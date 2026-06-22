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বাজল অংশুলা-রোহনের বিয়ের সানাই, শুরু প্রাক-বিবাহ উৎসব

বাজল বিয়ের সানাই ৷ সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন বনি কাপুরের মেয়ে তথা অর্জুন কাপুরের বোন অংশুলা ৷ শুরু প্রাক-বিবাহ নানা অনুষ্ঠান ৷

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অংশুলা-রোহনের বিয়ের উৎসব শুরু (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 22, 2026 at 10:47 AM IST

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হায়দরাবাদ, 22 জুন: পরিচালক বনি কাপুর (Boney Kapoor) বাবা হিসাবে ভীষণ গর্বিত ৷ তাঁর চার সন্তানের মধ্যে প্রথম পক্ষের ছোট মেয়ে অংশুলা শুরু করতে চলেছে জীবনের নতুন অধ্যায় ৷ মায়ের অভাব পূরণ না হলেও বাবা হিসাবে সবরকম দায়িত্ব পালন করেছেন বনি ৷ পাশে পেয়েছেন বড় ছেলে অর্জুন কাপুরকে (Arjun Kapoor ) ৷ কাপুর বাড়িতে সাজ সাজ রব ৷ 'মাতা কি চৌকি' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হল অংশুলা কাপুরের (Anshula Kapoor) প্রাক-বিয়ের উৎসব উদযাপন ৷

অংশুলা কাপুর তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমিক রোহন ঠাক্করের (Rohan Thakkar) সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করতে চলেছেন। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার অংশ হিসেবে আয়োজন করা হয়েছিল বিশেষ পুজোর ৷ যেখানে কাপুর পরিবারের সদস্যরা একত্রিত হয়েছিলেন। মাহিপ কাপুর ও শানায়া কাপুর সোশাল মিডিয়ায় ঘরোয়া আয়োজনের কিছু মুহূর্ত শেয়ার করেছেন ৷

অংশুলার প্রি-ওয়েডিং অনুষ্ঠান

ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে আয়োজিত করা হয়েছিল ৷ অনুষ্ঠানের জায়গা ফুল এবং দেবী দুর্গার প্রতিমা দিয়ে সাজানো হয়েছিল। মাহিপ কাপুর এই আধ্যাত্মিক আবহের সন্ধ্যার ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে লেখেন, "বিয়ের উৎসব শুরু হল।" এদিকে শানায়াও ইনস্টাগ্রামে হবু কনে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে উদযাপনের জন্য নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং লেখেন, "আমরা তোমাদের ভালোবাসি, অংশুলা ও রোহান।"

উদযাপন অনুষ্ঠানে ছিলেন অংশুলার ভাই-বোন অর্জুন কাপুর, খুশি কাপুর ও জাহ্নবী কাপুর, তুতো বোন শানায়া কাপুর ও জাহান কাপুর এবং কাপুর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। জমকালো কারুকাজ করা ঐতিহ্যবাহী পোশাকে হবু কনে অংশুলাকে মিষ্টি লাগছিল ৷ মাহিপের শেয়ার করা একটি ভিডিয়োতে পরিবারের সদস্যদের একসঙ্গে নাচতে ও উৎসবের আনন্দে মেতে উঠতেও দেখা গিয়েছে। আরেকটি ভিডিয়োতে হবু বর ও কনেকে একসঙ্গে আরতি করতে দেখা গিয়েছে। ফারহা খান ছবির পোস্টে মন্তব্য করেন, "চমৎকার মুহূর্ত" ৷ ভাবনা পান্ডে, জোয়া আখতার এবং আরও অনেকে এই জুটির প্রতি ভালোবাসা জানিয়েছেন।

অংশুলা - রোহনের প্রেম থেকে বিয়ে

2022 সালে একটি ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে রোহন-অংশুলার পরিচয় হয়। 2023 সালের মার্চ মাসে অংশুলা ইনস্টাগ্রামে রোহনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আনেন। এরপর গত বছরের অক্টোবরে, বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে এক ঘরোয়া আয়োজনে তাঁদের বাগদান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানের ছবি শেয়ার করে অংশুলা লিখেছেন, "02/10/2025। এটা কেবল আমাদের 'গোর ধানা' (বাগদান) ছিল না, বরং প্রতিটি ছোটখাটো বিষয়ের মাঝে ভালোবাসার উপস্থিতি ছিল। 'অলওয়েজ অ্যান্ড ফরএভার'—কথাগুলো সবসময়ই রোহনের খুব প্রিয় ছিল ৷ আর আজ, সেই কথাগুলোই যেন সবচেয়ে মধুরভাবে বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করল। ওর ভালোবাসা আমাকে বিশ্বাস করায় যে রূপকথার গল্প কেবল বইয়ের পাতাতেই থাকে না, বরং এমন সব মুহূর্তের মধ্যেও বেঁচে থাকে।

অর্জুন কাপুরের বোন আরও লেখেন, "হাসি-আনন্দে, ভালোবাসা ও আশীর্বাদে পরিপূর্ণ একটি ঘর-আর সঙ্গে সেই সব মানুষ, যারা আমাদের পৃথিবীকে পূর্ণতা দেয়। আর এর মাঝেও মায়ের ভালোবাসা... নিঃশব্দে যেন আমাদের জড়িয়ে ছিল। তাঁর পাঠানো ফুলে, তাঁর কথায়, তাঁর নির্দিষ্ট আসনে-সব মিলিয়ে তাঁর উপস্থিতি যেন আজ প্রতিটি কোণে অনুভব করতে পারছিলাম।" অংশুলা কাপুর 6 জুলাই চিত্রনাট্যকার রোহান ঠাকরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন।

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