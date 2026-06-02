নন্দনে ফিরছে অনীক দত্তর 'অপরাজিত', কবে শুরু হবে টিকিট বুকিং?

কয়েকদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন পরিচালক অনীক দত্ত৷ তার পরই অভিনেতা জীতু কমল চেয়েছিলেন নন্দনে ফেরানো হোক ‘অপারিজত’৷ এবার সেটাই বাস্তব হতে চলেছে৷

নন্দনে ফিরছে অনীক দত্তর 'অপরাজিত' (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 2, 2026 at 8:45 PM IST

কলকাতা, 2 জুন: নন্দন-এ ফিরছে ‘অপরাজিত’! আগামী 5-7 জুন বড় পর্দায় ফের দেখা যাবে অনীক দত্ত পরিচালিত এই ছবি। 3 জুন থেকে বুক মাই শো-তে টিকিট লাইভ হবে বলে জানিয়েছেন ছবির প্রযোজক ফিরদৌসল হাসান।

অনীক দত্তর মৃত্যুর পর জীতু কমল চেয়েছিলেন 'অপরাজিত' নন্দনে দেখানো হোক। আর্জি জানিয়ে তিনি ইমেইল করেছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। এবার জীতুর ইচ্ছাপূরণ হতে চলেছে। আগামী 5 থেকে 7 জুন নন্দনে দেখানো হবে 'অপরাজিত'। 3 জুন থেকে বুক মাই শো-তে টিকিট লাইভ হবে বলে জানিয়েছেন ছবির প্রযোজক ফিরদৌসল হাসান।

অনীক দত্ত পরিচালিত ‘ভবিষ্যতের ভূত’ মুক্তি পেয়েছিল 2019 সালের 15 ফেব্রুয়ারি। প্রথম দিন প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি চলার পরের দিনই আচমকা অধিকাংশ হল থেকে ছবিটি তুলে নেওয়া হয়। অভিযোগ ওঠে, ছবিতে রাজনৈতিক ব্যঙ্গ এবং তৎকালীন শাসকের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময় নন্দনেও ছবিটি দেখানোর অনুমতি মেলেনি।

পরিচালক প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দাবি তোলেন, "কোনও লিখিত নির্দেশ ছাড়াই ছবিকে কার্যত ‘ব্যান’ করে দেওয়া হয়েছে।" পরে এই ঘটনার প্রতিবাদে ঝড় ওঠে শহরে। চলচ্চিত্র জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনীকের পাশে দাঁড়ান। সেদিন অনীকের হয়ে গলা ফাটান আজকের সাংসদ সায়নী ঘোষও। আদালত পর্যন্ত গড়ায় সেই বিতর্ক।

এর পর 2022 সালে মুক্তি পায় ‘অপরাজিত’। সত্যজিৎ রায়ের জীবন ও ‘পথের পাঁচালী’ তৈরির লড়াইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তৈরি এই ছবি জাতীয়স্তরেও প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু সেই ছবিও প্রথমে নন্দনে জায়গা পায়নি। পরে অবশ্য বিষয়টি দর্শকমহলে ক্ষোভ তৈরি হওয়ায় নন্দনে ছবির শো দেওয়া হয়েছিল।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব চলাকালীন নন্দন চত্বরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের ছবি টাঙানো নিয়ে সরব হয়েছিলেন প্রয়াত পরিচালক অনীক দত্ত। অনীকের প্রশ্ন ছিল, "একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কি কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রচারের জায়গা হতে পারে?" তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই সৃষ্টি হয় বহু বিতর্কের।

কাট টু। 27 মে, 2026৷ আকস্মিক প্রয়াণ অনীক দত্তর। পরিচালকের নিথর দেহ শায়িত রইল সেই নন্দনেই। শেষবারের মতো নন্দনে ঘুরে অমৃতলোকে পাড়ি দিলেন আবালবৃদ্ধবনিতার 'অনীক দা'। জীতু বলছিলেন, "অপরাজিত নন্দনে চললে অনীকদা'র আত্মা কতটা শান্তি পাবে জানি না। তবুও অনুরোধ করেছি মুখ্যমন্ত্রীকে।" জীতুর ইচ্ছাপূরণের দিন আসন্ন।

