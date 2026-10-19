নাক্কু-নাকুর থেকে আইগিরি নন্দিনি, নিজামের শহরে গানে গানে অঙ্কিতা-অন্তরা অনন্য
Ankita and Antara Nandy at Hyderabad Durga Puja: অন্তরা ও অঙ্কিতা এদিনের অনুষ্ঠানে গানের পাশাপাশি শোনালেন তাঁদের রূপকথাময় জার্নি ৷ পারমিতা কামিলার বিশেষ প্রতিবেদন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 4:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 19 অক্টোবর: সালটা 2019, দুই বোন বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইউকুলেলে (Ukulele) বাজিয়ে বিভিন্ন ভাষায় গান গাওয়ার একটি সিরিজ শুরু করেন, যা 'ব্যালকনি কনসার্ট' নামে পরবর্তী সময়ে ভাইরাল হয় সোশাল মিডিয়ায়। আজ তাঁরা গান গেয়ে বলিউড থেকে টলিউড তথা আন্তর্জাতিক মঞ্চ কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছেন ৷ তাঁরা হলেন অঙ্কিতা নন্দী-অন্তরা নন্দী ৷ অন্যান্য সময় দুর্গাপুজো কাটে বিদেশের মাটিতে ৷ এবার নন্দী সিস্টার্স রয়েছেন ভারতে ৷ করে চলেছেন একের পর এক গানের শো ৷ তেমনই এক সন্ধ্যায় এই জুটি মাতিয়ে গেলেন হায়দরাবাদের সিবিএ বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গা পুজো৷
অন্তরা নন্দী এবং অঙ্কিতা নন্দী ভারতীয় লোকসঙ্গীত, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং আধুনিক গানকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ রাশিদ খানের অ্যাকাডেমিতে অত্যন্ত অল্প বয়স থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নেওয়া শুরু করেন অন্তরা নন্দী ৷ পরবর্তীতে আইটিসি সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমির স্কলার হন।
অন্তরা 2009 সালে 'সা রে গা মা পা লিটল চ্যাম্পস'-এর মাধ্যমে নজর কাড়েন। পরবর্তীতে তিনি মণি রত্নমের বিখ্যাত সিনেমা পনিয়িন সেলভান-1 (PS1)-এর 'আলাইকাদাল' (Alaikadal) গানের জন্য ফিল্মফেয়ার পুরস্কারও অর্জন করেন।
সিবিএ বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গাপুজোয় উপস্থিত থাকতে পেরে ভীষণই আনন্দ পান দুই বোন ৷ তাঁদের কথায়, নিজামের শহরে কর্পোরেট সংস্থার অনুষ্ঠানে একাধিকবার আসা হলেও, পুজোর জন্য শো করতে আসা এই প্রথম ৷ ফলে, তাঁরা ভীষণভাবে গোটা সন্ধ্যে জমিয়ে উপভোগ করেছেন ৷ আর নন্দী সিস্টার্স শুধু গান করেননি, গানের তালে দর্শকদের নাচিয়েওছেন ৷
নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুজো রিলিজ 'রক্তবীজ' সিনেমার জনপ্রিয় গান ‘নাক্কু নাক্কুর’-এর মাধ্যমে দুই বোন একসঙ্গে টলিউডে ডেবিউ করেন ৷ সেই গান আজও বাজে বিভিন্ন পুজো প্যাণ্ডেলে ৷ এছাড়াও একাধিক বাংলা আধুনিক গানও গেয়ে বিপুল ভালোবাসা ও জনপ্রিয়তা পেয়েছেন অঙ্কিতা-অন্তরা ৷
সম্প্রতি নেটফ্লিক্সে এই দুই বোনের কোনও নতুন শো আসার কথা রয়েছে ৷ তবে, সেটা কী, তা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন দুজনেই ৷