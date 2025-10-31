ETV Bharat / entertainment

স্কুলে কতটা নিরাপদ আজকের শিশুরা? 'শিহরণ' তুলছে অপরাজিতা-দেবদূতের মনে

পরিচালক জানিয়েছেন, শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জটিল সমস্যাগুলি তুলে ধরা হবে এই ছবিতে।

আসছে 'শিহরণ' (Special Arrangement)
Published : October 31, 2025 at 4:25 PM IST

কলকাতা, 31 অক্টোবর: পরিচালক বাপ্পা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে আসছেন তাঁর নতুন সিনেমা 'শিহরণ'। স্কুলের ভয়ানক এক ঘটনা এই ছবিতে উঠে আসবে, এমনই খবর। এই ছবিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে অপরাজিতা আঢ্য এবং দেবদূত ঘোষ।

পরিচালক জানিয়েছেন, শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জটিল সমস্যাগুলি তুলে ধরা হবে এই ছবিতে। ছবিতে অপরাজিতা একজন স্কুল প্রিন্সিপালের চরিত্রে রয়েছেন। অন্যদিকে দেবদূত ঘোষ ও অঞ্জনা বসু স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় রয়েছেন। শিশুদের উপর অতিরিক্ত চাপ এবং তার মানসিক প্রভাব নিয়ে গভীর বার্তা দেবে এই ছবি।

পরিচালক বাপ্পা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "আজকাল বাবা-মায়েরা তাঁদের সন্তানদের সবক্ষেত্রে সেরা হিসেবে দেখতে চান, কিন্তু অনেক সময় অজান্তেই তাঁদের এই প্রত্যাশা শিশুদের উপর অসম্ভব মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। আমার এই ছবির মূল বিষয়বস্তু হল একটি শিশুর মানসিক অস্থিরতার কারণে ঘটে যাওয়া এক ভয়ানক পরিণতি। আসলে অনেক সময়েই শিশুরা মানসিক অস্থিরতায় ভোগে, যা কারওর কাছে তারা বলে উঠতে পারে না। নিজেরাই সামাল দিতে চেষ্টা করে। অনেক সময়েই তারা ব্যর্থ হয়। ঘটে যায় অঘটন। তেমনই খানিকটা গল্প এখানে।"

'শিহরণ' সিনেমার শুটিং সেটে (Special Arrangement)

নবাগত শিশুশিল্পী কৌশানী এই ছবিতে মুখ্য শিশু চরিত্রে অভিনয় করছেন। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়। দেবদূত ঘোষ বলেন, "অত্যন্ত ভালো গল্প নিয়ে কাজ করছে বাপ্পা। আমি, অঞ্জনা বসু, অপরাজিতা আঢ্য আছি এই ছবিতে। এই ছবির মাধ্যমে কিছু সামাজিক সমস্যার কথা উঠে আসবে। আমার কন্যা স্কুলে পড়তে গিয়ে ধর্ষিত হয় এবং সে আত্মহত্যা করে। এরপর একটা পরিবারের উপর কী পরিণতি নেমে আসে তা উঠে আসবে ছবিতে। একটা স্কুলের সিকিউরিটি সিস্টেমে, এডুকেশন সিস্টেমে কোথায় কোথায় ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা উঠে আসবে ছবিতে।"

অপরাজিতা আঢ্য বলেন, "খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে এই ছবি। বাবা মায়েরা বাচ্চাকে স্কুলে পাঠিয়ে ততক্ষণ স্থির থাকতে পারে না যতক্ষণ না সে বাড়ি ফেরে। আগে আমরা যখন লেখাপড়া করেছি পাড়াতেই ছিল স্কুল। এখন বাবা মায়েরা ভালো স্কুলের আশায় অনেক দূরে বাচ্চাকে পাঠায়। কিন্তু স্থির থাকতে পারে না তাকে পাঠিয়ে। কত কী তো ঘটেও যায় ঘটনা। এমনই বিষয় নিয়ে এই ছবি।" সব দিক ঠিক থাকলে এ বছরেই আসবে 'শিহরণ'।

