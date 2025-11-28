প্রেক্ষাগৃহে আসবে ধর্মেন্দ্র-সানি-ববির 'আপনে 2' ! কী বললেন প্রযোজক ?
ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণের পর গুজব উঠেছিল, 'আপনে 2' আর তৈরি হবে না ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2025 at 4:52 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 নভেম্বর: আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ঘোষণা করা হয়েছিল প্রেক্ষাগৃহে আসবে আপনে 2 ৷ সানি দেওল ও ববি দেওলের সঙ্গে ফের একবার স্ক্রিন শেয়ার করতে দেখা যাবে ধর্মেন্দ্রকে ৷ কিন্তু অভিনেতার আচমকা প্রয়াণে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কী আপনে 2 আর তৈরি হবে না ৷ অবশেষে সব জল্পনার অবসান হয়েছে ৷ প্রয়াত ধর্মেন্দ্রকে উৎসর্গ করেই তৈরি হবে 'আপনে 2' ৷
কিছুদিন আগে পরিচালক অনিল শর্মা বলেছিলেন, ধর্মেন্দ্রকে ছাড়া 'আপনে 2' কল্পনাই করা যায় না ৷ কিন্তু প্রযোজক দীপক মুকুট জল্পনার অবসান ঘটিয়েছেন ৷ জানিয়েছেন তৈরি হবে আপনে 2 ৷ প্রযোজক বলেছেন, "মানুষের এই ধরনের গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকা উচিত। 'আপনে 2'-এর কাজ চলছে ৷ অবশ্যই এই সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে আসবে ৷ আপনে 2-এর জন্য একটি দল কাজ করছে। এটা শুধুমাত্র একটা সিনেমা নয়, এটা আমাদের কাছে একটা বড় আবেগ ৷"
BIGGG NEWS... THREE GENERATIONS OF DEOLS IN #APNE2... The much-loved and successful #Apne will have a sequel... Titled #Apne2... Will star the three generations of #Deols: #Dharmendra, #SunnyDeol, #BobbyDeol and #KaranDeol... Directed by #AnilSharma... Produced by #DeepakMukut. pic.twitter.com/5IojjeoFPm— taran adarsh (@taran_adarsh) November 30, 2020
তিনি আরও বলেন, "'আপনে' ধরমজির সঙ্গে যুক্ত ৷ তাঁর উপস্থিতি, আশীর্বাদ, কেবল একটি চলচ্চিত্র নয়, বরং আমাদের জন্য একটি আবেগঘন ট্র্যাক হবে। আপনে ধর্মজির সঙ্গে যুক্ত ৷ তার উপস্থিতি, তার আশীর্বাদ, তাঁর স্পিরিট সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবে ৷ আপনে 2 আমার হৃদয়ের খুব কাছের ৷ এই সিনেমা ধরমজির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ হবে ৷"
2007 সালে বড় পর্দায় মুক্তি পায় 'আপনে'। ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছিলেন তাঁর দুই ছেলে সানি-ববি ৷ এছাড়াও ছিলেন কিরণ খের, শিল্পা শেট্টি ও ক্যাটরিনা কাইফ । বক্সিংকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছিল 'আপনে' । ছবিতে বক্সিং খেলার শক ছিল বলদেব সিং চৌধুরির (এই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ধর্মেন্দ্র) । কিন্তু, নিজের সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি সে । চেয়েছিল ছেলেরা যেন তার ওই স্বপ্ন পূরণ করে । এদিকে বক্সিং রিংয়ের মধ্যেই জখম হয় ছোটোছেলে । এরপর বড় ছেলে বাবার সেই স্বপ্ন পূরণ করে ।
বক্স অফিসে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল এই সিনেমা ৷ এমনকী, বিদেশের মাটিতেও সাফল্য কুড়িয়ে নেয়ে ৷ এরপরেই সিনেমার সিক্যুয়েল নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় গোটা টিম ৷ সেখানে ধর্মেন্দ্র, সানি ও ববির পাশাপাশি দেখা যাওয়ার কথা কিরণ দেওলকে । ছবিটি পরিচালনা করার কথা অনীল শর্মার ।