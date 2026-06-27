মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ অনুপম খেরের, কী কথা হল দুজনের?
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে অনুপম সাক্ষাতে সিনে জগতের উন্নতির যোগ দেখছেন অনেকেই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 12:29 PM IST
কলকাতা, 27 জুন: ছাব্বিশ বছর পর বাংলা ছবিতে বিনিয়োগ করতে চলেছেন অনুপম খের (Anupam Kher)। ঋতুপর্ণ ঘোষের 'বাড়িওয়ালি'তে বিনিয়োগের পর আর কোনও বাংলা ছবিতে বিনিয়োগ করেননি তিনি। এবার তিনি হাত ধরেছেন বাংলার ব্যস্ত প্রযোজক ফিরদৌসুল হাসানের। ছবির নাম 'শুরু থেকে শুরু'। পরিচালনায় শমিক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ে রাহুল বোস, টোটা রায়চৌধুরী এবং পাওলি দাম-সহ আরও অনেকে।
ছবির সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হওয়ার আগে অনুপম খের ময়দানে PWD টেন্টে এসে দেখা করলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) সঙ্গে। দু'জনের কথোপকথনের ভিডিয়ো থেকে জানা যায়, দুজনেই দুজনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একে অপরের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে এগিয়ে চলার শুভকামনা জানালেন। দুজনের আলাপচারিতায় উঠে আসেন সত্যজিৎ রায় থেকে হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গও।
এরপর সাংবাদিক সম্মেলনে এসে অনুপম খের জানান, "আমি আজ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেছি। উনি আমাকে সব রকমভাবে সহযোগিতা করবেন ছবি বানাতে এবং অভিনয় শিক্ষার স্কুল বানাতে, এমন আশ্বাসই দিয়েছেন। বলেছেন বাংলার যে কোনও প্রান্তে শুটিং করতে পারব আমরা। উনি পাশে আছেন।" উল্লেখ্য, আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্য সরকারকে অনুপম খের জানিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে অ্যাকটিং স্কুলও তৈরি করতে চান তিনি।
এদিন অভিনেতা-প্রযোজক, নাট্যকর্মী বলেন," 'অনুপম খের স্টুডিয়ো, 26 বছর পরে কোনও বাংলা ছবি তৈরি করতে যাচ্ছে, সেই কথাই মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে গিয়েছিলাম। 26 বছর আগে, ঋতুপর্ণ ঘোষের সিনেমা 'বাড়িওয়ালি' বানিয়েছিলাম। তারপরে এই সিনেমাটা, 'শুরু থেকে শুরু'। আমি এখানে অভিনয়ের স্কুলও তৈরি করতে চাই। মুখ্যমন্ত্রী আমায় শুভকামনা জানিয়েছেন।"
অনুপম খের আরও বলেন, " মুখ্যমন্ত্রী যে যে বদল বাংলায় আনতে চান, সেগুলি ভীষণ ভালো। বাংলাকে উনি প্রগতির দিকে নিয়ে যেতে চান। আমি বিশ্বাস করি, এটা সম্ভব। আমাদের সিনেমার নাম, 'শুরু থেকে শুরু।' আমি মুখ্যমন্ত্রীকেও সেটাই বললাম যে, আপনিও শুরু থেকেই শুরু করুন। আমাদের কাজেও আপনার সাহায্য চাই।"