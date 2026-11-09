মুখ্য জুটির গণ্ডি পেরিয়ে প্রেমের নতুন সমীকরণ! 'কুমকুম'-এ শাঁওলি-কার্তিকের রসায়নে মজছে দর্শক

মুখ্য জুটির গণ্ডি পেরিয়ে প্রেমের নতুন সমীকরণ! 'কুমকুম'-এ শাঁওলি-কার্তিকের রসায়নে মজছে দর্শক
Kumkum bengali serial: এখন আর শুধু নায়ক-নায়িকার প্রেমে আটকে নেই চিত্রনাট্য। বরং গল্পের পার্শ্বচরিত্রদের জীবন, তাঁদের প্রেম, সম্পর্কের সমীকরণ এবং আবেগও সমান গুরুত্ব পাচ্ছে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 5:12 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: একটা সময় ছিল, যখন বাংলা ধারাবাহিকের গল্প আবর্তিত হত মূলত নায়ক-নায়িকাকে কেন্দ্র করেই। তাঁদের প্রেম, মান-অভিমান, বিয়ে, সংসার, সুখ-দুঃখ, সম্পর্কের টানাপোড়েন কিংবা তাঁদের জীবনে একের পর এক ষড়যন্ত্র-সবকিছুর কেন্দ্রে থাকত গল্পের মুখ্য দুই চরিত্র। নায়ক-নায়িকার প্রেম জমে উঠল কি না, তাঁদের মিলন হবে নাকি বিচ্ছেদ, শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাধা পেরিয়ে তাঁরা এক হতে পারবেন কি না, তা নিয়েই দর্শকের যাবতীয় কৌতূহল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে বাংলা ধারাবাহিকের গল্প বলার ধরন।
এখন আর শুধু নায়ক-নায়িকার প্রেমে আটকে নেই চিত্রনাট্য। বরং গল্পের পার্শ্বচরিত্রদের জীবন, তাঁদের প্রেম, সম্পর্কের সমীকরণ এবং আবেগও সমান গুরুত্ব পাচ্ছে। কখনও কখনও তো সেই পার্শ্বচরিত্রদের রসায়নই ছাপিয়ে যাচ্ছে মুখ্য চরিত্রদের প্রেমকাহিনিকে! সাম্প্রতিককালের ধারাবাহিকগুলির দিকে তাকালে প্রথমেই বলতে হয় 'কুমকুম' ধারাবাহিকের কথা। কুমকুম ও ইশানের প্রেম যেমন গল্পের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ, তেমনই ধীরে ধীরে দর্শকের আগ্রহ বাড়াচ্ছে শাওলি ও কার্তিকের সম্পর্কের সমীকরণ।
তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে চলা রাগ, মায়া, আর অল্প হলেও টান অনুভব গল্পে যোগ করছে নতুন মাত্রা। গল্প যেদিকে এগোচ্ছে তাতে এদের দুজনের প্রেমের মৌতাত যে আজ না হয় কাল জমবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রভাবশালী ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে রবি বাজোরিয়ার প্রতারণার শিকার শাওলি। ঘটনাচক্রে বিয়ে হয় নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে কার্তিকের সঙ্গে। সেখানে এক চিলতে ঘরেই ওদের সংসার। বাড়িতে অন্যান্য সদস্যরাও আছে। শাওলিকে বাঁচাতেই বিয়েটা করতে হয় কার্তিককে। প্রেম গড়ে ওঠেনি এখনও কিন্তু একের অপরের প্রতি মায়া কাজ করে। শুধু তাই নয়, এই ধারাবাহিকে আশিস ও উর্মির রসায়নও আলাদা করে নজর কাড়ছে। অর্থাৎ, একই ধারাবাহিকের মধ্যে একাধিক প্রেমের গল্প সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। শাঁওলির চরিত্রে অনুষ্কা গোস্বামী, কার্তিকের চরিত্রে রবি শাহ।
এহেন ধারাবাহিকের আরও এক উদাহরণ নিঃসন্দেহে 'দেশের মাটি'। সেই ধারাবাহিকে রাজা-মাম্পির প্রেমের জনপ্রিয়তা একসময় এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, দর্শকের আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রেই মুখ্য চরিত্র নোয়া-কিয়ানের প্রেমকাহিনিও পিছিয়ে গিয়েছিল। রাজা-মাম্পির খুনসুটি, মান-অভিমান, একে অপরের প্রতি টান এবং সম্পর্কের ওঠাপড়া দর্শকের মনে আলাদা জায়গা করে নিয়েছিল। ধারাবাহিকের পার্শ্বচরিত্র হয়েও তারা হয়ে উঠেছিল দর্শকের অন্যতম আকর্ষণ। আসলে দর্শকের রুচি এবং প্রত্যাশার সঙ্গে তাল মিলিয়েই বদলাচ্ছে ধারাবাহিকের চিত্রনাট্য। এখন দর্শক শুধু মুখ্য চরিত্রদের জীবনের ওঠাপড়া দেখতে চান না। বরং পরিবারের অন্য সদস্যদের ব্যক্তিগত জীবন, তাঁদের প্রেম, স্বপ্ন, সংঘাত এবং সম্পর্কের রসায়নও জানতে আগ্রহী। ফলে পার্শ্বচরিত্ররা আর নিছক গল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হয়ে থাকছেন না। তাঁদেরও তৈরি হচ্ছে নিজস্ব গল্প, নিজস্ব পরিচিতি এবং দর্শকের সঙ্গে আলাদা সংযোগ।
এর ফলে ধারাবাহিকের গল্পেও আসছে বৈচিত্র্য। একটি প্রেমের গল্পের উপর নির্ভর না করে একাধিক সম্পর্কের সমান্তরাল বুনন তৈরি হচ্ছে। তাতে দর্শকের আগ্রহ ধরে রাখার সুযোগও বাড়ছে। কোনও একটি জুটির গল্পে সাময়িক একঘেয়েমি তৈরি হলেও অন্য জুটির রসায়ন দর্শককে ধারাবাহিকের সঙ্গে বেঁধে রাখতে পারে। তবে এই প্রবণতার সবচেয়ে বড় সাফল্য তখনই, যখন পার্শ্বচরিত্রের প্রেমকাহিনি মুখ্য গল্পের গুরুত্ব কমিয়ে না দিয়ে ধারাবাহিকের সামগ্রিক আকর্ষণ বাড়ায়। কারণ, দর্শক এখন একটি নয়, একাধিক জুটির প্রেমে পড়তে প্রস্তুত।
তাই বাংলা ধারাবাহিকের নতুন সমীকরণ যেন বলছে, গল্পের নায়ক-নায়িকা থাকবেন ঠিকই, কিন্তু প্রেমের মঞ্চে একচ্ছত্র আধিপত্য আর শুধু তাঁদের নয়। পার্শ্বচরিত্ররাও এখন নিজেদের রসায়নে মাত করতে পারেন দর্শককে। প্রশ্ন একটাই, আগামী দিনে এই ট্রেন্ড কি আরও বেশি করে জায়গা করে নেবে বাংলা ছোটপর্দায়? প্রশ্ন সেটাই।