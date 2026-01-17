ভালোবাসার রকমভেদের খোঁজে পরিচালক অংশুমান ! আসছে 'আদর- আ হাউস অফ লাভ'-'অন্য রূপকথা'
কোথায় মুক্তি পাবে এই দুটি ছবি ?
Published : January 17, 2026 at 4:47 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 জানুয়ারি: পরিচালক অংশুমান চক্রবর্তী সিনেপ্রেমীদের জন্য আনছেন দুই ভিন্ন স্বাদের কাহিনি ৷ একদিকে যেমন থাকছে সাইকোলজিক্যাল ক্রাইম থ্রিলার ছবি তেমনই অন্য দিকে থাকছে ভরপুর ভালোবাসার গল্প ৷ চলতি বছরেই জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসতে চলেছে 'আদর- আ হাউস অফ লাভ' ও 'অন্য রূপকথা' ৷
একনজরে 'আদর' সিনেমার কাহিনি-
তিরিশের কোঠায় থাকা আইটিতে কর্মরক অনির্বাণ রায় ৷ 'আদর' নামের একটি বাড়িতে শান্ত ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করেন ৷ তার সন্ধ্যা কাটে থ্রিলার ওয়েব সিরিজ দেখে ৷ যখন তার স্ত্রী মেঘলা রাতের খাবার তৈরি করে আর তার ছোট ছেলে মেহুল মগ্ন থাকে ভিডিয়ো গেমে। এক রাতে, মেঘলা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই মেহুলও নিখোঁজ হয়। প্রথমদিকে নিখোঁজ মানুষের খোঁজার গল্প মনে হলেও পরবর্তীতে তা মোড় নেয় অন্য দিকে ৷ স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার ঘটনার তদন্তে নামে ৷ উঠে আসে ভয়ঙ্কর সত্য ৷ গল্পের সঙ্গে চলে আসে ডিসোসিয়েটিভ আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডারের মতো অসুখের কথাও ৷ এই গল্পে অনির্বান ডিসোসিয়েটিভ আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডারে ভুগছেন। তার খণ্ডিত মানসিক জগতে বাস্তবতা এবং কল্পনার মধ্যেকার সীমারেখা কীভাবে টালমাটাল করতে থাকে তাই বলবে 'আদর – এ হাউস অফ লাভ' ৷
মুখ্য চরিত্রে কারা?
91 মিনিট 56 সেকেন্ডের ওয়েব সিনেমায় অভিনয় করেছেন অমিতাভ ভট্টাচার্য, মণীশ চক্রবর্তী, বিক্রমজিৎ চক্রবর্তী, অনিন্দিতা কিয়ানা দাস ও নিশান ভট্টাচার্য ৷ প্রযোজনা করেছেন অংশুমান চট্টোপাধ্যায় ৷ গল্প তাঁরই মস্তিকপ্রসুত ৷ চিত্রনাট্য ও স্ক্রিন প্লে লিখেছেন পরিচালক অংশুমান স্বয়ং ৷
এবার আসা যাক পরিচালকের প্রথম স্বল্প দৈর্ঘ্যের সিনেমা 'অন্য রূপকথা'র কথায় ৷ এর মূল কাহিনিকার বৈশাখি চক্রবর্তী ৷ চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব সামলেছেন জয়দীপ ভৌমিক ৷চিত্রনাট্য-সংলাপ-পরিচালনায়-অংশুমান। প্রযোজনায় ঝুমরি প্রোডাকসন্স ৷ গল্পটা কিছুটা এই রকম- বছর আটাশের প্রান্তিক (সৌরভ দাস) বিশ্বভারতীর ছাত্র, নেশায় শখের চিত্রগ্রাহক। এই ছবি তোলার সূত্রেই আলাপ চল্লিশোর্ধ্ব অ্যাঞ্জেলিনার(দেবলীনা দত্ত) সঙ্গে, যে বাঙালী বাবা ও ফরাসী মায়ের সন্তান।
রবীন্দ্রসাহিত্য ও আদিবাসী সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা তাকে শান্তিনিকেতনের স্থায়ী বাসিন্দা করেছে। সেই আলাপ থেকে ওদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন গড়ে ওঠে তাতে শরীরী প্রেমের গন্ধ পায় প্রান্তিকের প্রেমিকা রশ্মি (শ্রী)। শুরু হয় এক টানাপোড়েন। এর পর হঠাৎই উধাও হয়ে যায় অ্যাঞ্জেলিনা। পরে ফিরে আসে প্রান্তিক ও রশ্মির জীবনে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে। শুরু হয় প্রেমের অন্য আখ্যান, যার জন্য রশ্মি বা প্রান্তিক কেউই প্রস্তুত ছিল না । মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মনোরথ সেনগুপ্তর (অনিন্দ্য চক্রবর্তী) কাছে ঘটনা শুনে নতুন গল্প লেখার রসদ পায় সাহিত্যিক সাত্যকি সোম(তিমির চক্রবর্তী)। তারপর ? অন্য রকম প্রেমের গল্প ভাবাবে দর্শকদের ৷
একই সঙ্গে দু'টো ছবি নিয়ে কাজ ৷ কী বলছেন পরিচালক অংশুমান ?
এই ধরনের গল্প বাছার কারণ হিসাবে পরিচালক বলেন, "আদর সিনেমার ক্ষেত্রে নেপথ্যের কারণ হিসাবে বলতে পারি, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই স্প্লিট পার্সোনালিটি কাজ করে, যা এখন ডিসোসিয়েটিভ আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার (DID) নামে পরিচিত ৷ এই যে আমাদের মনের মধ্যে আর এক সত্ত্বা থাকে যা কখনও কোনও ঘটনাক্রমে বেরিয়ে আসে আবার সেটাকে আমরা লুকিয়ে রাখি ৷ এখানে আমি চেষ্টা করেছি থ্রিলারের মোড়কে একটা মানুষের মনের মধ্যে বিভিন্ন যে সত্ত্বা থাকে তা বের করতে আনে ৷ যাতে দর্শকদের একটা সম্পর্ক তৈরি হয় বিষয়ের সঙ্গে ৷"
অন্য রূপকথা প্রসঙ্গে অংশুমান বলেন, "স্বল্পদৈঘ্যের এই সিনেমা আদ্যপ্রান্ত প্রেমের গল্প বলে ৷ এখানে আমি দেখাতে চেয়েছি 'প্লেটোনিক লাভ'কে ৷ যেখানে শরীর প্রাধান্য পায় না, মন প্রাধন্য পায় ৷ নিখাদ মানসিক সম্পর্ক যখন শরীরী হয়ে ওঠে তখন মানসিক সম্পর্ক কিছুটা হলেও নষ্ট হয়ে যায় বলে আমার মনে হয় ৷ এখানে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি, তৃতীয় কেউ যখন প্রবেশ করে, সেই সময়ে কী রকম টানাপোড়েন চলে, সেই নিয়ে গল্প ৷ এমনকী, রবি ঠাকুরের শেষের কবিতা-য় যে সম্পর্কের টানাপোড়েন ছিল, তার এক প্রতিফলনও যেন ধরা পড়ে ৷ কথাতেই আছে, 'ঘরেতে এলো না সে তো মনে তার নিত্য আসা যাওয়া'- এই আসা-যাওয়াটাকেই এখানে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে ৷"
অর্থাৎ ভালোবাসার খোঁজের যে রকমভেদ তাই যেন পর্দায় তুলে ধরতে চেয়েছেন পরিচালক অংশুমান ৷ কখনও সেই খোঁজ জটিল হয়, আবার সেই খোঁজ কখনও সরল হয় ৷ বর্তমানে দ্রুত সব কিছু বদলে যাচ্ছে ৷ জেন-জির কাছে স্থায়ীত্বটা খুব কম ৷ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে, সম্পর্ক নিয়ে ভাবানো, যেখানে সবকিছু রিলসে ধরা পড়ে না, দৌড়ের এই দুনিয়ায় গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য আগের যে প্রস্তুতি লাগে, সেটার মধ্যে স্থায়ীত্বকে যে ধরে রাখতে পারে, সেই এগিয়ে চলে ৷ দুটো গল্পই ধরা পড়বে ওটিটির পর্দায় ৷ এর মধ্যে স্বল্প দৈঘ্যের সিনেমা অন্য রূপকথা'কে পাঠানো হবে পরিচিত কিছু চলচ্চিত্র উৎসবে ৷ তারপরেই তা মুক্তি পাবে জনপ্রিয় ওটিটি চ্যানেলে ৷