শিবু-নন্দিতা পরিচালিত 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' দিল নতুন তারার খোঁজ ! জানেন কে?

শিবু-নন্দিতা পরিচালিত 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' দিল নতুন তারার খোঁজ ! জানেন কে?
'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' ছবিতে 'চলে যেও না' গানটি গেয়েছেন তিনি ৷ চিনে নিন এই সঙ্গীত শিল্পীকে ৷
Published : July 19, 2026 at 6:06 PM IST
কলকাতা, 19 জুলাই: 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' ছবিতে পাওয়া গেল আরেক নতুন তারার খোঁজ ৷ তিনি হলেন অনস্মিতা ঘোষ । তাঁর অনবদ্য গায়কীর স্বাদ দর্শক পেয়েছেন ওই ছবিতে । তাঁর কণ্ঠে ছবিতে রয়েছে একটি গান, 'চলে যেও না'। জয় সরকারের সুরে, শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় গানটি গেয়েছেন অনস্মিতা । তাঁর সমৃদ্ধ কণ্ঠস্বর গানটিতে গভীরতা এবং প্রাণ এনে দিয়েছে ।
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়ের পরিচালনা ও প্রযোজনায় 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' ছবিতে গান গেয়ে উচ্ছ্বসিত অনস্মিতা ঘোষও ৷ তিনি বলেন, "উইন্ডোজ প্রোডাকশনের অধীনে কাজ করার সুযোগ পাওয়াটা স্বপ্ন সত্যি হওয়ার চেয়েও বেশি কিছু আমার কাছে । স্ক্র্যাচ গাওয়া থেকে শুরু করে মুল গানটি রেকর্ড করা পর্যন্ত পুরো যাত্রাটাই ছিল উত্তেজনাপূর্ণ এবং এক বিশাল শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা ।"
অনস্মিতা ঘোষের সঙ্গীত জীবনের শুরু
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, অনস্মিতা ঘোষের পেশাদার সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে যাত্রা শুরু হয় 2014 সালে তাঁর প্রথম হিন্দি অ্যালবাম 'মাশরুফ' দিয়ে, যেখানে তাঁর নিজের তৈরি করা চারটি গান ছিল । একজন নিপুণ গীতিকার হিসেবেও তিনি যথেষ্ট প্রশংসার দাবিদার । অনস্মিতা নানা সময়ে গান লিখেছেন ৷ কখনও অন্বেষা দত্তগুপ্তর (গান-এক সুবহ) জন্য, কখনও অন্তরা নন্দীর (গান-জানে কিউঁ নহি) জন্য, কখনও আবার শোভন গঙ্গোপাধ্যায়ের (গান-ম্যায় হুঁ তেরে লিয়ে) জন্য, কখনও আবার রঙ্কিনী গুপ্তা এবং অশ্বিন শ্রীনিবাসনের (গান-দিল নে জো মেরে কহা হ্যায়) জন্য ।
অনস্মিতা ঘোষের লেখা গান
এমনকী বাংলা ছবি 'মাইকেল'(2018)-এর জন্য একটি হিন্দি গান লিখে টলিউডেও আলোড়ন সৃষ্টি করেন অনস্মিতা ঘোষ । তাঁর অসাধারণ লেখনীর জন্য তিনি মুম্বইয়ের ক্লেফ মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসে (2023 ও 2024) পরপর দুই বছর সেরা গীতিকারের পুরস্কার পান ৷ তাঁর স্বাধীনভাবে মুক্তি পাওয়া হিট গান 'শুনলে মওলা' এবং 'ইয়ে জিন্দেগি'-এর জন্য তিনি ওই পুরস্কারে ভূষিত হন ।
প্লেব্যাক গানে অনস্মিতা ধীরে ধীরে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন । 'বাই বাই ব্যাংকক'-এর কয়েকটি লাইন থেকে শুরু করে 'বেলাশুরু'(টাপা টিনি) এবং 'বহুরূপী'(বেহুলা সুন্দরী)-র মতো বিশাল হিট গানের হৃদয়স্পর্শী কোরাসের অংশ পর্যন্ত, তিনি প্রতিটি সুরকেই অর্থবহ করে তুলেছেন । তিনি উপালি চট্টোপাধ্যায়, প্রবুদ্ধ ববন্দ্যোপাধ্যায় এবং ময়ূখ-মৈনাকের মতো শীর্ষস্থানীয় সুরকারদের নির্দেশনায় 'রানি রাসমণি' এবং 'পটল কুমার গানওয়ালা'-র মতো মেগা টেলিভিশন সিরিয়ালে, চেতনার 'গান্ধি ভার্সেস গান্ধি'-র মতো থিয়েটার প্রজেক্টেও কণ্ঠ দিয়েছেন ।
অনস্মিতা ঘোষের গানের শিক্ষা
বোকারোর ছোট শহর থেকে অনস্মিতা ঘোষ তাঁর স্বপ্ন পূরণের জন্য আনন্দের শহর কলকাতায় চলে আসেন । তাঁর নিষ্ঠা তাঁকে শ্রুতিনন্দনে নিয়ে যায়, যেখানে তিনি কিংবদন্তি শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর অধীনে এক দশক ধরে প্রশিক্ষণ নেন । ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে তাঁর গভীর শিকড় থাকার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি বিভিন্ন ধারার অন্বেষণ করতে ভালোবাসেন । তাঁর বিস্তৃত সংগীত প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে গৌতম ঘোষালের কাছ থেকে আধুনিক সংগীত, জয়তী চক্রবর্তীর কাছ থেকে রবীন্দ্রসংগীত, রাজু দাসের কাছ থেকে গজল, সোমনাথ রায়ের কাছ থেকে ছন্দ ও তাল গণিত এবং ডিয়েডর লোবোর কাছ থেকে পাশ্চাত্য কণ্ঠসংগীতের প্রশিক্ষণ ।
পুজোয় আসছে গানের অ্যালবাম
সঙ্গীতের জগতে তাঁর পরিধি ক্রমাগত প্রসারিত হওয়ার পাশাপাশি তিনি পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ইতিমধ্যেই কঠোর পরিশ্রমে লেগে পড়েছেন । অনস্মিতা বলেন, "লাইভ পারফরম্যান্স এবং বাণিজ্যিক রেকর্ডিংয়ের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি, আমি নিয়মিত আমার স্বাধীন প্রকল্পগুলিতে মনোযোগ দিয়েছি । আর এই বছর, আমি একটি গজল অ্যালবামের কাজ করছি, যেটিতে আমার এবং অন্যান্য সুরকারদের সুর করা গান থাকবে । আমি পুজোর আগেই অ্যালবামটি প্রকাশ করার পরিকল্পনা করছি ।"
একাধারে গায়িকা, সুরকার এবং গীতিকার হিসেবে অনস্মিতা ঘোষ হলেন সঙ্গীতের এক পরিপূর্ণ প্যাকেজ, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না ।