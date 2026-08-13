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'ক্রাইম পেট্রোল' সঞ্চালনায় 'সিংঘম' অজয়, অনুপের জনপ্রিয়তাকে টেক্কা দিতে পারবেন ?

শুরু হতে চলেছে জনপ্রিয় শো, ক্রাইম পেট্রোল (Crime Patrol)- এর নতুন সিজন ৷ সিজনে সঞ্চালক হিসাবে থাকছেন অজয় দেবগণ ৷ মুখ খুললেন অনুপ সোনি ৷

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'ক্রাইম পেট্রোল' সঞ্চালনায় অজয়, কী বললেন অনুপ ? (এএনআই/আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2026 at 11:49 AM IST

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হায়দরাবাদ, 13 অগস্ট: অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan) কিংবা সলমন খানকে (Salman Khan) সঞ্চালক হিসাবে টেলিভিশন দুনিয়ার বেতাজ বাদশা বলা যায় ৷ দীর্ঘ সময় ধরে এই তারকারা ড্রয়িংরুমে দর্শকদের বেঁধে রেখেছিলেন ৷ এবার সেই জুতোয় পা গলিয়েছেন অভিনেতা অজয় দেবগণ ৷ বলিউডের 'সিংঘম' এবার নিয়ে আসছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া শিহরণ জাগানো কিছু অপরাধমূলক ঘটনা ৷ টিভির পর্দায় শুরু হতে চলেছে জনপ্রিয় শো, ক্রাইম পেট্রোল (Crime Patrol)- এর নতুন সিজন ৷ আর সিজনে সঞ্চালক হিসাবে থাকছেন অজয় দেবগণ (Ajay Devgn) ৷

দীর্ঘ সময় ধরে এই শো সঞ্চালনা করে এসেছেন টেলিভিশনের আর এক জনপ্রিয় অভিনেতা অনুপ সোনি ৷ প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে তিনি ছোটপর্দায় দেশবাসীকে সচেতন ও সতর্ক করে এসেছেন ৷ অপরাধের মনস্তত্বকে বিশ্লেষণ করে এসেছেন ৷ সাবধান করে এসেছেন ৷ এবার সেই গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন অজয় ৷

'ক্রাইম পেট্রোল' নিয়ে কী বললেন অনুপ সোনি ?

সোনি চ্যানেলের কর্তৃপক্ষের তরফে, অজয়কে নতুন সঞ্চালক হিসেবে ঘোষণা করার পর, অনুপ এই পরিবর্তন নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানান ৷ পাশাপাশি, 'ক্রাইম পেট্রোল'-এর সঞ্চালক হিসেবে নিজের রেখে যাওয়া ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন। এএনআই (ANI)-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অনুপ সোনি বলেন, "আমার কেরিয়ারে 'ক্রাইম পেট্রোল'-এর চেয়ে বড় কোনও কাজ না আসা পর্যন্ত আমি অন্য যতই কাজ করি না কেন, মানুষ আমাকে 'ক্রাইম পেট্রোল'-এর জন্যই মনে রাখবে। 'ক্রাইম পেট্রোল'-এর আগে মানুষ আমাকে 'বালিকা বধু'-র জন্য চিনত। কিন্তু 'ক্রাইম পেট্রোল' আসার পর মানুষ 'বালিকা বধু'-র কথা ভুলে যায়।"

বর্ষীয়ান অভিনেতা অনিল কাপুরের কাছ থেকে পাওয়া পরামর্শের কথা উল্লেখ করে অনুপ সোনি বলেন, একজন অভিনেতার জার্নিতে কিছু নির্দিষ্ট চরিত্র বা প্রজেক্ট অনিবার্যভাবেই তাঁর পরিচয়ের প্রধান ভিত্তি হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, "যেহেতু এই কাজগুলো জনপ্রিয় হয়, তাই একজন অভিনেতা হিসেবে সেগুলোর থেকে দূরে না পালিয়ে বরং সেগুলোকেই আপন করে নেওয়া উচিত।" 'ক্রাইম পেট্রোল'-এ অজয় দেবগন সঞ্চালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চলায়, এই শো-টি তাঁর কর্মজীবনে যে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে, তা নিয়ে সোনির (সনি এন্টারটেইনমেন্ট টেলিভিশন) আলোচনায় উঠে এসেছে সেই অভিজ্ঞতার কথা।

'ক্রাইম পেট্রোল'-এর নতুন সঞ্চালক অজয়

এই সপ্তাহের শুরুর দিকে, 'ক্রাইম পেট্রোল'-এর নির্মাতারা নতুন সিজনের প্রথম প্রোমো প্রকাশ করেছেন। এতে অজয়কে দেখা গিয়েছে ৷ নতুন সঞ্চালক হিসেবে তাঁর ভূমিকার এক ঝলক দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয় প্রোমোতে। যেখানে অজয়কে দেশের অপরাধ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে দেখা যায় ৷ অভিনেতা কথায় উঠে আসে, অপরাধের পেছনে থাকা ব্যক্তিটি প্রায়শই ভুক্তভোগীর পরিচিত কেউ হন। তিনি এই বলে প্রোমোটি শেষ করেন, "আমি থাকব আপনাদের সঙ্গে"। ক্রাইম পেট্রোলের- নতুন এই সিজন শুরু হবে 31 অগস্ট থেকে ৷

নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া

নতুন প্রোমো আসতেই অনেক অনুরাগী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ৷ অনেকেই লিখেছেন, সঞ্চালক হিসাবে অজয়কে দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা ৷ আবার কারও কারও মতে, পুরনো সঞ্চালক হিসাবে অনুপ সোনিকে 'বিট' করা সম্ভব নয় ৷

টিভি জনপ্রিয় শো ক্রাইম পেট্রোল

ক্রাইম পেট্রোল 2003 সালে সোনি-তে প্রিমিয়ার হয়েছিল ৷ দিবাকর পুন্ডি প্রথম এই শো সঞ্চালনা করেন ৷ এরপর 2004 সালে শক্তি আনন্দ সঞ্চালনা করেন ৷ কিন্তু 2006 সালে এই শো বন্ধ হয়ে যায় ৷ এর চার বছর পর অর্থাৎ 2010 সালে সঞ্চালক হিসাবে অনুপ সোনি এবং সাক্ষী তানওয়ারের হাত ধরে পুনরায় ক্রাইম পেট্রেল টেলিকাস্ট শুরু হয় ৷ অনুপ 2011 সালের পর একক হোস্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং 2018 সাল পর্যন্ত এটি হোস্ট করতে থাকেন। তারপর থেকে, দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠী দাহিয়া, সোনালি কুলকার্নি, আশুতোষ রানা এবং সঞ্জীব ত্যাগী বিভিন্ন সিজন হোস্ট করেছেন। সেই তালিকায় এবার নাম জুড়ল অভিনেতা অজয় দেবগণেরও ৷

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ANUP SONI
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AJAY DEVGN TV HOST
ক্রাইম পেট্রোল অজয় দেবগণ অনুপ সোনি
ANUP SONI AJAY DEVGN CRIME PATROL

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