'পণ্ডিত উদয় শঙ্করের কাছে নাচ শিখতেন', বাবাকে নিয়ে স্মৃতিচারণায় অনু মালিক

কলকাতা দমদম উৎসবের শেষ দিন মাতিয়ে দেন গীতিকার-সুরকার অনু মালিক ৷

অনু মালিক
Published : January 12, 2026 at 10:05 AM IST

কলকাতা, 12 জানুয়ারি: সম্প্রতি দমদম পৌরসভার উদ্যোগে গোরাবাজার লিচুবাগান মাঠে অনুষ্ঠিত হয় 'দমদম উৎসব 2026'। শেষ দিনে মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক অনু মালিক ও সহ শিল্পীরা। অনু মালিক নাইটে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আবু মালিক, অনু কন্যা আনমোল মালিক, কুমার শানুর সুপুত্র জান কুমার শানু, সারিকা সিং, দিব্যা কুমার, ধনুষ, প্রীতি-পিঙ্কি , শাহিদ মালব্য, নিষ্ঠা প্রমুখ। এরই সঙ্গে ছিল চোখ ধাঁধানো ডান্স পারফরম্যান্স। কোরাস গানের দল সেদিনের সন্ধ্যাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

গানের ফাঁকে ফাঁকে অনু মালিক সেই গানটি তৈরির নেপথ্য কাহিনি তুলে ধরেন। উল্লেখ্য গান গুলোর মধ্যে জান কুমার শানুর গাওয়া 'সাম্ভালা হ্যাঁ ম্যায়নে বহুত আপনে দিল কো', দিব্যা কুমার ও সারিকার কণ্ঠে 'তু হাওয়া হ্যায়', আনমোল মালিকের কণ্ঠে 'রুক রুক রুক আরে বাবা রুক', ধনুষ ও সারিকার কণ্ঠে ' বাজিগর ও বাজিগর', নিষ্ঠার কণ্ঠে 'সন সনা নন যারে পবন' ছিল অনবদ্য পরিবেশনা।

এদিনের সন্ধ্যায় দর্শকদের অনুরোধে অনু বলেন , "আমি ঘটনাক্রমে গায়ক হয়েছি। 'জুলি জুলি' গানটা প্রথমে কিশোর কুমারকে গাওয়াতে চেয়েছিলাম , পরে অমিত কুমারকে দিয়ে। কিন্তু ওঁরা কেউই আসেননি। পরে ছবির হিরো মিঠুন চক্রবর্তী আমার গাওয়াটাই রেখে দিতে বলেন।" অনু আরও জানান, " আমার বাবা মিউজিকে আসার আগে উদয় শঙ্করের কাছে নাচ শিখতেন। এটা অনেকেই জানেন না।"

এরপরে নিজের গাওয়া গানগুলো একে একে পরিবেশন করেন 'এক গরম চায় কি পেয়ালি হো', 'সালাম শেঠ', 'জিনে কে হ্যায় চার দিন' প্রভৃতি। সব মিলিয়ে জমজমাট ছিল দমদম উৎসবের শেষ দিন। উল্লেখ্য, অনু মালিকের আসল নাম আনোয়ার সরদার মালিক ৷ সুরকার হিসেবে মালিকের অভিষেক ঘটে 1980 সালে 'হান্টারওয়ালি 77' সিনেমার হাত ধরে ৷ তিনি একবার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালনা বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও তিনবার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক বিভাগে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার-সহ একাধিক পুরস্কার অর্জন করেছেন।

সম্পাদকের পছন্দ

