'জনপ্রিয় পরিচালক' হিসাবে নাম জড়িয়েছে এপস্টাইন ফাইলসে ! মুখ খুললেন অনুরাগ কাশ্যপ

'জনপ্রিয় পরিচালক' হিসাবে নাম জড়িয়েছে এপস্টাইন ফাইলসে ! মুখ খুললেন অনুরাগ কাশ্যপ
এপিস্টনের প্রমোদ দ্বীপে কারা যেতেন, কী কী হত, তা জেনে শিউরে উঠছেন সাধারণ মানুষ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 11, 2026 at 4:55 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 মার্চ: এপস্টাইন ফাইলস বিতর্কে নাম জড়িয়েছে বলিউড পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপের ৷ এই মুহূর্তে কুখ্যাত অর্থলগ্নিকারী ও দণ্ডিত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টাইনকে ঘিরে যে সব তথ্য সামনে এসেছে, তা দেখে চমকে গিয়েছে বিশ্ববাসী ৷ এপিস্টনের প্রমোদ দ্বীপে কারা যেতেন, কী কী হত, তা জেনে শিউরে উঠছেন সাধারণ মানুষ ৷ এপস্টাইন বিতর্কে বহু বার নাম জড়িয়েছে মার্টিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৷ তার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে অনুরাগ কাশ্যপেরও ৷ অভিযোগকে কেন্দ্র করে প্রথমবার মুখ খুললেন পরিচালক ৷
এপস্টাইন সম্পর্কিত নতুন প্রকাশিত নথিতে বিশ্বজুড়ে বেশ কয়েকজন পরিচিত মানুষদের মধ্যে ইমেল আদান-প্রদানের বিষয়টি সামনে এসেছে ৷ চিনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া একটি অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য আমন্ত্রিতদের নিয়ে তৈরি হওয়া তালিকায় তথা ইমেলে কাশ্যপের নাম প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা গেছে।
একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পরিচালক এই বিতর্ক নিয়ে মুখ খোলেন ৷ তিনি জানান, নথিতে তাঁর নাম রয়েছে, মানেই এই নয় যে, এপস্টাইনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন, "সেটা একটা ব়্যান্ডম মেল ৷ হার্ভার্ড, ইয়েল, সব জায়গা থেকে আমরা আমন্ত্রণ পাই। আমি জানি না। আমি কখনও বেইজিং যাইনি। 2014 সালের আগে আমি একবার চিনের সাংহাইতে গিয়েছিলাম ৷ বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কাশ্যপ মজা করে বলেন, "বাহ! আমার এই ধরনের একটা কোম্পানি আছে।"
জানা গিয়েছে, যে ইমেল আদান-প্রদান করার কথা বলা হচ্ছে, সেখানে কাশ্যপকে একজন 'বলিউডের জনপ্রিয় পরিচালক' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ যাঁকে সম্ভবত কোনও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর বিষয় ছিল। তবুও, এমন কোনও প্রমাণ নেই যে পরিচালক কখনও এপস্টাইনের সংস্পর্শে এসেছিলেন ৷ কিংবা এপস্টাইন বা অপরাধমূলক প্রকৃতির কোনও অনুষ্ঠান বা ঘটনার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল।
এই নথিগুলি এপস্টাইনের সঙ্গে সম্পর্কিত তদন্ত এবং দেওয়ানি মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত রেকর্ডের একটি বড় তথ্যের অংশ। ফাইলগুলিতে রাজনীতি, ব্যবসা, শিক্ষা এবং বিনোদন জগতের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িত ইমেল, নথি এবং অন্যান্য যোগাযোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কুখ্যাত যৌন অপরাধী ও ধনকুবের এপস্টাইন, 2019 সালে ম্যানহাটনের একটি কারাগারে আটক থাকাকালীন মারা যান। তার মামলাটি বিশ্বব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণ করে ৷ তদন্তের সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নাম উল্লেখ থাকায় তৈরি হয় বিতর্ক ৷
একই কথোপকথনের সময়, কাশ্যপ 2021 সালে তাঁর বাড়িতে আয়কর অভিযানের কথাও উল্লেখ করেন ৷ পরিচালক জানান, অভিযানটি মূলত তাঁর প্রাক্তন প্রযোজনা সংস্থা, ফ্যান্টম ফিল্মসের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। তিনি বলেন, "আয়কর অভিযান ফ্যান্টম ফিল্মসের সঙ্গে আরও বেশি সম্পর্কিত ছিল ৷ আমরা সেই সময় ওই প্রযোজনা সংস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম ৷ আমরা আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম ৷ সেখানে কী ছিল? সেখানে কী ছিল না? কার কাছে আছে? কার কাছে নেই? এই ধরণের নানা প্রশ্নের মুখে তখন পড়তে হয়েছিল ৷"
উল্লেখ্য, ফ্যান্টম ফিল্মস 2011 সালে পরিচালক বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে, কাশ্যপ, মধু মন্টেনা এবং বিকাশ বহল মিলিত প্রয়াসে তৈরি করেছিলেন ৷ এই প্রযোজনা সংস্থা থেকে বেরিয়েছে 'কুইন', 'মাসান', 'লুটেরা' এবং 'উড়তা পাঞ্জাব'-সহ বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় সিনেমা ৷ অংশীদাররা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর 2018 সালে প্রযোজনা সংস্থা ভেঙে যায় ৷