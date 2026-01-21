ETV Bharat / entertainment

বলিউডে কাজ পাচ্ছেন না ! এআর রহমানকে 'পরামর্শ' না 'খোঁচা' দিলেন অনুপ জালোটা ?

সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের জন্য এ আর রহমানকে উপহাস অনুপ জালোটার ৷ অস্কারজয়ী তারকাকে কী পরামর্শ ভজন গায়কের ?

এআর রহমানকে কোন পরামর্শ দিলেন অনুপ জালোটা ? (আইএএনএস)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 21, 2026 at 4:20 PM IST

হায়দরাবাদ, 21 জানুয়ারি: অস্কারজয়ী সুরকার এ আর রহমানকে (AR Rahman) ঘিরে বিতর্কের মুখে পড়েছেন গায়ক অনুপ জালোটা (Anup Jalota)। তিনি রহমানকে তার সাম্প্রতিক 'সাম্প্রদায়িক' মন্তব্যের জন্য কটাক্ষ করেছেন। জালোটার মন্তব্য এখন ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷

কী বলেছেন অনুপ জালোটা ?

ভিডিয়োতে, অনুপ খোলাখুলিভাবে রহমানের দাবিগুলি প্রত্যাখ্যান করেছেন ৷ পাশাপাশি পরামর্শ দিয়েছেন যে সুরকার যদি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে তার ধর্ম তার কর্মজীবনকে প্রভাবিত করছে, তাহলে সেই বিশ্বাস পরীক্ষা করার জন্য তার হিন্দু ধর্মে ফিরে যাওয়ার কথা বিবেচনা করা উচিত।

জালোটা বলেন, "সঙ্গীত পরিচালক এ আর রহমান প্রথমে হিন্দু ছিলেন ৷ পরবর্তী সময়ে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ৷ এরপর প্রচুর কাজ করেন সঙ্গীত দুনিয়ায় ৷ অনেক যশ-খ্যাতি পেয়েছেন ৷ দর্শক-শ্রোতাদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন ৷ কিন্তু ওঁনার যদি বিশ্বাস থাকে যে আমাদের দেশে তিনি মুসলিম হওয়ার কারণে সিনেমায় কাজ পাচ্ছেন না মিউজিক কম্পোজার হিসাবে তাহলে উনি আবার হিন্দু হয়ে যান ৷" তিনি আরও বলেন, "ওঁনার মধ্যে এই বিশ্বাস থাকা উচিত যে হিন্দু হওয়ার পর, ধর্মান্তরিত হওয়ার পর, তিনি আবার সিনেমায় সুর করার কাজ পেতে শুরু করবেন। এটাই তো তাঁর বলার উদ্দেশ্য। তাই আমার পরামর্শ হল যে তিনি হিন্দু হয়ে যাক ৷ তারপর চেষ্টা করুক যে আবার সিনেমায় কাজ পান কি না।"

বলিউডে পক্ষপাতিত্ব নিয়ে একটি সংবাদ সংস্থাকে এআর রহমান সাক্ষাৎকার থেকে এই বিতর্কের সূত্রপাত । একজন তামিল সুরকার হিসেবে তিনি কোনও বৈষম্যের শিকার হয়েছেন কি না জানতে চাইলে রহমান বলেন, "হয়তো আমি এটা কখনও জানতে পারিনি, হয়তো ঈশ্বর এটা গোপন রেখেছিলেন, কিন্তু আমি এর কিছুই অনুভব করিনি।" তবে, সাম্প্রতিক বছরগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে রহমান ইঙ্গিত দেন যে পরিস্থিতি হয়তো বদলে গিয়েছে।

তিনি বলেন, "গত আট বছরে হয়তো, কারণ ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে, এবং যারা সৃজনশীল নন, তাদের হাতে এখন ক্ষমতা। এটা হয়তো সাম্প্রদায়িক বিষয়ও হতে পারে... কিন্তু এটা আমার সামনে ঘটেনি।" রহমান 'ছাভা' সিনেমারও সমালোচনা করেন ৷ তিনি বলেন, "এটি একটি বিভাজনমূলক সিনেমা। আমি মনে করি এটি বিভাজনকে পুঁজি করেছে, কিন্তু আমি মনে করি এর মূল উদ্দেশ্য হল বীরত্ব দেখানো।"

তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ার পর, রহমান একটি ভিডিয়ো বিবৃতি প্রকাশ করে তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেন ৷ পাশাপাশি দেশবাসীর অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "সঙ্গীত সবসময়ই আমার সংস্কৃতিকে সংযুক্ত করার, উদযাপন করার এবং সম্মান জানানোর মাধ্যম। ভারত আমার অনুপ্রেরণা, আমার শিক্ষক এবং আমার বাড়ি। আমি বুঝি যে উদ্দেশ্য কখনও কখনও ভুল বোঝা যেতে পারে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সবসময়ই সঙ্গীতের মাধ্যম উন্নত করা, সম্মান জানানো এবং সেবা করা। আমি কখনও কাউকে কষ্ট দিতে চাইনি, এবং আমি আশা করি আমার আন্তরিকতা সকলে বুঝতে পারবেন।"

এআর রহমান বর্তমানে পরিচালক নিতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ'-এর জন্য সঙ্গীত রচনা করছেন ৷ এই প্রকল্পে গ্র্যামি-জয়ী সুরকার হ্যান্স জিমারের সঙ্গে কাজ করছেন এআর রহমান।

