13 বছরের বিবাহিত সম্পর্কে ইতি ! বিচ্ছেদের পথে অভিনেতা-রাজনীতিবিদ পবণ কল্যাণ-আন্না কোনিডেলা
Pawan-Anna Separation News:দম্পতি সামাজিক মাধ্যমে অনুরোধ জানিয়েছেন যেন মানুষ তাঁদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে যেন সম্মান করে ৷ যারা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 12:05 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 নভেম্বর: বর্তমানে রাজনীতির ময়দানে থাকলেও, আসলে তিনি জনপ্রিয় হয়েছেন তাঁর সিনে কেরিয়ারের জন্য ৷ সেই অভিনেতা তথা রাজনীতিবিদ এবার হাঁটলেন বিচ্ছেদের পথে ৷ কথা হচ্ছে, অন্ধ্রপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা অভিনেতা পবন কল্যাণকে নিয়ে ৷ স্ত্রী আন্না কোনিডেলার সঙ্গে দীর্ঘ 13 বছরের দাম্পত্য জীবনের পর আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিনেতা তথা রাজনীতিবিদ পবন কল্যাণ। সোমবার গভীর রাতে এক যৌথ বিবৃতিতে দম্পতি জানিয়েছেন যে, তাঁরা "পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধার" ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "জীবনের একটি দীর্ঘ সময় একসঙ্গে কাটানোর পর, আমরা পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যদিও আমাদের দাম্পত্য জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে, তবুও আমরা একে অপরের ভালো বন্ধু হিসেবেই থাকব এবং আমাদের সন্তানদের প্রতি দায়িত্বশীল অভিভাবক হিসেবেও অবিচল থাকব। সন্তানদের সুখ ও কল্যাণই আমাদের কাছে সর্বদা অগ্রাধিকার পাবে।" শুভাকাঙ্ক্ষীদের উদ্দেশে দম্পতি অনুরোধ জানিয়েছেন যেন তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের এই পরিবর্তনের সময়ে গোপনীয়তাকে সম্মান করা হয়। পাশাপাশি, যাঁরা তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন তাঁরা।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "জীবনের এই পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে আমরা আপনাদের সহানুভূতি, সদয় মনোভাব এবং আমাদের গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধার প্রত্যাশা করি। এই যাত্রাপথে যাঁরা আমাদের পাশে ছিলেন, তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।" পবন কল্যাণ ও আন্না কোনিডেলা-উভয়েই এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন। তবে বিচ্ছেদের কোনA সুনির্দিষ্ট কারণ তাঁরা উল্লেখ করেননি।
গত কয়েক মাস ধরেই তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদের বিষয়ে আলোচনা চলছিল। তারা নিশ্চিত করেছে যে, উভয় পক্ষই ইতিমধ্যে পারিবারিক আদালতে (ফ্যামিলি কোর্ট) বিচ্ছেদের আবেদন দাখিল করেছে। অভিনেতা চিরঞ্জীবী ও নগেন্দ্র বাবুর ছোট ভাই পবন কল্যাণ 1996 সালে 'আক্কাদা আম্মাই ইক্কাদা আব্বাই' সিনেমার মাধ্যমে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন।
এর আগে তিনি নন্দিনী এবং অভিনেত্রী-মডেল রেণু দেশাইকে বিয়ে করেছিলেন। 1997 সালে পবন নন্দিনীকে বিয়ে করেন, তবে অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে। পরবর্তীতে 2009 সালে তিনি রেণু দেশাইকে বিয়ে করেন এবং 2012 সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এই দম্পতির দুই সন্তান রয়েছে-আকিরা নন্দন ও আঢ্যা। এরপর, 2013 সালে পবন রাশিয়ার বাসিন্দা আনাকে বিয়ে করেন। তাদের ঘরেও দুই সন্তান রয়েছে-পোলেনা অঞ্জনা পানোভা এবং মার্ক শঙ্কর পানোভিচ।