ভেনিসে পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান ! এবার কি বাংলা ছবিতে হাত অনুপর্ণার?

ভেনিসে পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান ! এবার কি বাংলা ছবিতে হাত অনুপর্ণার?
সম্প্রতি কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছেন পরিচালক অনুপর্ণা। তারপর থেকেই উঠেছে গুঞ্জন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 11, 2026 at 1:47 PM IST
কলকাতা, 11 মার্চ: গত বছর 82 তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে 'ওরিজন্টি হরাইজনস' (Orizzonti Horizons) বিভাগে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান অর্জন করেন অনুপর্ণা রায় (Anuparna Roy)। তাঁর পরিচালিত ‘সংস অফ ফরগটেন ট্রিজ’-এর জন্যই শ্রেষ্ঠ পরিচালকের খেতাব পান তিনি। সম্প্রতি কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছেন পরিচালক অনুপর্ণা। আদতে বঙ্গতনয়া কি বাংলা ছবি বানাবেন না? এই প্রশ্ন তাঁর কাছে গিয়েছে প্রথম দিন থেকেই। আশা করা যায়, এবার সুখবর পেতে চলেছেন দর্শক ও অনুরাগীরা ৷
জানা গিয়েছে, কলকাতার অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর তাঁর সাক্ষাৎ হয় ‘ক্যালাইডোস্কোপ’-এর কর্ণধার সমীরণ দাসের সঙ্গে। সেই সাক্ষাতে ছিলেন অভিনেত্রী পাওলি দামও। সামাজিক মাধ্যমে সেই ছবিও দেখা যাচ্ছে। সমীরণ দাস সেই পোস্টে অনুপর্ণার সঙ্গে আগামী দিনে কাজ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতেই পারে অনুপর্ণা রায়ের প্রথম বাংলা ছবি হতে পারে ‘ক্যালাইডোস্কোপ’-এর সঙ্গে। তবে, বাকিটা জানার জন্য অপেক্ষাই সম্বল।
প্রসঙ্গত, একদিন সিনেমার প্রতি ভালোবাসার টানেই ঘর ছাড়েন অনুপর্ণা। পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রিতে। পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামে একেবারে মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম অনুপর্ণার। সেখানেই সরকারি স্কুলে পড়াশোনা। পরবর্তীকালে পশ্চিম বর্ধমানের কুলটিতে পাকাপাকিভাবে চলে আসেন তিনি । কুলটি কলেজ থেকে স্নাতক এবং পরবর্তীতে দিল্লিতে স্নাতকোত্তর। পেয়েছিলেন চাকরিও। কিন্তু কোভিডকালে চাকরি ছেড়ে দেন। কেননা তখন মনের কোণে বাসা বেঁধেছিল সিনেমা তৈরির নেশা। ঘোর আপত্তি ছিল বাড়ির লোকের। কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বাবা-মাও। কিন্তু একগুঁয়ে মেয়েটি বলেছিল, "একদিন আমাকে গোটা বিশ্ব চিনবে"। আর সেই কথাই সত্যি হয়।
কুলটির কন্যা অনুপর্ণা রায় 82তম ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁর ছবি ‘সংস অফ ফরগটেন ট্রিজ’-এর জন্য জেতেন 'ওরিজন্টি হরাইজনস' (Orizzonti Horizons) সেকশনে সেরা পরিচালকের পুরস্কার । অনুপর্ণার প্রথম ছবি ছিল 'রান টু রিভার'। এই ছবির শুটিং হয়েছিল পুরুলিয়ারই বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে । অনুপর্ণার দ্বিতীয় ছবি 'সংস অফ ফরগটন ট্রিস' (Songs of Forgotten Trees)। এই ছবির পরিচালনা করেই 82তম ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'ওরিজন্টি হরাইজনস' সেকশনে সেরা পরিচালকের পুরস্কার জিতে নিয়েছেন এই বঙ্গতনয়া ।
অনুপর্ণার লড়াই সহজ ছিল না । চাকরি ছেড়ে যখন সিনেমা বানাতে চেয়েছিলেন, তখন বাড়িতে বাবা-মা সবচেয়ে বেশি রুষ্ট হযন । বাবা তো কটাক্ষ করে বলেছিলেন, "চাকরি ছেড়ে সিনেমা বানাতে চাইছো, সত্যজিৎ রায় হবে নাকি ?" মা বলেছিলেন, "মরীচিকার পিছনে দৌড়াচ্ছো, পাগল হয়ে গেছো নাকি ?" সেই অনুপর্ণাই আজ ভারতীয় সিনেমাকে সমৃদ্ধ করলেন। লক্ষ্য আরও বহুদূর।