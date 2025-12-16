ETV Bharat / entertainment

গলায় তুলসির মালা-হাতে জপমালা ! গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড ছেড়ে সাধ্বীর পথে অনুষ্কা ?

বছর শেষে অনুষ্কা-বিরাটকে জীবনের কোন পাঠ দিলেন প্রেমানন্দ'জি মহারাজ ?

ANUSHKA SHARMA, VIRAT KOHLI VISIT AT SHRI PREMANAND MAHARAJ JI DHAM IN Vrindavan
গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড ছেড়ে সাধ্বীর পথে অনুষ্কা ? (আইএএনএস)
Published : December 16, 2025 at 4:24 PM IST

হায়দরাবাদ, 16 ডিসেম্বর: এ কোন রূপ দেখালেন বলিউডের অন্যতম অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা (Anushka Sharma)৷ চোখে মুখে গ্ল্যামার জগতের ঝলকানি নয় ৷ বরং রয়েছে অন্য রকম প্রশান্তি ৷ গলায় তুলসির মালা, হাতে জপের মালা ৷ তাহলে কী বলিউড ছেড়ে পুরোপুরি সাধ্বীর পথে রব নে বনাদি জোড়ি অভিনেত্রী !

ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলিকে (Virat Kohli) সঙ্গে নিয়ে ফের একবার প্রেমানন্দ'জি মহারাজের (Premanand Maharaj) চরণে দেখা গেল অনুষ্কা শর্মাকে ৷ মঙ্গলবার বরাহ ঘাটের শ্রী হিত রাধা কেলি কুঞ্জ আশ্রমে তারকা দম্পতিকে দেখা যায় সাধারণ বেশভূষায় ৷

বৃন্দাবনে অনুষ্কা-বিরাট

অনুষ্কা ও বিরাট এর আগে জানুয়ারিতে তার সন্তানদের নিয়ে বৃন্দাবনে এসেছিলেন। এই নিয়ে মহারাজের দরবারে তৃতীয়বার এলেন তাঁরা ৷ মহারাজ'জির বক্তব্যের সময় আবেগপ্রবণ অনুষ্কা মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকেন সব কথা ৷ তিনি মহারাজ তাঁদের পরামর্শ দেন, "তোমারা কাজকে সেবা হিসেবে বিবেচনা কর, গুরুত্ব সহকারে জীবনযাপন কর, বিনয়ী হও এবং ঈশ্বরের নাম জপ কর। সর্বশক্তিমানের এক ঝলক দেখার জন্য তোমাদের মনে গভীর আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। তোমাদের অবশ্যই ভগবানকে দেখার জন্য আকুল হতে হবে।"

মহারাজজি আরও বলেন, "যে আমাদের আসল পিতা, যিনি আমাকে তৈরি করেছেন একবার তাঁর দর্শন পাওয়া উচিত ৷ মনের মধ্যে সেই ইচ্ছা থাকা উচিত ৷ শুনেছি, ভগবান নাকি অনেক সুন্দর ৷ তাহলে একবার তো তাঁর ঝলক পাওয়া উচিত, তাই না ? মনের মধ্যে এই লক্ষ্য স্থাপন করা উচিত, যে ভগবানের দর্শন পেতেই হবে ৷ তাঁকে বলা উচিত, তুমি সবরকম সুখ দেখিয়ে দিয়েছো, আমি আর কিছু চাই না, এবার আমি তোমার দর্শন চাই ৷ আর যদি তোমাকে পেয়ে যাই, তাহলে সব সুখ আপনাআপনিই চলে আসবে ৷" এদিন অনুষ্কার পাশাপাশি বিরাটের কণ্ঠেও দেখা যায় তুলসির মালা ৷ দুই তারকা মন দিয়ে শোনেন মহারাজজির প্রত্যেকটা কথা ৷

মহারাজজির কথা শুনে অনুষ্কা বলেন, "আমরা আপনার, মহারাজ জি।" এর উত্তরে তিনি বলেন, "আমরা সকলেই শ্রী জী'র। আমরা তাঁর ঐশ্বরিক সুরক্ষায় বাস করি। আমরা সকলেই তাঁর সন্তান।" উল্লেখ্য, অনুষ্কা শর্মার বলিউডে এই মুহূর্তে কাজ না থাকলে বিরাট কোহলি আছেন দুর্দান্ত ফর্মে ৷ এর আগে, 2022-23 সালে কেরিয়ারে যখন কোহলি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রী অনুষ্কা বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন মহারাজজির কাছে। বছর শেষে ফের একবার অনুষ্কা ও বিরাটকে দেখা গেল বৃন্দাবনে আধ্যাত্মিক আলোচনায় নিজেদের সপে দিতে ৷

