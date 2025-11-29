শেষের পথে 'অনুরাগের ছোঁয়া', সেট থেকে একটা চুড়ি নিয়ে যাবেন তিয়াসা, আর বাকিরা?

ETV Bharat / entertainment

শেষের পথে 'অনুরাগের ছোঁয়া', সেট থেকে একটা চুড়ি নিয়ে যাবেন তিয়াসা, আর বাকিরা?

শুটিং শেষের শেষ দিনে পুরনো স্মৃতিতে ফিরলেন তারকারা ৷

anurager-chhowa-serial-cast-gets-emotional-talks-about-their-last-day-shoot
শেষের পথে 'অনুরাগের ছোঁয়া' (ধারাবাহিকের পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 29, 2025 at 1:35 PM IST

Updated : November 29, 2025 at 2:44 PM IST

কলকাতা, 29 নভেম্বর: তিন বছর আগে অর্থাৎ 2022 সালের 7 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় 'অনুরাগের ছোঁয়া' (Anurager Chhowa)। এবার তার বিদায়ের পালা। শেষ হতে চলেছে বাংলা ধারাবাহিক 'অনুরাগের ছোঁয়া'। শেষদিনে চোখের জল শুকোল না গল্পের দীপা এবং সুদীপা অর্থাৎ স্বস্তিকার। এদিন শুটিং শেষ হওয়ার পর ইউনিটের সকলের জন্য ছিল মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা। ভুরিভোজ করার পাশাপাশি কেক কাটিং, ছবি তোলা, মহামিলনে যুক্ত অভিনেতারা থেকে শুরু করে কলাকুশলীরাও। ধারাবাহিকের দুই খুদে সদস্য সোনা ও রূপাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভাসেন স্বস্তিকা।

এদিন রূপাঞ্জনা আর স্বস্তিকা ভাগ করে নেন অনেক পুরনো কথা। ফিরে যান বাতাসিয়া লুপে শুটিংয়ের কথায়। স্বস্তিকা বলেন, "সকলেই জানেন রূপাঞ্জনা দি প্রথমের দিকে আমাকে কতটা মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছেন। কিন্তু পরে যে ভালোবাসাটা পেয়েছি সেটা সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়। আজ শেষ দিন, মনটা ভালো নেই একদম। তবে, মহাপর্ব আসছে টানা 2 ঘণ্টার। ওটা সবাইকে দেখতে অনুরোধ করব। গোটা সিরিয়ালটা প্রথম থেকে টুকরো টুকরো করে দেখানো হবে।"

খুনসুটির গল্পে ফিরে যান অরিজিতা মুখোপাধ্যায়, "নিম ফুলের মধুর তিন বছরের জার্নির পর এখানে জয়েন করেছিলাম। খুব বেশিদিনের ছিলও না আমার ট্র‍্যাক। কিন্তু এই শেষদিনটা এলে মন খারাপ হয় বৈকি। বাকিরাও সেটের মজার কথায় মেতে ওঠেন।" তিয়াসা এবং ধ্রুবকে অল্পদিনের জন্য 'রোশনাই'তে দেখে আশ মেটেনি দর্শকের। সেই জায়গা পূরণ করে এই ধারাবাহিক, তাঁদের জুটিকে ফিরিয়ে এনে। কিন্তু তাও তা দীর্ঘস্থায়ী হল না। ওঁদের কথা অনুযায়ী, "এটা সত্যি কথা। আরও কয়েকদিন হলে ভালো হত।"

তিয়াসা লেপচা বলেন, "ধ্রুব দা এত ভালো অভিনেতা যে আমি ভয়ে ভয়ে থাকতাম কখন এক্সপ্রেশন পাল্টে ফেলে। আমাকেও সেভাবেই প্রস্তুত থাকতে হয়েছে। আর ওর এত হাইট যে হিল আর ফ্ল্যাট দুই ধরনের জুতোই আমাকে ক্যারি করতে হত। আজ এই সেট থেকে আমি পরতাম এমন একটা চুড়ি আমি নিয়ে নিয়েছি। ওটা থাকবে আমার কাছে চিরকাল।"

ধ্রুবও এদিন তিয়াসার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলেন, "তিয়াসার সঙ্গে কাজ করে আমি খুব খুশি। ভেবেছিলাম ধারাবাহিকটা আরও কিছুদিন চলবে। কিন্তু সেটা হল না। তবে, এই কদিনেও যে পরিমাণ ভালোবাসা পেয়েছি তা মনে থাকবে চিরকাল।"
সকলের হাতে এদিন স্মারক তুলে দেওয়া হয় প্রযোজনা সংস্থা এসভিএফ-এর তরফ থেকে। আগামী 30 নভেম্বর এই ধারাবাহিকের শেষ সম্প্রচার। রাত সাড়ে 9টা থেকে টানা 2 ঘণ্টার মহাপর্ব দেখবে দর্শক।

