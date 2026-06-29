'নন্দিনী তোর জন্য' ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত অপরাজিতা, কোন গল্প উঠে আসবে পর্দায় ?

'নন্দিনী তোর জন্য' ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত অপরাজিতা, কোন গল্প উঠে আসবে পর্দায় ?
গল্পে মূলত এক ভয়াবহ প্রতিশোধের পরিণতি, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শৈশবের ট্রমা এবং শিক্ষক ও প্রভাবশালী পরিবারের শোষণ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 4:51 PM IST
কলকাতা, 29 জুন: আসছে নতুন বাংলা ছবি 'নন্দিনী তোর জন্য'। মূলত এটি সাসপেন্স থ্রিলার। সায়ন বিশ্বাসের পরিচালনায় আসছে এই ছবি। অভিনয়ে অপরাজিতা আঢ্য, জিয়া রায়, দেবেশ রায়চৌধুরী, সঞ্জীব সরকার, দেবরাজ মুখোপাধ্যায়, দেবমাল্য গুপ্ত প্রমুখ।
গল্পে মূলত এক ভয়াবহ প্রতিশোধের পরিণতি, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শৈশবের ট্রমা এবং শিক্ষক ও প্রভাবশালী পরিবারের শোষণ। বহু বছর পর বিষ্ণুপুর কো-এডুকেশন স্কুলের পাঁচ বন্ধু-মিতা, রাহুল, তুষার, টিনা এবং স্নেহা-তাদের স্কুল জীবনের বন্ধু অভিষেকের বাড়িতে একটি রিইউনিয়নে মিলিত হয়। অভিষেকের বাবা নৃপেণ মাস্টার ছিল স্কুলের অত্যন্ত কড়া অঙ্কের শিক্ষক, যে ছাত্রদের ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাত এক সময়।
শৈশবে তাদের সহপাঠী নন্দিনীর ওপর নৃপেণ মাস্টারের চরম অত্যাচার এবং তার রহস্যময় আত্মহত্যার ঘটনাটি সকলের মনে আজও দগদগে ক্ষতের মতো টিকে আছে। রিইউনিয়ন শুরু হতেই একে একে তুষার এবং মিতা রহস্যজনকভাবে খুন হয়, যা এই মিলনমেলার আড়ালে লুকিয়ে থাকা কোনও এক গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে যে, নন্দিনীর বাবা বীরু কাকা (অভিষেকের বাড়ির কাজ করেন) দীর্ঘ 14 বছর ধরে এই চরম প্রতিশোধের জন্য অপেক্ষা করছিল।
স্কুলের সেই ভিতু মেয়ে স্নেহা আসলে নন্দিনীর হয়ে প্রতিশোধ নিতে বীরু কাকার সঙ্গে হাত মেলায় এবং বাকিদের ক্রমাগত ব্ল্যাকমেল করে এক জায়গায় আসতে বাধ্য করে ৷ উন্মোচিত হয় যে, অভিষেক এবং তার মা পারমিতা দেবীও নন্দিনীর মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী ছিল এবং তারা নৃপেণ মাস্টারের অপকর্মকে সমর্থন করত। গল্পের শেষ দিকে দেখা যায়, স্নেহা এবং বীরু কাকা মিলে অভিষেক ও তার পরিবারকে তাদের অতীতের পাপের মাশুল দিতে বাধ্য করে ৷
গল্পটা মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে শেষ হয়, যেখানে টিনা আর রাহুলকেও জেলের ভেতরে বিষ প্রয়োগে মেরে ফেলার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সবশেষে, নন্দিনীর আত্মাকে শান্তি দিতে স্নেহা এবং বীরু কাকা এক ভয়াবহ ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে, যার মূল বার্তা হল-ভুল অংকের মাশুল রক্ত দিয়েই মেটাতে হয়। তারপর কী হয় সেটাই দেখার। ছবিটি কবে নাগাদ দর্শকের দরবারে আসবে তা জানা যায়নি এখনও।