কঠিন সময়ে পাশে ছিলেন না অনুপম ! কোন ক্ষোভ মনে লুকিয়ে রেখেছিলেন ভাই রাজু খের ?

কঠিন সময়ে পাশে ছিলেন না অনুপম ! কোন ক্ষোভ মনে লুকিয়ে রেখেছিলেন ভাই রাজু খের ?
Raju Kher on Anupam Kher: ভাইয়ের আর্থিকভাবে কঠিন পরিস্থিতিতে অনুপম খের পাশে ছিলেন না ৷ কী মনে হয়েছিল রাজু খেরের ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 12:55 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 অক্টোবর: অনুপম খেরের ভাই, অভিনেতা ও পরিচালক রাজু খের সম্প্রতি একটি টেলিভিশন প্রজেক্টে প্রতারিত হওয়ার পর নিজের আর্থিক সংকটের কথা সকলের সামনে তুলে ধরেন ৷ রাজু স্বীকার করেছেন যে, সেই সময়েই প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা হয়ে ওঠা তাঁর ভাই এই কঠিন সময়ে তাঁকে সাহায্য করবেন-এমনটা তিনি আশা করেছিলেন। তবে প্রত্যাশিত সেই সাহায্য না পেয়ে তিনি বেশ অবাক ও হতাশ হয়েছিলেন।
একটি 'শো'-তে বিনিয়োগ করতে ফ্ল্যাট বিক্রি
একটি চ্যানেলের জন্য শো তৈরি করতে গিয়ে নিজের বাড়ি বিক্রি করা এবং পরবর্তীতে সেই চ্যানেলটিই রাতারাতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অনুপমের ভাই, রাজু এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "একটা সময় আমার খুব খারাপ যাচ্ছিল। আমি আমার বাড়ি বিক্রি করেছিলাম কারণ একটা নতুন চ্যানেল আসছিল ৷ তাই অন্য জায়গায় একটা ফ্ল্যাট কিনেছিলাম। নতুন চ্যানেলটি চালু হওয়ার কথা ছিল এবং অনেকেই তখন পাইলট (শো-এর পরীক্ষামূলক পর্ব) তৈরি করছিলেন, এমনকি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়ে গিয়েছিল। আমিও 'লাইফ কে লিয়ে কুছ ভি করেগা' (Life Ke Liye Kuch Bhi Karega) নামে একটি অনুষ্ঠান তৈরি করেছিলাম। হঠাৎ জানতে পারলাম যে চ্যানেলটিই উধাও হয়ে গিয়েছে। ফ্ল্যাট বিক্রি করে পাওয়া টাকাটা আমি ওই অনুষ্ঠানেই বিনিয়োগ করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আমার জীবনটা বেশ ভালোই চলছে ৷ পরিবারের জন্য সবকিছু গুছিয়ে নিয়েছি। আর তারপরই চ্যানেলটা গায়েব হয়ে গেল, কেউ জানত না কী হয়েছে... শুধু তাদের দরজায় তালা ঝুলছিল।"
ভাই অনুপমের সাহায্য না পাওয়া
সাক্ষাৎকারে রাজু জানান, সেই সময়ে তিনি কোনও কাজ পাচ্ছিলেন না ৷ একইসঙ্গে বাড়ি ভাড়া মেটানোর চাপও ছিল তাঁর ওপর। এই কঠিন সময়ে তিনি আশা করেছিলেন যে ভাই অনুপম খের তাঁকে সাহায্য করবেন। কিন্তু অনুপম নিজেও পেশাগতভাবে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ তিনি তখন কোনও প্রজেক্ট নিচ্ছিলেন না কারণ তিনি ভালো বা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের অপেক্ষায় ছিলেন। এর ফলে রাজুর মনে হয়েছিল যে, তাঁর ভাই তাঁকে সাহায্য করার জন্য আরও অনেক কিছু করতে পারতেন, কিন্তু করেননি।
অভিনেতা-পরিচালক রাজু বলেন, "সেই সময় বাড়ি ভাড়া দেওয়ার চাপও আমার ওপর ছিল। আমার আর কেউ ছিল না, একমাত্র ভাইয়ের সঙ্গেই কথা বলতে পারতাম ৷ ভেবেছিলাম তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন। কিন্তু সেই সময় তিনিও কাজ করা বন্ধ রেখেছিলেন। কারণটা ছিল যে, তিনি কোনও অদ্ভুত বা বাজে সিনেমা করতে চাইছিলেন না ৷ তিনি চেয়েছিলেন গুরুত্বপূর্ণ কোনও চরিত্রে অভিনয় করতে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে ভাই আমাকে সাহায্য করেননি। 'তিনি চাইলে সাহায্য করতে পারতেন'-সেই সময় আমার এমনটাই মনে হয়েছিল।"
তবে একই কথোপকথনের সময় রাজু স্বীকার করেন যে, শুরুতে তিনি অনুপমের কাছ থেকে সাহায্যের প্রত্যাশা করলেও, পরে তাঁর ভাইয়ের একটি সাক্ষাৎকার পড়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। রাজু একটি সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেন যেখানে অনুপম নিজের সন্তান না থাকার বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন। প্রসঙ্গত, অনুপম অভিনেত্রী কিরণ খেরকে বিয়ে করেছেন। প্রথম পক্ষের সন্তান সিকন্দর খেরের মা কিরণ আর অনুপমও সিকন্দরকে নিজের সন্তানের মতোই গণ্য করার কথা বলেছেন।
রাজু জানান, নিজের সন্তান না থাকার বিষয়ে অনুপমের আক্ষেপের কথা শুনে তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি তাঁর ভাইয়ের পরিস্থিতিকে গুরুত্ব দেননি। তিনি ভেবেছিলেন, অনুপম আর্থিকভাবে সফল হওয়ায় তাঁর হয়তো কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজু বুঝতে পারেন যে, তাঁর ভাইকেও নিজস্ব নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছিল।
রাজু খের একজন অভিনেতা ও পরিচালক, যিনি হিন্দি সিনেমা ও টেলিভিশনে ব্যাপকভাবে কাজ করেছেন। নব্বইয়ের দশকে অভিনয় জীবন শুরু করা রাজু 'গোলাম', 'জঙ্গল', 'ওম জয় জগদীশ', 'শুটআউট অ্যাট ওয়াডালা', 'কৃষ 3', 'ম্যায় তেরা হিরো', 'উঁচাই' এবং 'পাটনা শুক্লা'-র মতো সিনেমায় অভিনয় করেছেন। এ ছাড়াও, রাজু 1999 সালের টিভি ধারাবাহিক 'সংস্কার' পরিচালনা করেছেন এবং 'মঞ্জিলেঁ', 'অভিলাষা' ও 'রেত কা দরিয়া'-র মতো অনুষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্বও পালন করেছেন।