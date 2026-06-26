নিজেকে 95 শতাংশ কাশ্মীরি, 5 শতাংশ বাঙালি বলে দাবি অনুপম খেরের, কেন ?
কলকাতায় অনুপম খের ৷ 26 বছর পর ফের একবার বাংলা ছবির প্রযোজনায় বিখ্যাত অভিনেতা ৷ 'শুরু থেকে শুরু'র সাংবাদিক সম্মেলনে কী বললেন অন্যান্যরা?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 26, 2026 at 5:06 PM IST
কলকাতা, 26 জুন: ঋতুপর্ণ ঘোষের পরিচালনায় 'বাড়িওয়ালি'র পর আর কোনও বাংলা ছবির প্রযোজনা করেননি অনুপম খের। আজ ঠিক 26 বছর পর বাংলা সিনেমা প্রযোজনা করতে চলেছেন অনুপম খের। ফিরদৌসুল হাসানের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনায় ‘শুরু থেকে শুরু’ ছবিটি প্রযোজনা করছেন অনুপম খের। ছবির পরিচালনায় শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ে টোটা রায়চৌধুরী, পাওলি দাম। টোটা-পাওলি ছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে রাহুল বোসকে। স্বভাবতই, দীর্ঘদিন বাদে বাংলা ছবিতে বাইরে থেকে বিনিয়োগ আসায় খুশি ছবির আরেক প্রযোজক ফিরদৌসুল হাসান।
মহরমের সকালে কলকাতায় এই ছবি নিয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন অনুপম খের, ফিরদৌসুল হাসান, টোটা রায়চৌধুরী, পাওলি দাম, রাহুল বোস, জিৎ গাঙ্গুলী সহ ছবির সঙ্গে জড়িত অন্যান্য কুশীলবেরাও। হাজির ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডা. স্বপন দাশগুপ্ত, অভিনেত্রী তথা বিধায়ক রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। সকলের সামনে এদিন আগামী ছবির জন্য রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রস্তাব দিলেন অনুপম খের। তিনি রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে বলেন, "আমরা আপনার মতো অভিনেত্রীক ছাড়তে চাই না।" উত্তরে রূপা বলেন, "এমন কথা তো ছিল না।"
অনুপম খের আরও বলেন, "বাড়িওয়ালির পর আর ছবি করা হয়নি। তবে, ঋতুপর্ণর সঙ্গে আরও একটা ছবির কথা ছিল, দুর্ভাগ্যবশত হয়নি। তবে, এবার অনেকদিন পর আবার এলাম বাংলা ছবি বানাতে। হাসানের সঙ্গে আমার এক বছরের আলাপ। খুব স্পষ্টবাদী একজন মানুষ। খুব গোছানো মানুষ। ওনাকে পার্টনার হিসেবে পেয়ে আমি খু্শি।"
তিনি আরও বলেন, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাকে সব রকমের স্বাধীনতা দেবেন বলেছেন। যেখানে শুট করতে চাইব সেখানেই তিনি অনুমতি দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এখানে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনদের মতো মানুষ ছিলেন। আমি আরও কাজ এখানে করতে চাই। যে কোনও ভাষায় ছবির ক্ষেত্রেই ফর্মুলা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফর্মুলা ঠিক থাকলেই টিকে থাকা যাবে।"
অনুপম আগামীদিনে বাংলা ছবি পরিচালনা করতে চান বলেও জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, "কলকাতার দর্শক অসাধারণ। দর্শকই আমাদের শিক্ষিত করে তোলে। এখানকার যে কোনও খাবার আমার ভালো লাগে। কাল বেগুন ভাজা, ডাল খেয়েছি। আজ আমিষ খাবো। আমার ডি এন এ পরীক্ষা করে পাওয়া গেছে আমি ৯৫ শতাংশ কাশ্মীরি, ৫ শতাংশ বাঙালি। জানি না কীভাবে। ল্যাবরেটরির কাছেই এর উত্তর আছে।" ছবিটি নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী পাওলি দাম, টোটা রায়চৌধুরী, রাহুল বোস এবং প্রযোজক ফিরদৌসল হাসান। প্রত্যেকেই আশার আলো দেখছেন। একটা সময় বাইরে থেকে প্রযোজক আসা বন্ধ হয়ে যেতে বসেছিল। সেখানে অনুপম খেরের কাছ থেকে বন্ধুত্বের হাত পেয়ে খুশি ফিরদৌসল হাসান।
তিনি বলেন, "সব ইন্ডাস্ট্রির মতো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটাও একটা ইন্ডাস্ট্রি। অনুপম খের জি'র আসাটা একটা বড় খবর। শুধু আর্থিক নয়, উনি ক্রিয়েটিভ দিকটিও দেখবেন। উনি একজন দামী অভিনেতা এবং প্রযোজক। বাংলা সিনেমার ভালোর জন্য এটা দারুণ একটা ব্যাপার হল।"