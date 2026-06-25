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'বাড়িওয়ালি'র পর ফের বাংলা ছবির প্রযোজনায় অনুপম খের, কারা রয়েছেন সেই ছবিতে?

'অনুপম খের স্টুডিয়ো' এবং 'ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশন'-এর তরফে এই ছবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপর্বে থাকছে তারকাদের চমক ৷

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বাংলা ছবির প্রযোজনায় অনুপম খের (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 5:09 PM IST

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কলকাতা, 25 জুন: ছাব্বিশ বছর পর ফের বাংলা সিনেমা প্রযোজনা করতে চলেছেন অনুপম খের (Anupam Kher)। খবর, ফিরদৌসুল হাসানের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনায় ‘শুরু থেকে শুরু’ (Shuru theke Shuru) ছবিটি প্রযোজনা করতে চলেছেন অনুপম খের। পরিচালনায় শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, টলিউডের গণ্ডি পেরিয়ে বলিউডেও আজ তাঁরা পরিচিত মুখ। অভিনয়ে টোটা রায়চৌধুরী, পাওলি দাম। এছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে রাহুল বোসকে। স্বভাবতই, দীর্ঘদিন বাদে বাংলা ছবিতে বাইরে থেকে বিনিয়োগ আসায় খুশি ছবির আরেক প্রযোজক ফিরদৌসুল হাসান।

অনুপম খের শেষবার কাজ করেছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গে 'বাড়িওয়ালি' ছবিতে। তারপর প্রায় দু’দশকে বাংলা সিনেমার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ ছিল না তাঁর। কোনও বাংলা ছবিতেই আর বিনিয়োগ করেননি তিনি। প্রসঙ্গত, 2002 সালে রিলিজ করে ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচালিত ‘বাড়িওয়ালি’। যেখানে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন স্বনামধন্য অভিনেত্রী তথা অনুপমজায়া কিরণ খের। আড়াই দশক আগে ‘বাড়িওয়ালি’ ছবির শুটিং শুরুর আগে আচমকাই শেষমুহূর্তে সরে দাঁড়ান প্রযোজক। সেসময়ে ঋতুপর্ণ ঘোষের ভাবনাকে সিনেপর্দায় তুলে ধরতে প্রযোজনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন অনুপম খের।

বাকিটা ইতিহাস। পরবর্তীতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় পুরস্কারও পায় এই ছবি। ‘বাড়িওয়ালি’তে কিরণের কণ্ঠ নিয়ে সেসময়ে কম চর্চা হয়নি। এরপর আর বাংলা সিনেমায় বিনিয়োগ করেননি অনুপম খের। এবার ছাব্বিশ বছর বাদে ফের বাংলা সিনেমার প্রযোজনায় এগিয়ে এলেন বর্ষীয়ান এই অভিনেতা।
আদতে সম্পর্কের গল্প বলবে ‘শুরু থেকে শুরু’ ছবিটি। এক দম্পতির সঙ্গে সমান্তরালে বাবা-মেয়ের সম্পর্কের কাহিনি ফুটে উঠবে এই ছবিতে।

গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, পাহাড়ের শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশে এক দম্পতির সম্পর্ক আচমকাই বাঁক নেয় কঠিন পরীক্ষার মুখে। যে চরিত্র দুটিতে অভিনয় করবেন টোটা ও পাওলি। আরেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন রাহুল বোস। চলতি বছরের নভেম্বর, ডিসেম্বর নাগাদ শুটিং শুরু হওয়ার কথা। গল্পের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বাংলার কোনও পাহাড়ি অঞ্চলকেই লোকেশন হিসেবে বেছে নেওয়া হবে, বলে জানা গিয়েছে সম্প্রতি।

'অনুপম খের স্টুডিয়ো' এবং 'ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশন'-এর তরফে 26 জুন আয়োজিত এই ছবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপর্বে কলকাতায় হাজির থাকবেন অনুপম খের। টোটা রায়চৌধুরী, পাওলি দাম, রাহুল বোস, স্নেহা পাল, শমিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ফিরদৌসুল হাসান।

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