন। প্রায় পাঁচ-ছয় মিনিট পর, অবশেষে তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর চিনতে পারেন। ভারতীয় সিনেমার এই দুই কিংবদন্তির হালকা আমুদে স্বভাব নিয়ে চর্চা হয় আজও ।

ঘটনা- 4

ছবির সেটে নিজের দুষ্টু স্বভাবের জন্য অক্ষয় কুমার বেশ পরিচিত। বিগত বছরগুলোতে তিনি তাঁর সহ-অভিনেতা ও কলাকুশলীদের সঙ্গে একাধিকবার দুষ্টুমি বা প্র্যাঙ্ক করেছেন। এমনই একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন অভিনেত্রী নিমরাত কৌর। অক্ষয় গোপনে এখ হোটেলে শুটিংয়ের পর নিমরতের ব্যাগে কাঁটাচামচ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন । এরপর নিরাপত্তারক্ষীদের দিয়ে তাঁর ব্যাগ তল্লাশি করিয়েছিলেন। যখন ব্যাগ থেকে সেই জিনিসগুলো পাওয়া গেল, তখন নিমরাত কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও লজ্জিত হয়ে পড়েন । এমনকী তিনি আবেগপ্রবণও হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীতে অক্ষয় যখন আসল সত্যটা সামনে আনেন, তখন এই ঘটনাটি তাঁদের দুজনের মধ্যে এক স্মরণীয় দুষ্টুমি হিসেবে জায়গা করে নেয়।

ঘটনা- 5

'হাউসফুল ৫'-এর ট্রেলার মুক্তির দিনে অভিনেত্রী নার্গিস ফাখরির সঙ্গে অক্ষয় একটি হালকা মেজাজের দুষ্টুমি করেছিলেন। নার্গিসকে আলিঙ্গন করার সময় অক্ষয় তাঁর পিঠে এক টুকরো কাগজ সেঁটে দিয়েছিলেন। জানা গিয়েছে, ওই কাগজে মজাদার বার্তা লেখা ছিল। নার্গিস যখন বিষয়টি বুঝতে পারেন, তখন তিনি হেসে ফেলেন । পরবর্তীতে সেই কাগজটিই অক্ষয়ের পিঠে পুনরায় সেঁটে দিয়ে নিজের 'প্রতিশোধ' নিয়ে নেন। অভিনেতা রীতেশ দেশমুখ, সোনম বাজওয়া এবং জ্যাকি শ্রফকে এই খুনসুটির মুহূর্তটি বেশ উপভোগ করতে দেখা গিয়েছিল।

LATA MANGESHKAR DEV ANAND PRANK
APRIL FOOLS DAY 2026
AJAY DEVGN ROHIT SHETTY PRANKS
BOLLYWOOD PRANKSTER ACTORS

