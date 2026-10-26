ভক্তি সাগরে ডুব দিতে মুম্বই ছুটে এলেন অনুষ্কা-বিরাট, ভাইরাল ভিডিয়ো

ভক্তি সাগরে ডুব দিতে মুম্বই ছুটে এলেন অনুষ্কা-বিরাট, ভাইরাল ভিডিয়ো
Anushka-Virat enjoying devotional music: বিশ্বজোড়া খ্যাতি, গ্ল্যামার ও ব্যস্ততার মাঝেও এই তারকা দম্পতি নিয়মিতভাবে আধ্যাত্মিক আশ্রমে সময় কাটান, ঈশ্বরের নাম জপে নিজেদের নিমগ্ন রাখেন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 9:51 AM IST
হায়দরাবাদ, 26 অক্টোবর: বিগত কয়েক বছরে অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা ও বিরাট কোহলির আধ্যাত্মিক সফর গভীর ও অর্থপূর্ণ রূপ ধারণ করেছে। বিশ্বজোড়া খ্যাতি, গ্ল্যামার ও ব্যস্ততার মাঝেও এই তারকা দম্পতি নিয়মিতভাবে আধ্যাত্মিক আশ্রমে সময় কাটান এবং ঈশ্বরের নাম জপে নিজেদের নিমগ্ন রাখেন। এবার তাঁদের দেখা গিয়েছে আমেরিকান গায়ক কৃষ্ণা দাসের লাইভ কীর্তন অনুষ্ঠানে ৷ রবিবার রাতে মুম্বইতে তারকা দম্পতির অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার ভিডিয়ো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷
বিরুষ্কার ভাইরাল ভিডিয়ো
বিরাট ও অনুষ্কার আধ্যাত্মিক রূপান্তরের শুরুটা মূলত বাবা নিম করোলি-র প্রতি গভীর বিশ্বাস থেকে। কোহলির কেরিয়ারে যখন এক কঠিন পর্ব চলছিল, তখন এই দম্পতি উত্তরাখণ্ডের বিখ্যাত কৈঞ্চী ধাম আশ্রমে যান। পরবর্তীতে কোহলি একাধিক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন যে, আধ্যাত্মিকতা ও প্রার্থনা তাঁকে মানসিক শান্তি এবং মাঠে খেলার শক্তি জুগিয়েছে। বৃন্দাবনের বিখ্যাত আধ্যাত্মিক গুরু শ্রী হিত প্রেমানন্দ গোবিন্দ শরণ জী মহারাজ-এর প্রতি 'বিরুষ্কা'-র অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে। এবার তাঁদের দেখা গিয়েছে কৃষ্ণা দাসের ভক্তিগীতিতে গভীর ডুব দিতে ৷
#ViratKohli and #AnushkaSharma spotted enjoying bhajan Sandhya I completely relate with facial expression of virat 😅 https://t.co/6kIHTsf15N— naman pandit (@namanpndit) October 25, 2026
ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, অনুষ্কা ও বিরাট পাশাপাশি বসে সুরের তালে মৃদুভাবে দুলছেন ৷ এক পর্যায়ে তাদের ক্যামেরার দিকে তাকাতেও দেখা যায়, তবে দ্রুতই তারা অন্য দিকে ফিরে গিয়ে ভক্তির সাগরে এক মনোরম সন্ধ্যা উপভোগ করতে থাকেন। এই অনুষ্ঠানটি ছিল কৃষ্ণা দাসের ভারত সফরের অংশ। আমেরিকান এই গায়ক তার ভক্তিগীতি এবং ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী মন্ত্রের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীতের সংমিশ্রণ ঘটানোর জন্য পরিচিত। এটিই প্রথম নয় যে অনুষ্কা ও বিরাট কৃষ্ণা দাসের কীর্তনে অংশ নিয়েছেন ৷ এর আগে চলতি বছর জুলাই মাসে লন্ডনের ইউনিয়ন চ্যাপেলে আয়োজিত এমন এক সঙ্গীত সন্ধ্যাতেও এই জুটিকে দেখা গিয়েছিল।
Virat Kohli and Anushka Sharma at the Gateway of India in Mumbai today 💕 #viratkohli #anushkasharma #viral #virushka #couplegoals https://t.co/3NhyZKa5lx— 𝓟𝓻𝓲𝔂𝓪𝓷𝓼𝓱𝓾 ᥫ᭡¹⁸ (@VirushkaVerse) October 25, 2026
অনুষ্কা ও বিরাটের ভক্তির কথা বলতে গেলে, নিজেদের কর্মজীবনের পাশাপাশি তাঁরা নিম করোলি বাবা এবং তাঁর শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগের জন্যও পরিচিত। এছাড়া, তারা বেশ কয়েকবার বৃন্দাবনে আধ্যাত্মিক গুরু প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গেও প্রায়শই দেখা করেন। 2023 সালের শুরুর দিকে বিরাট ও অনুষ্কা ঋষিকেশে অবস্থিত স্বামী দয়ানন্দ-র আশ্রমেও গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, পুজো এবং যজ্ঞে অংশ নেন ৷ পাশাপাশি সাধু-সন্তদের জন্য ভাণ্ডারার (ভোজন) আয়োজনও করেছিলেন।
🥹 Virat Kohli & Anushka Sharma spotted at Krishna Das’ musical evening in Mumbai! ❤️🕉️ Peaceful vibes, simple looks & pure devotion. ✨🔥 #ViratKohli #AnushkaSharma https://t.co/S1IYUkv6Qi— CricketIndian_🇮🇳 (@CricketIndian_) October 26, 2026
নিম করোলি বাবার প্রসঙ্গ যখন এসেছে তখন অবশ্যই বলতে হয়, এই আধ্যাত্মিক গুরুকে নিয়ে তৈরি সিনেমা 'হনুমান অংশ' (Hanuman Ansh) সম্প্রতি ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে। খবর, দেড় থেকে দুই কোটি টাকা বাজেটে তৈরি এই সিনেমা বিশ্বজুড়ে 450 কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনুষ্কা ও বিরাটকে খুব একটা জনসমক্ষে দেখা যায়নি। শোনা যায়, তাঁরা এখন লন্ডনে বসবাস করছেন এবং সেখানেই তাঁদের দুই সন্তান-ভামিকা ও আকায়কে বড় করছেন।