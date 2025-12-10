ETV Bharat / entertainment

আসছে 'অদম্য' ! পরিচালক রঞ্জনের সঙ্গে জুটি অপর্ণা সেনের

পরিচালক রঞ্জন ঘোষ বলেন, "এই প্রথম অপর্ণা সেন কোনও ছবি নিবেদন করছেন।"

আসছে 'অদম্য' (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 10, 2025 at 4:32 PM IST

3 Min Read
হায়দরাবাদ, 10 ডিসেম্বর: সুন্দরবন, যা ঘন ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে আছে নানা গল্প ৷ সেই পটভূমিতে বেড়ে ওঠা 23 বছরের পলাশের ৷ কিন্তু একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড পাল্টে দেয় পলাশের জীবন ৷ শিকারি পলাশ, হঠাৎ নিজেই হয়ে ওঠে অজানা শত্রুর শিকার। রাষ্ট্রব্যবস্থার হাত থেকে পালিয়ে বেড়ায় সে। অপর্ণা সেন (Aparna Sen) নিবেদিত আসছে রঞ্জন ঘোষের (Ranjan Ghosh) নতুন সিনেমা 'অদম্য' (Adamya)।

সিনেমার চিত্রনাট্যে জায়গা করে নিয়েছে সুন্দরবন, সেখানকার মানুষের রোজনামচা লড়াই ৷ ছবি দেখতে দেখতে প্রশ্ন উঠতেই পারে, পলাশ কি চরমপন্থী ? সে কি দুর্বৃত্ত? নাকি বিপ্লবী? রাতের কালো অন্ধকার দ্রুত এগিয়ে আসে ৷ তবু আন্দোলনের স্পর্ধা ভাঙে না। নতুন ভোরে আবারও ভেরি বাজিয়ে নিজের উপস্থিতির জানান দেয় নতুন লড়াই করে পলাশ। কার বিরুদ্ধে, কিসের লড়াই তা জানা যাবে সিনেমা দেখলে ৷

ছবির দৃশ্য (Special Arrangement)

পরিচালক রঞ্জন ঘোষ বলেন, "এই প্রথম অপর্ণা সেন কোনও ছবি নিবেদন করছেন। 'অদম্য' সিনেমা দেখার পর তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করি ছবিটা তিনি প্রেজেন্ট করবেন কি না, তিনি সাগ্রহে রাজি হন। গল্পের উপস্থাপনা তাঁকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।"

সুন্দরবনের জঙ্গলে (Special Arrangement)

পরিচালক জানান, "আসলে, যখন আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আমাদের ক্রমাগত ঠকিয়ে চলে, যখন কষ্টার্জিত গণতন্ত্রকে কৌশলে বদলে ফেলা হয় নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রে, যখন গরিব আরও গরিব হয়, ধনীরা আরও ধনী, যখন ন্যায়ের খোঁজে সাধারণ মানুষের পক্ষে আইনি পথে যাওয়ার সামর্থ্য থাকে না, তখনই উঠে আসে একদল তরুণ, যারা দারিদ্র, জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি, ধর্মান্ধতা এবং শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি খুঁজতে চায়। রাষ্ট্র তাদের জন্য তকমা প্রস্তুতই রেখেছে - ‘ওরা চরমপন্থী !’ কিন্তু ওরা চরমপন্থী নাকি বিপ্লবী, ওরা দেশদ্রোহী নাকি দেশপ্রেমিক- সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায় একমাত্র আমাদের, জনগণের।"

শুটিংয়ের পর (Special Arrangement)

সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে আরিয়ুন ঘোষ, সেঁজুতি মুখোপাধ্যায় (অতিথি অভিনেতা), সৌর্য মাদ্রাজী, আরজো গিরি, শুভম দত্ত, রেলিশ খান, সম্রাট বোস, দেবাশীষ গিরি-সহ আরও অনেককে ৷ আরিয়ুন বলেন, " 'অদম্য' নিয়ে বলবার জন্য শব্দ আমার কাছে একেবারেই নেই। কারণ কোনো শব্দই এই ছবি নিয়ে আমার আবেগ ও ভালোবাসাকে ব্যক্ত করতে পারবে না। এই ছবিতে আমার ঘাম, যন্ত্রণা ও রক্ত মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। 'অদম্য'-র প্রতিটা অংশের ভিতরে ঢুকে আছি আমি। শুধু আমি নই, আমার বন্ধুদের - অর্ক, আর্য, শৌর্য, শুভম ও পুষ্পকদা - প্রত্যেকের পরিশ্রমের ফল এই ছবি। এরকম একটা মুখ্য চরিত্রে ডেবিউ করা সবার ভাগ্যে হয় না। আমি পেয়েছি। সারাজীবন এই চরিত্রটা আমার সঙ্গে থেকে যাবে, মস্তিষ্কে ও মননে। রঞ্জনদা তাঁর পঞ্চম ছবিতে আমার ওপর যে ভরসা রেখেছেন সেটাই আমাকে শক্তি দেয়।"

ক্যামেরায় চোখ পরিচালকের (Special Arrangement)

প্রসঙ্গত, সিনেমাটা প্রযোজনা করছে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন, চ্যানেল বি এন্টারটেনমেন্ট ও কাইনেটোস্কোপ ফিল্মস ৷ সিনেমা পরিচালনার পাশাপাশি গল্প লিখেছেন রঞ্জন ঘোষ ৷ সিনেমাটোগ্রাফারের দায়িত্ব সামলেছেন অর্কপ্রভ দাস, সাউন্ড ডিজাইন করেছেন আদিপ সিং মানকি, সাউন্ড মিক্সের দায়িত্বে অনিন্দিত রায়, সঙ্গীত পরিচালনায় অভিজিৎ কুণ্ডু, সম্পাদনায় কৌশিক রায় ৷

শুটিংয়ের ফাঁকে (Special Arrangement)

