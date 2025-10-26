ফের ছোট পর্দায় অপরাজিতা আঢ্য ! কোন ভূমিকায় অভিনেত্রী

ফের ছোট পর্দায় অপরাজিতা আঢ্য ! কোন ভূমিকায় অভিনেত্রী
31 অক্টোবর সন্ধে 6টায় বাংলা টেলিভশনে দেখা যাবে অপরাজিতা আঢ্যকে ৷ থাকছে তাঁর নাচের পারফরম্যান্স ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2025 at 1:36 PM IST
কলকাতা, 26 অক্টোবর: 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এ এবার অপরাজিতা আঢ্য । এই শো-এর জনপ্রিয়তা এখন বাংলার ঘরে ঘরে । চলছে এখন সিজন 2 । এর জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই নব রূপে, নব সাজে, আরও বড়ভাবে এখন দেখা যাচ্ছে 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ' । দেখতে দেখতে সিজন 2-এর মাসিক ফিনালে হাজির । অক্টোবর ফিনালেতে উপস্থিত থাকবেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য ।
অক্টোবর ফিনালেতে এসে স্বাভাবিকভাবে খুশি অপরাজিতা । তিনি বলেন, "এই শো'তে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে । শো-এর লক্ষ্মীদের দেখে আমি সত্যি অনুপ্রাণিত হচ্ছি । বিনোদনের সঙ্গে একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করছে এই শো । সুদীপ্তা দারুণভাবে শো-টাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । একটা শো কীভাবে সঞ্চালনা করতে হয় আমি সুদীপ্তার কাছ থেকেই শিখেছি । এখানে এসে অনেকদিন পর সুদীপ্তার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার একটা সুযোগ হল । সবমিলিয়ে খুবই ভালো লাগছে ।"
সিজন 2-এর মাসিক ফিনালে হাসি-খেলায়-মজায় ভরপুর । ফিনালের বিজয়িনী পাবেন 2 লাখ টাকা । সঙ্গে থাকছে লক্ষ্মীদের জীবন সংগ্রামের গল্প । সেইসব গল্প শুনবেন অপরাজিতা । শুধু গল্পই শুনবেন না, থাকছে অপরাজিতার নাচের পারফরম্যান্স । জনপ্রিয় বাংলা গান 'আয় আয় কে যাবি' থেকে হিন্দি গান 'ঝুমকা গিরা রে' - সবেতেই পা মেলাবেন তিনি । 31 অক্টোবর সন্ধে 6টায় দেখা যাবে এই মাসিক ফিনালে ।
বাংলার সব মহিলারাই এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন অডিশনের মাধ্যমে । 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ' এখন পাঁচ রাউন্ডে খেলা হয় । প্রতি রাউন্ডেই খেলার শেষে প্রতিযোগীদের জন্য থাকে নগদ টাকার পুরস্কার । একেবারে ফাইনাল রাউন্ডে বিজয়িনীর জন্য থাকে এক লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার । প্রতি পর্বে এখন থেকে তিনজনের বদলে চারজন করে মহিলা প্রতিযোগী থাকেন । কাউকেই খালি হাতে ফিরতে হয় না । নতুন এই ফরম্যাটে যুক্ত হয়েছে নতুন একটা খেলা । 'টাকার খনি', 'বল ফেলতে টাকা কুলো' এমন সব মজার খেলার সঙ্গে এখন খেলা হয় 'টাকার গদি' । গোটা শো-টি সঞ্চালনার দায়িত্বে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী ।
'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ' নিছক একটা নন-ফিকশন শো নয়, মহিলাদের নিজেদের স্বপ্নপূরণের একটা প্ল্যাটফর্ম যেন এই শো । মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার ইচ্ছেকে আরও জোরালো করতেই এই উদ্যোগ চ্যানেলের । এই শো সঞ্চালনা করতে করতে জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা অনেকটাই বদলে গিয়েছে বলে বারবার জানিয়েছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী । তিনি অনেকবার বলেছেন, এত মহিলার লড়াইয়ের গল্প শুনতে শুনতে নিজের জীবন সম্পর্কে অভিযোগ করা তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন ।
এই মাসিক ফিনালেতে এবার সুদীপ্তা নিজের উদ্যোগে 1 লাখ টাকা করে তুলে দেবেন তিনজন লড়াকু মা লক্ষ্মীদের হাতে । সুদীপ্তার এই উদ্যোগ সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে । মাঝে মাঝে লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভে খেলতে আসেন এক ঝাঁক তারকারা । গল্প,আড্ডায় জমে ওঠে তারকাদের নিয়ে এই পর্ব । তারকারা অবশ্য সব টাকা নিয়ে যান না । তাঁদের টাকা নিয়েই তৈরি হয়েছে 'লক্ষ্মী ব্যাংক'।
এবারে 'লক্ষ্মী ব্যাংক'-এর টাকা থেকে চার জন লড়াকু মা লক্ষ্মীদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হবে 50 হাজার টাকা ৷ যাতে তাঁরা তাঁদের স্বপ্নপূরণের দিশা খুঁজে পান । মানুষের বিপুল চাহিদার জন্য এই শো এখন টানা দেড় ঘণ্টার । এই শো দেখতে চোখ রাখুন বাংলা টেলিভিশনে প্রতিদিন সন্ধে 6টায় ।