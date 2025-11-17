সম্পর্কের বাঁধনে শিকড়ের খোঁজ ! IFFI-তে অনুপম খেরের 'ক্যালোরি'র আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার

সম্পর্কের বাঁধনে শিকড়ের খোঁজ ! IFFI-তে অনুপম খেরের 'ক্যালোরি'র আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার
সত্যঘটনা অবলম্বনে তৈরি এই সিনেমা টরন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে একাধিক পুরস্কার জিতেছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2025 at 11:03 AM IST
হায়দরাবাদ, 17 নভেম্বর: 1985 সালে এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট 182-এ বোমা হামলা ৷ যেখানে প্রাণ হারান 329 জন । সেখানে প্রাণ হারান পরিচালক ঈশা মারজারার পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য ৷ সেই যন্ত্রণা থেকে পরিচালকের মায়ের সঙ্গে বন্ধন, শিখ-কানাডিয়ান পরিবারের ঐতিহ্য-নীরবতা, ভুল বোঝাবুঝি, চাপা সংঘাত সম্পর্কের ভাঙা-গড়া নিয়ে তৈরি হয়েছে সিনেমা 'ক্যালোরি' ৷ সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে এই সিনেমার কাহিনি ৷
অনুপম খের (Anupam Kher) অভিনীত এই সিনেমার প্রিমিয়ার হতে চলেছে গোয়ায় আয়োজিত 56তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (IFFI) ৷ 23 নভেম্বর সিনেমা অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ক্যাটাগরিতে দেখানো হবে এই সিনেমা। ছবিটি কানাডার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে 28 নভেম্বর।
20 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে 56তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ৷ যা চলবে 28 নভেম্বর পর্যন্ত ৷ সেখানেই জায়গা করে নিয়েছে ইন্দো-কানাডিয়ান পরিচালক ঈশা মারজারা রচিত ও পরিচালিত 'ক্যালোরি' (Calorie) ৷ সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে এই সিনেমার চিত্রনাট্য ৷ IFFSA টরন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে কানাডিয়ান প্রিমিয়ারে সেরা ফিচার, সেরা পরিচালক এবং সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতেছে এই সিনেমা ৷
অনুপম খের ছাড়াও সিনেমায় মুখ্যচরিত্রে রয়েছেন ইলোরা পট্টনায়েক, যিনি 'সর্ট অফ', 'স্টার ট্রেক: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস', 'কিমস কনভিনিয়েন্স' এবং 'জিনি অ্যান্ড জর্জিয়া'-এর জন্য পরিচিত ৷ এছাড়াও রয়েছেন ডলি আহলুওয়ালিয়া, শানায়া ধিলন-বীরমান ও অ্যাশলে গ্যাঙ্গার, সানা সৈয়দ, পূজা উৎপল ও টিয়া ভাটিয়া। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন জো বালাস (Joe Balass)।
সিনেমার গল্প কিছুটা এরকম-
গল্পে তিন প্রজন্মের নারীদের তাদের অতীত, গোপন রহস্যকে তুলে ধরে ৷ গল্পটি এক মা মণিকাকে দিয়ে শুরু ৷ তিনি শিখ পরিবারের মেয়ে ৷ থাকেন কানাডায় ৷ একা হাতে মণিকা তার দুই মেয়েকে মানুষ করে ৷ একটা সময় মণিকা তার দুই মেয়েকে ভারতে থাকা আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে পাঠায় ৷ যাতে তার সন্তান পঞ্জাবি শিকড়ের সঙ্গে নিজেদের খুঁজে পায়৷ তাদের এই ভারত সফর জীবনের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে যায় ৷ কীভাবে, তার উত্তর রয়েছে সিনেমায় ৷
ছবির লেখক-পরিচালক ঈশা মারজারা বলেন, "ক্যালোরি হল মা ও মেয়েদের গল্প ৷ এটি ব্যক্তিগত শোক, 1985 সালের এয়ার ইন্ডিয়া ট্র্যাজেডিতে আমার নিজের পরিবারের ক্ষতি থেকে থেকে তুলে আনা এক ঘটনা ৷ এই গল্পের মাধ্যমে, আমি খোঁজার চেষ্টা করেছি কীভাবে প্রজন্ম এবং সীমানা পেরিয়ে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, শক্তি-শান্তি খুঁজে পাওয়া যায়।" অভিনেতা অনুপম খের বলেন, "ক্যালোরি একটি গভীর মানবিক গল্প যা সীমানা ছাড়িয়ে যায়। এটি পরিবার, স্মৃতি এবং যন্ত্রণার নিরাময় সম্পর্কে - এমন এক কাহিনি যা প্রতিটি দর্শকের মন ছুঁয়ে যাবে ৷ আমি ঈশার গল্প বলার সততা এবং আবেগপূর্ণ সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম।"