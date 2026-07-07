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মাকে পাশে রেখে নতুন অধ্যায়ে পা অংশুলার, 'যেতে দিতে হবে'- আবেগপ্রবণ দাদা অর্জুন

বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন বনি কাপুরের মেয়ে, অর্জুন কাপুরের বোন অংশুলা ৷ দীর্ঘদিনের রোহানের সঙ্গে শুরু করেছেন নতুন অধ্যায় ৷ শেয়ার করেছেন নানা মুহূর্ত ৷

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নতুন অধ্যায়ে পা অংশুলার (আইএএনএস/এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 7, 2026 at 10:37 AM IST

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হায়দরাবাদ, 7 জুলাই: অবশেষে চার হাত হয়েছে এক ৷ দীর্ঘদিনের বন্ধু তথা প্রেমিক রোহানের থাক্কারের সঙ্গে জীবনের বাকি পথ কাটানোয় অঙ্গীকার নিলেন বনি কাপুরের মেয়ে, অর্জুন কাপুরের বোন অংশুলা কাপুর ৷ এদিন বিয়ের মায়ের ছবি পাশে রেখে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেন অংশুলা ৷ সেই সব ছবি শেয়ারও করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ লেখেন এক আবেগঘন বার্তা ৷ অন্যদিকে, যে বোনকে মায়ের মৃত্যুর পর বড় দাদা হিসাবে আগলে রেখেছিলেন আজ সেই বোনকে অন্যের হাতে তুলে দিতে গিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন অর্জুন কাপুর ৷ বোনের সঙ্গে মিষ্টি মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে কী লিখলেন দাদা অর্জুন ?

অংশুলার সঙ্গে রোহানের বিয়ে

অংশুলা তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে বিয়ের ছবি শেয়ার করেছেন। বিয়ের জন্য অংশুলা একটি সুন্দর কোরাল ও গোল্ড রঙের ব্রাইডাল লেহেঙ্গার সঙ্গে নজরকাড়া পান্না ও কুন্দনের গয়না পরেছিলেন ৷ আর রোহান পরেছিলেন মানানসই আইভরি-গোল্ড রঙের শেরওয়ানি ও ম্যাচিং পাগড়ি । সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী ছবিগুলোর মধ্যে একটিতে ছিল বিয়ের অনুষ্ঠানের পাশে অংশুলার প্রয়াত মা মোনা শৌরি কাপুরের বাঁধাই করা ছবি । আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল, তার নিজের হাতে বানানো কালিরা, যা তার ব্রাইডাল লুকে এক অর্থবহ ছোঁয়া যোগ করেছিল।

ক্যাপশনে অংশুলা লেখেন, "সব মানুষের মধ্যে। সব জায়গার মধ্যে। সব সময়ের মধ্যে। তুমিই ছিলে। এবং কোনওভাবে, প্রতিটি মোড়, বাঁক এবং বিস্ময়ের মধ্যে দিয়েও, তুমিই রয়ে গিয়েছ। আমার প্রিয় কথায়,আমার সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে, আমার সবচেয়ে সহজ পছন্দে সবসময় তুমি।" সিঁদুর দানের ঠিক মুহূর্তে তোলা একটি ছবিতে, বোন জাহ্নবী এবং খুশি কাপুরকে বর ও কনের দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, যাতে অনুষ্ঠানটি নিয়ম মেনে সম্পন্ন হয়।

অংশুলা এর আগে বোন জাহ্নবী এবং খুশিকে মেহেন্দি অনুষ্ঠানটিকে অবিস্মরণীয় করে তোলার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে একটি আবেগঘন নোট লিখেছিলেন। "রঙ, হুলুস্থুল, ভালোবাসা, আর মনটা ভরে গেল ৷ জাহ্নবী-খুশি, আমি যা স্বপ্নেও ভাবিনি, তার চেয়েও সুন্দর একটি মেহেন্দি উপহার দেওয়ার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ! প্রতিটি বিষয়ে যত্নশীল ছোঁয়া, প্রতিটি সুন্দর কোণে, প্রতিটি মুহূর্ত-সবকিছুই প্রতিফলিত হয়েছে তোমাদের ভালোবাসা আর যত্নে, যা তোমরা এটিকে এত বিশেষ করে তোলার জন্য ঢেলে দিয়েছিলে। সবচেয়ে বড় উপহার ছিল এই যে, আমি শুধু উপস্থিত থাকতে পেরেছিলাম, সবকিছু উপভোগ করতে পেরেছিলাম এবং নিজেকে পুরোপুরি সম্মানিত অনুভব করতে পেরেছিলাম ৷ কারণ তোমরা সবকিছুর খেয়াল রেখেছিলে। আমার জীবনের অন্যতম আনন্দের একটি দিন উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমি তোমাদের দুজনকে ভীষণ ভালোবাসি।"

অর্জুন কাপুরের পোস্ট

অন্যদিকে, দাদা অর্জুন কাপুরও ইনস্টাগ্রামে অংশুলার বিয়ের অনুষ্ঠানের বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেন। অর্জুন লেখেন, "আমার কাছে তুমি সবসময় আমারই থাকবে ৷ কিন্তু এখন আমাকে তোমাকে যেতে দিতে হবে ৷ আজ থেকে তুমি নতুন জার্নি শুরু করছো তোমার পার্টনারের সঙ্গে ৷ তোমাকে হাসতে দেখে আমার মন ভরে গিয়েছে ৷ আমি তোমাকে বড় হতে দেখেছি ৷ তোমাকে মায়ের মতো হয়ে উঠতে দেখেছি ৷ তুমি কখনও ভয় পেয়ো না ৷ তিনি তোমাকে সবসময় দেখছেন ৷ তোমাকে আশীর্বাদ ৷ আমি সবসময় তোমার পাশে আছি ৷ সবসময় চেষ্টা থাকবে, তোমার ঠোঁটের হাসি যেন বজায় রাখতে পারি ৷ তোমার অর্জুন ভাই ৷" ছবিগুলোর মধ্যে একটিতে দেখা যায়, আবেগাপ্লুত অংশুলা তার ভাইকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছেন। অন্য একটি ছবিতে দেখা যায়, পুরো কাপুর পরিবার একসঙ্গে পোজ দিচ্ছে এবং হবু বধূ গর্বের সঙ্গে তার কালিরে প্রদর্শন করছেন। আরেকটি স্বতঃস্ফূর্ত ছবিতে দেখা যায়, অংশুলা তার মেহেন্দি মাখা হাত হবু বর রোহান থাক্কারের মুখের সামনে ধরে মজা করে তাকে জ্বালাতন করছেন।

অংশুলা কাপুর এবং রোহান থাক্কারের প্রেম

এই জুটির প্রথম পরিচয় হয় 2022 সালে একটি ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে ৷ 2023 সালের মার্চ মাসে তাঁরা ইনস্টাগ্রামে তাঁদের সম্পর্ককে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। পরে, গত বছরের অক্টোবরে, ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পরিবারের উপস্থিতিতে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তাঁদের বাগদান সম্পন্ন হয়। 21 জুন অংশুলার বাড়িতে 'মাতা কি চৌকি'র মাধ্যমে তাঁদের প্রাক-বিবাহ উৎসব শুরু হয়েছিল।

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