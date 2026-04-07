'ধুরন্ধর 2'-তে মজে অনুষ্কা-বিরাট, রণবীরের প্রশংসায় কী লিখলেন তারকা দম্পতি ?

'ধুরন্ধর 2'-তে মজে অনুষ্কা-বিরাট, রণবীরের প্রশংসায় কী লিখলেন তারকা দম্পতি ?
সোমবার 'ধুরন্ধর 2' দেখার পরেই অনুষ্কা-বিরাট ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করেন তাঁদের সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 7, 2026 at 11:04 AM IST
হায়দরাবাদ, 7 এপ্রিল: অভিনেতা রণবীর সিং (Ranveer Singh) অভিনীত 'ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ' (Dhurandhar The Revenge) মুক্তির পর থেকেই বক্সঅফিসের প্রচলিত নিয়মের সংজ্ঞা বদলে দিয়েছে ৷ আদিত্য ধর (Aditya Dhar) পরিচালিত এই সিনেমার অনুরাগী এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ৷ সেই তালিকায় যোগ হল আরও দুটো নতুন নাম, অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা (Anushka Sharma) ও ক্রিকেট আইকন বিরাট কোহলি (Virat Kohli) ৷ সম্প্রতি এই তারকা কাপল দেখেছেন 'ধুরন্ধর 2' ৷ আর দেখামাত্রই, অভিজ্ঞতা শেয়ার সোশাল মিডিয়ায় ৷ পাল্টা জবাব পরিচালক আদিত্যর ৷
কী অনুভূতি অনুষ্কার ?
সোমবার রাতে অনুষ্কা নিজের ইন্সটাগ্রাম হ্যান্ডেলে শেয়ার করে জানান, অবশেষে তিনি ধুরন্ধর 2 দেখেছেন ৷ চারঘণ্টার সিনেমায় এতটুকু বোর না হয়ে, চিত্রনাট্যকে ধরে রাখার যে ক্ষমতা, তা নিয়ে আদিত্য ধরের প্রশংসা করেছেন অভিনেত্রী ৷ রণবীর সিং থেকে আর মাধবন, অর্জুন রামপাল ও রাকেশ বেদীর অভিনয়েরও প্রশংসা করেছেন অনুষ্কা ৷ তিনি লেখেন, "কী অসাধারণ সিনেমা বানিয়েছো আদিত্য ধর ৷ প্রায় চার ঘণ্টা দীর্ঘ একটি সিনেমা বানাতে অসীম দৃঢ়প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয়। অত্যন্ত গতিশীল ও মুগ্ধ করে ৷ অত্যন্ত নিপুণভাবে তৈরি এই সিনেমা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার মনোযোগ ধরে রাখে। আপনি একজন প্রখর মৌলিকতা ও আত্মবিশ্বাসে ঋদ্ধ পরিচালক।"
অনুষ্কা এরপর লেখেন, "রণবীর, তুমি তোমার চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছো ৷ দুর্দান্ত ৷ রাকেশ বেদী স্যার, মাধবন, রামপাল, প্রত্যেক অভিনেতার অভিনয় পারফেক্ট ৷ তোমাদের ছাড়া এই সিনেমা ভাবাই যায় না ৷ তোমাদের সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন ৷"
বিরাটের বার্তা
আদিত্যর স্পাই থ্রিলার দেখে চমকে গিয়েছেন ক্রিকেট তারকা বিরাট কোহলিও ৷ তিনি লেখেন, "আজ ধুরন্ধর 2 দেখলাম ৷ এর আগে কোনও ভারতীয় সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা এমন হয়নি ৷ সব ধরণের আবেগকেই ওপরের দিকে তুলে এনেছে ৷ আর প্রায় চার ঘণ্টা ধরে আমি একবারও নড়িনি।" তিনি আদিত্য ধরকে ট্যাগ করে বলেন, "তোমার প্রতিভা তোমার সৃষ্টির প্রতি ক্ষেত্রে নজরে এসেছে ৷ তুমি জিনিয়াস ৷ প্রত্যেক অভিনেতা তাঁদের চরিত্রে দুর্দান্ত কিন্তু রণবীর সিং, এই সিনেমার পর তুমি এক ভিন্ন স্তরে পৌঁছে গেছো ৷ অভিনয় ছিল অসাধারণেরও ঊর্ধ্বে। দুর্দান্ত !"
পরিচালকের বার্তা
বিরাট 'ধুরন্ধর 2' সিনেমা দেখার উচ্ছ্বাস যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তাতে আদিত্য আপ্লুত হয়ে পড়েন ৷ নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটি আন্তরিক বার্তা সহ সেই 'স্টোরি' পুনরায় শেয়ার করেন। বিরাটকে 'এক প্রজন্মের মধ্যে একবারই দেখা মেলে এমন এক কিংবদন্তি' হিসেবে অভিহিত করে পরিচালক স্বীকার করেন যে, তাঁর কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়াটা 'এক অন্যরকম অনুভূতি' জাগায়। বিরাটের মন্তব্যের জবাবে আদিত্য লেখেন, "ওয়াও! বিশ্বাসই হচ্ছে না যে এমনটা ঘটছে ৷ বিরাট, সত্যিই এর অর্থ আমার কাছে অনেক গভীর। তোমার অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের সময়কাল থেকেই আমি তোমার ফ্যান। এক প্রজন্মের মধ্যে একবারই দেখা মেলে এমন একজন কিংবদন্তি যখন এভাবে ভালোবাসা জানান, তখন সেই অনুভূতিটা সত্যিই অন্যরকম হয়।"
'ধুরন্ধর' বক্সঅফিস
'ধুরন্ধর'-এর প্রথম পর্ব 2025 সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পায় ৷ গ্লোবালি 1300 কোটি টাকারও বেশি আয় করে এই সিনেমা ৷ দ্বিতীয় পর্বটি,'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ', মুক্তি পায় 19 মার্চ । এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী 1600 কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে এই সিনেমা। উল্লেখ্য, 'ধুরন্ধর 2' হল প্রথম বলিউড সিনেমা, যা দেশের অভ্যন্তরীণ বক্স অফিসে 1000 কোটি টাকার নিট আয় করেছে।